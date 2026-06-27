Южная Корея проведет тестовый арктический рейс через порт Енильман во второй половине 2026 года

Южнокорейский Пхохан включил режим форсажа. Власти города начали масштабную проработку чертежей по превращению порта Енильман в ключевой логистический хаб Северного морского пути (СМП).

Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Tolbatov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Севморпуть

Сеул осознал: арктическая логистика — это не отдаленное будущее, а расчетливое настоящее, требующее немедленной перенастройки причальных стенок.

Арктическая логистика: расчет и сроки

Порт Енильман готовится сменить амплуа. На разработку концепции специализированного узла СМП выделено 186 млн вон. Подрядчики должны сдать проект к апрелю 2027 года. План определит, какие краны и терминалы выдержат нагрузку ледовых караванов. Задача прагматичная: зафиксировать функционал порта до того, как грузовые потоки уйдут к конкурентам.

"Южная Корея не просто чертит схемы. Это попытка закрепиться в низкоуглеродной и скоростной логистике будущего. Пхохан выбран не случайно — инфраструктура здесь уже готова к агрессивному расширению", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Основной акцент сделают на синхронизации морских путей с железнодорожными ветками и авиационными хабами. Речь идет о создании бесшовного транспортного коридора. Городские власти намерены превратить Енильман в точку сборки для товаров, идущих из Азии в Европу через высокие широты.

Государственный маневр Южной Кореи

Муниципальный проект Пхохана — лишь деталь в огромном механизме. Его планируют встроить в пятый национальный портовый план Южной Кореи. Сеул играет по-крупному: подготовка идет к пробному арктическому рейсу во втором полугодии 2026 года. Если тест пройдет гладко, к 2030 году маршрут из Кореи в Европу станет регулярным. Это сопоставимо с тем, как контроль столичных заправок стабилизирует рынок — четкие правила создают предсказуемость.

Параметр проекта Значение и сроки Объем инвестиций в проектный этап ~120 тысяч долларов (186 млн вон) Окончание проектирования Апрель 2027 года Запуск регулярной линии СМП 2030 год

Исследование охватит варианты сотрудничества со всеми арктическими игроками. Пхохан ищет союзников среди портовых городов Севера. Это не просто стройка, а попытка перекроить глобальную карту товарооборота. Город намерен занять место в первом эшелоне тех, кто снимет сливки с таяния арктических льдов.

"Арктика требует специфической техники. Пхохан должен стать не просто перевалкой, а сервисным центром для судов ледового класса. Без этого проект останется на бумаге", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Транзитные амбиции и глобальные связи

Пхохан ставит на экспорт. Пока регионы РФ наращивают поставки сырья, Южная Корея готовит технологическую базу для его транспортировки. Проект Енильман учитывает даже планы по авиаперевозкам грузов, чтобы создать мультимодальный терминал. Южная Корея официально вступает в эпоху Севморпути, переходя от слов к инженерным изысканиям.

"Риск для экологии Арктики велик, но экономическая выгода перевешивает. Корейцы известны своей дотошностью в вопросах экологических стандартов при строительстве портов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Внимание к деталям в Пхохане напоминает цифровой контроль грантов в Приамурье — везде нужен жесткий учет и прозрачность. Сеул не собирается инвестировать в пустые причалы. Каждый квадратный метр Енильмана будет работать на сокращение времени доставки контейнеров из Пусана в Роттердам.

Ответы на популярные вопросы о развитии порта Енильман

Почему Пхохан выбран для связи с Севморпутем?

Город обладает развитой промышленной базой и удобным географическим положением для выхода в Японское море, что делает его естественными воротами для арктического транзита.

Когда начнутся реальные перевозки по регулярному графику?

Согласно стратегии правительства Южной Кореи, запуск регулярных грузовых рейсов в Европу через Арктику запланирован на 2030 год.

Какие страны Южная Корея рассматривает как партнеров?

В рамках проекта изучаются возможности кооперации со всеми государствами Арктического совета и ключевыми портами на пути следования судов.

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