Асфальт трещит по швам: проверка в Бурятии вскрыла массовый обман при строительстве трасс

Дороги в Бурятии — это не просто полоски асфальта, это арена вечной борьбы между весенним пучением и жадностью подрядчиков. В этом году комиссия вытряхнула пыль из 234 объектов, сданных за последние три года.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

На 136 участках — почти каждом втором — нашли "дыры" в совести строителей. Полотно трещит, как старый фрак, покрываясь сеткой морщин и выбоин. В Гусиноозерске и Тарбагатае асфальт и вовсе решил "уйти в себя", явив свету просевшие колодцы и крошащийся бетон.

"Это бред. Так дороги не строятся — если через год лезут трещины, значит, на подушке сэкономили. В отдельных случаях мы уже не просто разговариваем, а начинаем жесткую претензионно-исковую рубку", — подчеркнули в Минтрансе Бурятии.

Гарантийная кабала: кто заплатит за ямы

Заказчики из ГКУ "Бурятрегионавтодор" и муниципалитетов вышли на тропу войны с тепловизорами и линейками. У подрядчиков не выйдет спрятать брак под слоем пыли. Если хищение дизеля на железной дороге — это уголовка, то плохой асфальт в Прибайкалье — это чистый финансовый мазохизм для компаний. Все дефекты они латают за собственные деньги. Ни копейки из бюджета на исправление их же ошибок не уйдет.

Логика проста как гаечный ключ: накосячил — переделай. Нацпроект "Инфраструктура для жизни" ежегодно выдает на-гора 100 км дорог, и каждый метр находится под прицелом. К 22 июня большинство вскрытых "язв" на теле региональных трасс уже прижгли свежим битумом.

"Подрядчики часто надеются на авось, но система мониторинга сейчас работает как капкан. Выявили дефект — выставили счет. Никаких поблажек", — пояснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Тип дефекта Последствия Трещины (продольные/поперечные) Разрушение основания водой, капитальный ремонт через два года Выкрашивание покрытия Летающие камни в лобовое стекло, потеря сцепления

Народный контроль: жалуйтесь громче

Власти призывают жителей не быть "терпилами" и сливать компромат на плохие дороги в сеть. Увидел яму — фотографируй. Портал Госуслуг и социальные сети министерства стали цифровой гильотиной для нерадивых дорожников. Даже цифровизация спасения в других регионах показывает: когда человек включает телефон, чиновники и строители начинают шевелиться быстрее.

"Дороги — это не только асфальт, это безопасность. Если выбоина стала причиной аварии, подрядчик ответит по полной, включая возмещение ущерба через суд", — отметил Олег Зорин, юрист по ДТП.

Ответы на популярные вопросы о дорогах Бурятии

Кто платит за устранение дефектов на гарантийных дорогах?

Исключительно подрядная организация. Бюджетные средства на эти цели не выделяются в течение всего срока действия гарантии.

Куда жаловаться на ямы на дорогах?

Сигнализировать можно через портал Госуслуг, официальные страницы Минтранса Бурятии в соцсетях или на сайте "Карта убитых дорог".

Как часто проверяют состояние трасс?

Масштабные обследования проходят ежегодно весной. В комиссию входят представители заказчика, администрации и самих строителей.

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