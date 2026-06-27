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Власти Мордовии утвердили план тотального обучения детей плаванию в бассейнах республики

Россия » Поволжье » Саранск

Купальный сезон в Мордовии начался с экстремальных сводок. Четыре человека утонули в водоемах республики, не успев доплыть до берега. Среди погибших — десятилетний мальчик, который пытался вытащить из воды тонущих друзей. Трагедия вскрыла системную проблему: жертвы стихии просто не владели навыками плавания.

Интенсивная тренировка в стиле кроль
Фото: NewsInfo.Ru by Артём Кравцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интенсивная тренировка в стиле кроль

Глава региона утвердил план тотального обучения школьников, чтобы остановить этот смертельный конвейер.

Обязательный норматив: от факультатива к базе

Власти Мордовии решили перевести обучение плаванию из категории досуга в разряд жизненно необходимых навыков. Регион запускает масштабную программу тренировок на базе существующих спортивных комплексов и ведомственных бассейнов. К работе подключают профильных инструкторов и специалистов по физической культуре. Задача — заложить у детей мышечную память и алгоритмы поведения в воде до того, как они окажутся на открытых пляжах без присмотра.

"Это не просто кружок по интересам, а вопрос выживания. Умение держаться на воде должно фиксироваться так же жестко, как знание таблицы умножения. Мы интегрируем эти занятия в сетку школьных часов там, где позволяет логистика", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Помимо физических нагрузок, в учебный план зашивают психологическую подготовку. Детей учат не поддаваться панике при попадании на глубину или при столкновении с течением. Акцент сделан на ранний возраст, когда страх перед водой еще не стал барьером. Параллельно в республике запускают серию ликбезов для родителей: взрослым объясняют, что круг и нарукавники — это не страховка, а иллюзия безопасности.

Инфраструктурный заплыв и инклюзия

Реализация плана требует инвентаризации всех водных дорожек региона. Чтобы программа не забуксовала из-за очередей, планируется расширить доступ к бассейнам в районах, удаленных от Саранска. Отдельный трек предусмотрен для детей с ограниченными возможностями здоровья — для них разработают адаптированные методики погружения. Государство фактически берет на себя роль тренера, понимая, что частные уроки доступны не каждой семье.

"Инвестиции в бассейны и тренеров сегодня — это прямая экономия на работе спасательных служб и снижение смертности завтра. Без цифрового учета посещаемости и жестких нормативов программа рискует остаться на бумаге", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Старый формат Новый подход
Стихийное обучение в открытых водоемах Системные занятия в сертифицированных бассейнах
Плавание как платный дополнительный спорт Обязательный элемент школьной программы

Фокус на безопасность в воде становится частью более широкой социальной политики. Чиновники рассчитывают, что массовый охват позволит выявить перспективных атлетов, но главная метрика успеха здесь — нулевая смертность среди несовершеннолетних в следующем сезоне. Программа охватит все муниципальные образования, выравнивая шансы на спасение для городских и сельских школьников.

"Благоустройство зон отдыха бесполезно, если люди не умеют пользоваться водой. Мы должны создавать среду, где навык плавания является базовой опцией гражданина", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о программе

Будут ли занятия платными для родителей?

В рамках школьной программы и государственного плана обучения базовые уроки плавания планируется сделать бесплатными за счет бюджетного финансирования секций.

С какого возраста ребенка начнут учить плавать?

Приоритет отдается младшему и среднему школьному возрасту, однако отдельные программы в бассейнах могут стартовать уже с детсадовского этапа.

Хватит ли в республике бассейнов для всех детей?

План предусматривает задействование не только муниципальных, но и ведомственных, а также частных площадок на основе государственного контракта.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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