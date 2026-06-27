Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти Мордовии утвердили план тотального обучения детей плаванию в бассейнах республики
Не только клещи: всего один укус этих насекомых может вызвать анафилактический шок у питомца
Крым: экологи зафиксировали превращение местных рек в сточные канавы из-за застройки
Хватит гнуть спину на грядках: ученые в Коми нашли способ заставить почву работать на человека
Асфальт трещит по швам: проверка в Бурятии вскрыла массовый обман при строительстве трасс
Тихий враг на грядках Бурятии: изменение тактики защиты предрешило судьбу опасной популяции
Работу менять не захочется: новый финансовый рычаг заставит сотрудников сидеть на местах до пенсии
Южная Корея проведет тестовый арктический рейс через порт Енильман во второй половине 2026 года
Приморский край стал полигоном: первые сбои в системе обнажили скрытые риски для населения

Дагестан: в региональных нефтебазах выявлены скрытые резервы 7 тысяч тонн топлива

Россия » Юг » Махачкала

Земля в Дагестане истомилась от жажды горючего. Пока на заправках вешали пустые пистолеты, а водители в Махачкале кляли судьбу, выяснилось: закрома Родины не пустуют. В казенных хранилищах под присмотром региональных властей затаились семь тысяч тонн топлива. Тихий запас ждет своего часа, пока экономика республики трещит по швам от дефицита.

Пожилой мужчина пьет кофе в кафе на заправочной станции
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой мужчина пьет кофе в кафе на заправочной станции

Горючее под замком: что спрятали в хранилищах

Союз предпринимателей Дагестана вскрыл карты. В бетонных недрах махачкалинских нефтебаз, которыми заправляют чиновники, скопилось семь тысяч тонн ресурса. Это не просто цифры в отчетах. Это живой бензин и тяжелое дизельное топливо, способное оживить замерший транспорт. Пока базар гудит о нехватке, резервуары полны до краев.

"Ситуация абсурдная: в регионе горючее тает, а государственные хранилища стоят запертыми на все засовы. Семь тысяч тонн — это серьезный объем, который должен был уже давно работать на посевную и перевозки, а не пылиться в реестрах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Власти обещают не просто открыть вентили, а провести жесткую ревизию. Сначала инвентаризация — каждый литр пересчитают, проверят состояние купорки резервуаров и качество смеси. Только после этого горючее потечет по артериям республики. Союз предпринимателей уповает, что эти запасы собьют температуру на рынке и облегчат жизнь хозяйственникам.

Баллоны и баки: как поделят топливо

План у чиновников амбициозный: развезти топливо по всем углам Дагестана. Приоритет отдадут предприятиям и социальной инфраструктуре. Важно, чтобы хлебовозки и скорые не встали колом на полпути. Распределение будет точечным. Специалисты высчитывают сроки поставок, чтобы не допустить пустых АЗС в горных районах, где дефицит грызет больнее всего.

Показатель Текущий статус
Общий объем запасов 7 000 тонн
Виды топлива Бензин, дизельное топливо
Стадия процесса Инвентаризация и оценка состояния

"Региональным бюджетам хранение обходится дорого, а простой топлива в условиях волатильных цен — это риск убытков. Если не начать распределение сейчас, инфляционная петля затянется на шее местного бизнеса еще туже", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Южное лето не прощает простоев. Каждое хозяйство ждет своего "кулькового" решения — четких графиков и понятных цен. Пока эксперты спорят о цифрах, народ надеется, что топливный маховик завертится быстрее, и очереди на заправках исчезнут как дурной сон. Стабилизация ситуации — это не вопрос политики, а вопрос выживания экономики на местах.

"Проблемы логистики в южных регионах часто упираются в неэффективное использование существующих баз. Наличие семи тысяч тонн — это козырь, но его нужно разыграть грамотно, чтобы не спровоцировать коррупционные утечки", — отметил политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Дагестане

Хватит ли 7 тысяч тонн для ликвидации кризиса?

Этого объема достаточно для временной стабилизации ключевых отраслей транспорта и сельского хозяйства, но для полного насыщения рынка требуются регулярные новые поставки.

Кто контролирует сохранность топлива?

Запасы находятся в ведении региональных исполнительных органов власти под надзором Союза предпринимателей РД. В ближайшее время пройдет полная инвентаризация.

Когда топливо появится на обычных заправках?

Распределение начнется сразу после завершения оценки состояния запасов и формирования логистических цепочек по районам Дагестана.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тегеран в ярости после удара США: возмездие в Персидском заливе обещает быть фатальным
Мир. Новости мира
Тегеран в ярости после удара США: возмездие в Персидском заливе обещает быть фатальным
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Еда и рецепты
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Популярное
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры

В Восточной Сибири возник серьезный дисбаланс на рынке нефтепродуктов, который привел к транспортному коллапсу и экстренному вмешательству региональных властей.

Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Последние материалы
Приморский край стал полигоном: первые сбои в системе обнажили скрытые риски для населения
Цены рухнули ниже рыночных: как Мальдивы и Маврикий заставляют туристов менять планы
Щенок буквально ест себя: странная привычка грозит необратимыми последствиям для здоровья
Британия на грани раскола: конфликт из-за ресурсов Северного моря достиг точки кипения
Игра на доверии провалилась: попытка московского клуба схитрить привела к тройным убыткам
Деньги в последний день: как правильно рассчитать сотрудника при увольнении и не нарваться на штраф
Гатчинские болота и каньон реки Сума получили статус ООПТ в Ленинградской области
Толпы туристов здесь не ходят: секретные дворы Кенигсберга открывают доступ к истинной Пруссии
Беспилотник ошибся на трассе: кто ответит за аварию — владелец, разработчик или завод-изготовитель
США молчат в тряпочку: Израиль нагло заявил, что не ушел бы из Ливана даже по их указке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.