Дагестан: в региональных нефтебазах выявлены скрытые резервы 7 тысяч тонн топлива

Земля в Дагестане истомилась от жажды горючего. Пока на заправках вешали пустые пистолеты, а водители в Махачкале кляли судьбу, выяснилось: закрома Родины не пустуют. В казенных хранилищах под присмотром региональных властей затаились семь тысяч тонн топлива. Тихий запас ждет своего часа, пока экономика республики трещит по швам от дефицита.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожилой мужчина пьет кофе в кафе на заправочной станции

Горючее под замком: что спрятали в хранилищах

Союз предпринимателей Дагестана вскрыл карты. В бетонных недрах махачкалинских нефтебаз, которыми заправляют чиновники, скопилось семь тысяч тонн ресурса. Это не просто цифры в отчетах. Это живой бензин и тяжелое дизельное топливо, способное оживить замерший транспорт. Пока базар гудит о нехватке, резервуары полны до краев.

"Ситуация абсурдная: в регионе горючее тает, а государственные хранилища стоят запертыми на все засовы. Семь тысяч тонн — это серьезный объем, который должен был уже давно работать на посевную и перевозки, а не пылиться в реестрах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Власти обещают не просто открыть вентили, а провести жесткую ревизию. Сначала инвентаризация — каждый литр пересчитают, проверят состояние купорки резервуаров и качество смеси. Только после этого горючее потечет по артериям республики. Союз предпринимателей уповает, что эти запасы собьют температуру на рынке и облегчат жизнь хозяйственникам.

Баллоны и баки: как поделят топливо

План у чиновников амбициозный: развезти топливо по всем углам Дагестана. Приоритет отдадут предприятиям и социальной инфраструктуре. Важно, чтобы хлебовозки и скорые не встали колом на полпути. Распределение будет точечным. Специалисты высчитывают сроки поставок, чтобы не допустить пустых АЗС в горных районах, где дефицит грызет больнее всего.

Показатель Текущий статус Общий объем запасов 7 000 тонн Виды топлива Бензин, дизельное топливо Стадия процесса Инвентаризация и оценка состояния

"Региональным бюджетам хранение обходится дорого, а простой топлива в условиях волатильных цен — это риск убытков. Если не начать распределение сейчас, инфляционная петля затянется на шее местного бизнеса еще туже", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Южное лето не прощает простоев. Каждое хозяйство ждет своего "кулькового" решения — четких графиков и понятных цен. Пока эксперты спорят о цифрах, народ надеется, что топливный маховик завертится быстрее, и очереди на заправках исчезнут как дурной сон. Стабилизация ситуации — это не вопрос политики, а вопрос выживания экономики на местах.

"Проблемы логистики в южных регионах часто упираются в неэффективное использование существующих баз. Наличие семи тысяч тонн — это козырь, но его нужно разыграть грамотно, чтобы не спровоцировать коррупционные утечки", — отметил политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Дагестане

Хватит ли 7 тысяч тонн для ликвидации кризиса?

Этого объема достаточно для временной стабилизации ключевых отраслей транспорта и сельского хозяйства, но для полного насыщения рынка требуются регулярные новые поставки.

Кто контролирует сохранность топлива?

Запасы находятся в ведении региональных исполнительных органов власти под надзором Союза предпринимателей РД. В ближайшее время пройдет полная инвентаризация.

Когда топливо появится на обычных заправках?

Распределение начнется сразу после завершения оценки состояния запасов и формирования логистических цепочек по районам Дагестана.

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