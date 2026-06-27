Крым: экологи зафиксировали превращение местных рек в сточные канавы из-за застройки

Крымские реки превратились в сточные канавы. Мусор, химия, пестициды и углеводороды стекают в русла с полей и городских улиц. Природа не справляется с агрессией человека. Антропогенный пресс ломает естественные механизмы очистки ландшафтов. Если проблему игнорировать — полуостров рискует остаться без чистого побережья.

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Химический коктейль в руслах

Реки — кровеносная система Крыма. Сейчас она отравлена. Поверхностный смыв доставляет в воду "подарки" от аграриев и горожан. Пестициды с полей смешиваются с нефтепродуктами с дорог. Даже очищенные стоки бьют по экосистеме. Они радикально меняют биологический и химический состав воды. Баланс нарушен.

"Реки значительно загрязняются различными химическими веществами и органикой. В некоторые разгружаются сточные воды, что полностью меняет среду", — отметила в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Застройка долин и выгребные ямы

Дома в речных долинах — бомба замедленного действия. Хаотичная застройка плодит самодельные выгребные ямы. Герметичность там — редкость. Гниль уходит в почву и прямиком в ближайший поток. Санитарное состояние воды в таких точках критическое. Жадность застройщиков убивает природные фильтры.

Источник загрязнения Последствия для экосистемы Сельхозугодья Накопление пестицидов и токсинов в иле Частный сектор Бактериальное заражение через выгребные ямы

"Поступление продуктов жизнедеятельности из несанкционированных стоков делает воду биологически опасной", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Системный риск для курортов

Река не заканчивается у берега. Это транзитный канал. Все, что попало в воду в верховьях, окажется в море. Суша, реки и прибрежные акватории — единый организм. Загрязняя ручей в горах, мы уничтожаем пляжи. Мониторинг КФУ им. Вернадского фиксирует: нагрузка растет. Требуется жесткий контроль и расчистка русел, иначе туристический потенциал региона утонет в грязи.

"Надо думать о том, что это загрязнение и прибрежных вод в нашем курортном районе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о состоянии рек

Почему реки не очищаются сами?

Природные механизмы фильтрации перегружены объемом токсинов и органики от застройки и сельского хозяйства.

Чем опасен поверхностный смыв?

Он собирает ядохимикаты и углеводороды со всей территории бассейна, превращая реку в токсичный поток.

Помогают ли водохранилища?

Новые гидротехнические объекты могут стабилизировать сток, но требуют научного подхода при строительстве.

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