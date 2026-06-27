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Ялта закрывает дорогу в горы: большинство туристических троп станет недоступным

Россия » Юг » Симферополь

Ялтинский горно-лесной заповедник закрывает туристические тропы с 30 июня. Причиной стал высокий уровень пожарной опасности в крымских лесах. Для посещения оставят лишь несколько маршрутов вдоль оживленной магистрали Ялта — Бахчисарай. Власти вводят жесткие ограничения на использование открытого огня для защиты экосистем.

Знак "Особый противопожарный режим"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Знак "Особый противопожарный режим"

Леса под охраной

Администрация учреждения Заповедный Крым ограничивает доступ туристов из-за жары. Специалисты опасаются бесконтрольных очагов возгорания в условиях сухой погоды. Открытый огонь в лесу и окрестностях сел теперь под запретом.

За разведение костров и сжигание мусора грозят серьезные взыскания. Штрафные санкции стартуют от 10 тысяч рублей и доходят до 800 тысяч. Юридическим лицам придется отвечать по всей строгости административного кодекса.

"Такие меры оправданы высокой сухостью лесной подстилки. Любая искра превращает заповедный фонд в безжизненную пустыню за считанные минуты", — отметил в беседе с Pravda.Ru Игорь Степанов.

Жара берет свое

Синоптики фиксируют температурные скачки на всем полуострове. Столбики термометров в ближайшие дни покажут значения выше климатической нормы на семь градусов. Осадков метеорологи не ждут, что лишь усугубляет пожарные риски.

В жилых массивах также запретили хранение газовых баллонов на открытых площадках. Свалки горючих материалов на дачных участках подлежат немедленной ликвидации. Контролирующие органы усилят рейды в природоохранных зонах.

"Температурный режим бьет рекорды. Работа экстренных служб переведена в усиленный формат для предотвращения масштабных катастроф", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ирина Петрова.

Действие Результат
Закрытие троп Снижение антропогенной нагрузки
Штрафы Рост ответственности нарушителей

Муниципальные власти напоминают владельцам частных домов о личной ответственности за пожарную чистоту вокруг участков. Любое возгорание вблизи лесного массива может привести к необратимым последствиям для флоры и фауны.

"Местные власти обязаны обеспечить минерализованные полосы вдоль границ лесных угодий без всяких отлагательств", — сказал в беседе с Pravda.Ru Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о пожарах

Какие именно тропы остаются открытыми?

Для свободного прохода доступны лишь маршруты, проходящие параллельно трассе Ялта — Бахчисарай. Остальные горные тропы закрыты для посещения.

На кого распространяются штрафные санкции?

Под санкции попадают все граждане, разводящие огонь в лесной черте, а также владельцы дач, допустившие появление свалок горючего мусора.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, эксперт по ЧС Ирина Петрова, политолог Владимир Орлов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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