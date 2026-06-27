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Тихий враг на грядках Бурятии: изменение тактики защиты предрешило судьбу опасной популяции

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

В Бурятии развернули масштабную дезинсекционную кампанию. Центр гигиены и эпидемиологии зачищает регион от клещей — переносчиков энцефалита и боррелиоза. Под прицел дезинфекторов попали три тысячи гектаров. Это не просто цифры в отчете, а планомерное выжигание популяции членистоногих там, где плотность людей зашкаливает.

Клещ
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клещ

Парки, детские лагеря и базы отдыха фактически превращают в стерильные зоны перед началом туристического пика.

Локации и методы: где заливают реагенты

Специалисты не палят по площадям вслепую. Обработка идет точечно. В приоритете — детские оздоровительные учреждения. Протокол жесткий: площадки заливают акарицидами до заезда первой смены. Спустя время — обязательный контроль качества. Если на "флаг" (белое полотно, которым проводят по траве) цепляется хоть один выживший паразит, процедуру повторяют. Это доказательный подход к безопасности, а не формальная отписка.

"Особое внимание уделяется подготовке к летнему сезону и обеспечению безопасности детей: все площадки для отдыха и оздоровления проходят тщательную обработку до начала заездов с контролем качества", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Внезапный тренд сезона — частный сектор. Владельцы дач и огородов массово заказывают дезинсекцию. Статистика безжалостна: в 2026 году более половины пострадавших от укусов поймали клеща не в глухом лесу, а у себя на грядках. Сад перестал быть безопасной гаванью, превратившись в полигон для охоты иксодовых клещей на человека.

Безопасность и сопутствующий эффект

Современные акарициды — это не дуст из прошлого века. Используемые препараты обладают избирательным действием. Они парализуют нервную систему членистоногих, но быстро распадаются во внешней среде, не превращая почву в ядовитую пустыню. Интересный бонус: вместе с клещами под удар попадает гнус, мошка и садовые вредители вроде тли. Это побочный, но приятный эффект системной обработки.

Параметр Статус / Данные
Общая площадь обработки 3000 гектаров
Основной риск (дача) Более 50% всех укусов
Препараты Разрешены в РФ, безопасны для людей

"Применяемые препараты безопасны для людей и окружающей среды, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и разрешены к использованию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Инструкция по выживанию: если клещ все же победил

Даже выжженная акарицидами земля не гарантирует стопроцентной защиты. Клеща может принести птица или бродячая собака. Поэтому самоосмотр и репелленты остаются базовым протоколом безопасности. Если вы обнаружили присосавшегося гостя, не нужно поливать его маслом, жечь спичками или шептать заговоры. Это только увеличит риск выброса инфекции из слюнных желез клеща в ваш кровоток.

Алгоритм действий: аккуратное извлечение и немедленная доставка "трофея" в лабораторию. Жители Улан-Удэ едут в инфекционную больницу на Пирогова, 9а или в профильный центр на Ключевской, 45б. Только лабораторный анализ покажет, нужно ли вам экстренно вводить иммуноглобулин или начинать курс антибиотиков. Помните: время — главный ресурс при подозрении на энцефалит.

"Всплеск вирусной активности требует жесткого соблюдения мер профилактики. Если клещ присосался, время идет на часы", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Ответы на популярные вопросы о защите от клещей

Помогает ли обработка участка на весь сезон?

Обычно дезинсекция держит барьер 1,5-2 месяца в зависимости от осадков. Сильные ливни могут смыть действующее вещество раньше срока.

Нужно ли исследовать клеща, если я привит?

Да. Прививка защищает от энцефалита, но не от боррелиоза (болезни Лайма), против которого вакцины не существует. Клещ может нести целый букет инфекций.

Можно ли обрабатывать участок самостоятельно?

Бытовые средства менее эффективны и требуют строгого соблюдения дозировки. Профессиональное оборудование создает "туман", который проникает глубоко в подшерсток травы.

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Никакая химия не заменяет здравый смысл. Заправляйте брюки в носки, пользуйтесь проверенными репеллентами и не игнорируйте симптомы, если контакт с клещом состоялся. Бурятия борется за безопасность, но конечная ответственность всегда на вас.

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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