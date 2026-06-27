Чихать стало слишком дорого: россияне массово бросились за тестами и лекарствами

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Россия » Северо-Запад » Калининград

Тополиный пух в этом году атакует города раньше календарных сроков. Аномальная жара в конце мая сдвинула график цветения растений, заставив москвичей и жителей других регионов экстренно искать спасение в аптеках. Статистика платежей показывает, что аллергики массово записываются в лаборатории и скупают лекарства. Разбираемся, как технически выглядит этот сезонный кризис и во сколько обходится жителям попытка сохранить привычное качество жизни.

Тополинный пух на улице
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Тополинный пух на улице

Лаборатории фиксируют рост оплат

Россияне стали чаще оплачивать услуги медицинских лабораторий. С 1 по 15 июня транзакции в этой категории выросли на 37% относительно показателей прошлого года. Общая динамика подтверждает: люди предпочитают точную диагностику самолечению.

Аналитики отмечают специфику нынешнего сезона. Пух поднялся в воздух одновременно с пылением злаковых трав. Этот наложенный эффект создал серьезную нагрузку на самочувствие чувствительных граждан.

"Совпадение сроков цветения стало триггером для резкого скачка спроса. Бюджеты домашних хозяйств перераспределяются в пользу медицинских чеков", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Елена Михайловна Романова.

Средний чек за визит в лабораторию застыл на отметке 3 774 рубля. При этом интерес к поиску конкретных аллергенов через специальные тесты подскочил на 55% по сравнению с маем.

Поведение покупателей на рынке аптек

Рынок медикаментов реагирует на ситуацию синхронно. Продажи антигистаминных средств в июне выросли на 11% год к году. Покупатели тратят в среднем 194 рубля за упаковку препаратов, что на 11% дороже аналогичного периода прошлого года.

"Мы наблюдаем переход от импульсивных покупок к осознанному мониторингу. Люди хотят знать, на что именно реагирует организм, а не просто сбивать внешние симптомы дешёвыми таблетками", — добавил в беседе с Pravda.Ru Евгений Михайлович Блех.

Тип операции Изменение год к году
Визиты в лаборатории +37%
Продажи антигистаминных +11%

Удивительно, но спрос на защитные маски к июню показал неоднозначный результат. В годовом сопоставлении он просел на 11%, однако накопительный эффект за месяц прибавил 9%. Потребители вновь достают маски как средство борьбы с летучими раздражителями.

"Маски возвращаются как фильтр для дыхательных путей в периоды пиковой концентрации пыльцы и пуха в городских зонах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Почему чек на анализы вырос?

Средняя стоимость аллерго-теста в июне достигла 3 360 рублей. Это на 12% дороже, чем год назад, из-за изменения закупочных цен на реактивы для лабораторий.

Стоит ли ждать снижения спроса в июле?

Темпы продаж зависят от погодных условий. Если сухая погода сохранится, концентрация частиц в воздухе останется высокой, а медицинские услуги будут востребованы до конца летних месяцев.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, инфраструктурный аналитик Ольга Николаевна Морозова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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