Тихий враг на грядках Бурятии: изменение тактики защиты предрешило судьбу опасной популяции

В Бурятии развернули масштабную дезинсекционную кампанию. Центр гигиены и эпидемиологии зачищает регион от клещей — переносчиков энцефалита и боррелиоза. Под прицел дезинфекторов попали три тысячи гектаров. Это не просто цифры в отчете, а планомерное выжигание популяции членистоногих там, где плотность людей зашкаливает.
Парки, детские лагеря и базы отдыха фактически превращают в стерильные зоны перед началом туристического пика.
Специалисты не палят по площадям вслепую. Обработка идет точечно. В приоритете — детские оздоровительные учреждения. Протокол жесткий: площадки заливают акарицидами до заезда первой смены. Спустя время — обязательный контроль качества. Если на "флаг" (белое полотно, которым проводят по траве) цепляется хоть один выживший паразит, процедуру повторяют. Это доказательный подход к безопасности, а не формальная отписка.
"Особое внимание уделяется подготовке к летнему сезону и обеспечению безопасности детей: все площадки для отдыха и оздоровления проходят тщательную обработку до начала заездов с контролем качества", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Внезапный тренд сезона — частный сектор. Владельцы дач и огородов массово заказывают дезинсекцию. Статистика безжалостна: в 2026 году более половины пострадавших от укусов поймали клеща не в глухом лесу, а у себя на грядках. Сад перестал быть безопасной гаванью, превратившись в полигон для охоты иксодовых клещей на человека.
Современные акарициды — это не дуст из прошлого века. Используемые препараты обладают избирательным действием. Они парализуют нервную систему членистоногих, но быстро распадаются во внешней среде, не превращая почву в ядовитую пустыню. Интересный бонус: вместе с клещами под удар попадает гнус, мошка и садовые вредители вроде тли. Это побочный, но приятный эффект системной обработки.
|Параметр
|Статус / Данные
|Общая площадь обработки
|3000 гектаров
|Основной риск (дача)
|Более 50% всех укусов
|Препараты
|Разрешены в РФ, безопасны для людей
"Применяемые препараты безопасны для людей и окружающей среды, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и разрешены к использованию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Даже выжженная акарицидами земля не гарантирует стопроцентной защиты. Клеща может принести птица или бродячая собака. Поэтому самоосмотр и репелленты остаются базовым протоколом безопасности. Если вы обнаружили присосавшегося гостя, не нужно поливать его маслом, жечь спичками или шептать заговоры. Это только увеличит риск выброса инфекции из слюнных желез клеща в ваш кровоток.
Алгоритм действий: аккуратное извлечение и немедленная доставка "трофея" в лабораторию. Жители Улан-Удэ едут в инфекционную больницу на Пирогова, 9а или в профильный центр на Ключевской, 45б. Только лабораторный анализ покажет, нужно ли вам экстренно вводить иммуноглобулин или начинать курс антибиотиков. Помните: время — главный ресурс при подозрении на энцефалит.
"Всплеск вирусной активности требует жесткого соблюдения мер профилактики. Если клещ присосался, время идет на часы", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.
Обычно дезинсекция держит барьер 1,5-2 месяца в зависимости от осадков. Сильные ливни могут смыть действующее вещество раньше срока.
Да. Прививка защищает от энцефалита, но не от боррелиоза (болезни Лайма), против которого вакцины не существует. Клещ может нести целый букет инфекций.
Бытовые средства менее эффективны и требуют строгого соблюдения дозировки. Профессиональное оборудование создает "туман", который проникает глубоко в подшерсток травы.
Никакая химия не заменяет здравый смысл. Заправляйте брюки в носки, пользуйтесь проверенными репеллентами и не игнорируйте симптомы, если контакт с клещом состоялся. Бурятия борется за безопасность, но конечная ответственность всегда на вас.
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