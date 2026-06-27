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Хватит гнуть спину на грядках: ученые в Коми нашли способ заставить почву работать на человека

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Институт агробиотехнологий Коми научного центра превратил свои поля в испытательный полигон. Группа ученых высадилась на участках, чтобы вытрясти из земли максимум пользы без лишней химии и надрыва. Цель простая — заставить биологию почвы работать на человека, а не наоборот. Природное земледелие требует точности.

38-летний поставщик грунтовых добавок выгружает мешки с песком
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
38-летний поставщик грунтовых добавок выгружает мешки с песком

Исследователи замеряли состояние грунта и проверяли, как новые методы вписываются в суровый климат региона. Хватит вливать в грядки тонны удобрений — пора возвращать земле живую силу через сидераты и мульчу.

Почва — это живой двигатель, а не субстрат

Традиционный подход превращает землю в безжизненный песок. Постоянная перекопка разрушает структуру, убивает микроорганизмы и заставляет дачника гнуть спину каждые выходные. Ученые в Коми продвигают другую философию: почва должна кормить себя сама. Главное — не мешать. Сорняк под плоскорезом становится ценной органикой. Оставляя скошенную траву на месте, мы удерживаем влагу и создаем пир для червей. Это и есть база плодородия, которую не купишь в магазине химии.

"Земля — это не пустой склад для минералки. Если вы выносите с грядки каждый листик и каждую травинку, вы грабите собственный урожай", — объяснил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Экономика ленивого огородника

Минимальные усилия — максимальный результат. Это не лень, а трезвый расчет. Вместо бесконечной борьбы с вредителями проще создать экосистему, где хищные насекомые сами разбираются с паразитами. В Институте агробиотехнологий специалисты делились опытом, как тратить на огород 15 минут в день. Секрет в планировании и отказе от лишних движений. Мульчирование избавляет от прополки. Капельный полив заменяет беготню с лейками. Здоровая почва дает растениям иммунитет, которому не нужны опрыскивания ядами.

Традиционный метод Природное земледелие
Глубокая вспашка дважды в год Рыхление плоскорезом на 5 см
Чистые черные грядки (без сорняков) Толстый слой мульчи (сено, солома)
Минеральные удобрения из мешков Сидераты и компост на месте

"Многие привыкли упахиваться. Но если вы посадите правильные растения-спутники, они сделают половину работы за вас", — отметил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Умные технологии против традиционной лопаты

Научный десант — это не про лекции, а про внедрение конкретных инструментов. В Коми обсуждали, как с помощью простых биологических приемов повысить качество овощей. Здоровый продукт стоит дороже, а усилий на его выращивание уходит меньше. Ученые передают опыт местным жителям: аграрный сектор региона должен уходить от архаичного "тяпочного" режима. Система работает, когда человек управляет процессами, а не пашет вместо трактора. Современное сельское хозяйство — это интеллект, а не мозоли на руках.

"Главный вредитель на огороде — это стереотип. Мы учим людей видеть в сорняках помощников, а в червях — главных агрономов участка", — рассказала Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о природном земледелии

Нужно ли перекапывать землю на зиму?

Нет. Это разрушает каналы, созданные червями, и лишает почву воздуха. Достаточно слегка подрезать корни сорняков.

Чем заменить химические удобрения?

Сидератами (горчица, рожь) и мульчированием. Разлагающаяся органика дает растениям всё необходимое в доступной форме.

Как бороться с сорняками без химии?

Не оставлять землю голой. Слой мульчи в 5-10 сантиметров блокирует свет для сорняков и сохраняет почву рыхлой.

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Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, агроном Ольга Семёнова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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