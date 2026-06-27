Власти Тувы борются с бакланами: ради спасения озёр разрешили жёсткие меры

Колонии бакланов в Туве переживают бурный демографический подъем. Популяция птиц превысила семь тысяч особей и продолжает расти из-за теплых зим. Пернатые агрессивно осваивают водоемы, опустошая рыбные запасы республики. Власть внедряет методы контроля численности, включая изъятие кладок и легальную добычу крылатых хищников.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бакланы в колонии

Бакланы против системы водоемов

Один баклан съедает три килограмма рыбы ежесуточно. Суммарный улов стаи исчисляется тоннами, обделяя хариуса и плотву. Птицы охотятся эффективно, ныряя на глубину вслед за добычей. Снижение конкуренции в воде позволило колониям захватить новые территории.

"Птицы превратились в настоящих захватчиков рек, вытесняя ценные породы рыб ради собственного прокорма", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Мельников.

Глобальное потепление упростило жизнь пернатым. Гидрологический режим рек сменился, создав комфортные условия для гнездования на высоких деревьях. Причиной нашествия стали мягкие зимы и отсутствие природных угроз для молодняка.

Методы сдерживания колоний

Контроль поголовья стал вынужденной мерой ради спасения промысловых видов. Инспекторы разрешают изымать яйца из гнезд. Охотники получают квоты на добычу взрослых особей сроком на один месяц.

"Лицензированная охота помогает хоть как-то балансировать аппетиты стай, иначе рыбы в озерах просто не останется", — пояснил эксперт Pravda.Ru Сергей Пахомов.

Параметр Характеристика Потребление рыбы 3 кг на особь в сутки Место гнездования Верхушки высоких деревьев

Сбор биологических отходов требует дисциплины. Туши птиц запрещено бросать в водоемы — их упаковывают в пленку и вывозят в пункты утилизации. Лапки птицы служат доказательством законности добычи, подтверждая отчетность.

"Строгий регламент утилизации защищает воду от заражения, поэтому отрубленные лапки — обязательный отчетный материал", — подчеркнул специалист Pravda.Ru Андрей Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о защите водоемов

Почему численность птиц растет?

Теплая зима и отсутствие естественных хищников позволяют выживать почти всему подрастающему поколению.

Куда сдавать туши бакланов?

Туши необходимо доставлять в пункты сбора биологических отходов, соблюдая правила герметичной упаковки.