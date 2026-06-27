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Новгородская область ввела внешний аудит эффективности борьбы с борщевиком Сосновского

Россия » Северо-Запад » Новгород

Новгородская область переводит борьбу с борщевиком Сосновского на жесткие рельсы внешнего аудита. Муниципалитеты, ежегодно осваивающие миллионы из бюджета, теперь окажутся под прицелом независимых экспертов.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщевик

Время "бумажных" отчетов о победе над сорняком закончилось — регион требует реальной чистоты полей, подтвержденной лабораторными пробами и выездами контролеров.

Химическая атака под надзором: почему старые методы не работают

В этом сезоне правительство региона выделило администрациям округов 36,46 млн рублей целевых субсидий. На эти средства заключено 114 контрактов на химическую обработку земель. Однако просто распылить реагенты теперь недостаточно. Власти внедрили систему независимой оценки эффективности: специалисты уже проинспектировали 450 гектаров, где прошла "химчистка".

На данный момент план выполнен на 78%. В 12 округах работы официально завершены, но их легитимность еще предстоит подтвердить аудиторам. Губернатор Александр Дронов жестко ограничил маневры для местных властей: деньги имеют строго целевое назначение. Попытки перебросить "борщевичные" ресурсы на другие нужды будут расцениваться как должностное преступление.

Синхронность действий: фронт борьбы с зеленым агрессором

Борщевик игнорирует кадастровые границы, поэтому точечные успехи отдельных чиновников бесполезны. Если муниципалитет уничтожит сорняк на своем поле, а соседний лесхоз или железнодорожники оставят очаги вдоль путей, семена вернутся на очищенную территорию с первым ветром. Логистика борьбы требует одновременного удара по всем фронтам.

Показатель кампании 2024 Текущий статус
Общий объем субсидий 36,46 млн рублей
Количество контрактов 114 единиц
Процент выполнения работ 78% общеобластного плана
Площадь экспертной проверки 450 гектаров

"Необходим комплексный подход. Если один справится, а другой нет — работа пойдет насмарку. Согласованно должны действовать и дорожники, и железнодорожники, и собственники участков", — подчеркнул в ходе заседания губернатор Александр Дронов.

Стандартизация торгов и цифровой след подрядчика

Чтобы избежать хаоса при выборе исполнителей, региональный Минсельхоз до конца года разработает типовой муниципальный контракт. Это юридический "шаблон" с заранее вшитыми требованиями к качеству и обязательным участием независимого эксперта в приемке работ. Подобная цифровизация контроля должна отсечь фирмы-однодневки, которые имитируют деятельность на бумаге.

"Типовая форма контракта позволит муниципалитетам заранее подготовиться к новым торгам и исключит правовые лазейки для недобросовестных исполнителей", — объяснил в комментарии для Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Для Новгородской области борьба с борщевиком — это не только экология, но и экономика. Заросшие земли выпадают из оборота, а затраты на медицину для граждан, получивших ожоги, нагружают социальный сектор. Переход к жесткому аудиту — это попытка превратить процесс "освоения средств" в технологическую операцию с гарантированным результатом.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с борщевиком

Почему нельзя просто скосить борщевик?

Кошение лишь временно останавливает рост, но не уничтожает корневую систему и семенной банк в почве. Только химическая обработка сертифицированными гербицидами дает устойчивый эффект.

Кто должен уничтожать сорняк на частных землях?

Обязанность по уничтожению лежит на собственнике. Если участок заброшен, владельцу грозят штрафы, а в перспективе — изъятие земли из-за нецелевого использования.

Зачем привлекать независимых экспертов для приемки работ?

Это исключает коррупционную составляющую и гарантирует, что подрядчик применил нужную дозировку препаратов, а не просто полил территорию водой для отчетности.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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