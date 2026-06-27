Дагестан: в региональных нефтебазах выявлены скрытые резервы 7 тысяч тонн топлива

Земля в Дагестане истомилась от жажды горючего. Пока на заправках вешали пустые пистолеты, а водители в Махачкале кляли судьбу, выяснилось: закрома Родины не пустуют. В казенных хранилищах под присмотром региональных властей затаились семь тысяч тонн топлива. Тихий запас ждет своего часа, пока экономика республики трещит по швам от дефицита.
Союз предпринимателей Дагестана вскрыл карты. В бетонных недрах махачкалинских нефтебаз, которыми заправляют чиновники, скопилось семь тысяч тонн ресурса. Это не просто цифры в отчетах. Это живой бензин и тяжелое дизельное топливо, способное оживить замерший транспорт. Пока базар гудит о нехватке, резервуары полны до краев.
"Ситуация абсурдная: в регионе горючее тает, а государственные хранилища стоят запертыми на все засовы. Семь тысяч тонн — это серьезный объем, который должен был уже давно работать на посевную и перевозки, а не пылиться в реестрах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Власти обещают не просто открыть вентили, а провести жесткую ревизию. Сначала инвентаризация — каждый литр пересчитают, проверят состояние купорки резервуаров и качество смеси. Только после этого горючее потечет по артериям республики. Союз предпринимателей уповает, что эти запасы собьют температуру на рынке и облегчат жизнь хозяйственникам.
План у чиновников амбициозный: развезти топливо по всем углам Дагестана. Приоритет отдадут предприятиям и социальной инфраструктуре. Важно, чтобы хлебовозки и скорые не встали колом на полпути. Распределение будет точечным. Специалисты высчитывают сроки поставок, чтобы не допустить пустых АЗС в горных районах, где дефицит грызет больнее всего.
|Показатель
|Текущий статус
|Общий объем запасов
|7 000 тонн
|Виды топлива
|Бензин, дизельное топливо
|Стадия процесса
|Инвентаризация и оценка состояния
"Региональным бюджетам хранение обходится дорого, а простой топлива в условиях волатильных цен — это риск убытков. Если не начать распределение сейчас, инфляционная петля затянется на шее местного бизнеса еще туже", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.
Южное лето не прощает простоев. Каждое хозяйство ждет своего "кулькового" решения — четких графиков и понятных цен. Пока эксперты спорят о цифрах, народ надеется, что топливный маховик завертится быстрее, и очереди на заправках исчезнут как дурной сон. Стабилизация ситуации — это не вопрос политики, а вопрос выживания экономики на местах.
"Проблемы логистики в южных регионах часто упираются в неэффективное использование существующих баз. Наличие семи тысяч тонн — это козырь, но его нужно разыграть грамотно, чтобы не спровоцировать коррупционные утечки", — отметил политолог Владимир Орлов.
Этого объема достаточно для временной стабилизации ключевых отраслей транспорта и сельского хозяйства, но для полного насыщения рынка требуются регулярные новые поставки.
Запасы находятся в ведении региональных исполнительных органов власти под надзором Союза предпринимателей РД. В ближайшее время пройдет полная инвентаризация.
Распределение начнется сразу после завершения оценки состояния запасов и формирования логистических цепочек по районам Дагестана.
В Восточной Сибири возник серьезный дисбаланс на рынке нефтепродуктов, который привел к транспортному коллапсу и экстренному вмешательству региональных властей.