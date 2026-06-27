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Гатчинские болота и каньон реки Сума получили статус ООПТ в Ленинградской области

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Ленинградская область расширяет границы неприкосновенности. В администрации региона подтвердили: на карте субъекта появятся шесть новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Комитет по природным ресурсам и профильная дирекция уже ведут полевые работы — размечают границы и инспектируют уникальные ландшафты.

Озеро Белое, остров Любви и павильон Венеры
Фото: commons.wikimedia.org by Иван Стасюк, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Озеро Белое, остров Любви и павильон Венеры

В охранный периметр попадают "Каньон реки Сума", "Гатчинские ключевые болота", "Водопад Падунец" и еще три локации с реликтовой флорой и фауной.

Инвентаризация экосистемы: что защитят под Петербургом

Региональные власти делают ставку на сохранение геологических памятников и гидрологических объектов. В список новых ООПТ включены "Низинное болото к западу от деревни Березняк", а также "Ольховка" и "Ландышевка". Эти территории — не просто красивые виды, а сложные природные фильтры и резерваты для редких видов, занесенных в Красную книгу. Обследование позволит исключить хозяйственную деятельность там, где природа еще сохраняет первозданный вид.

"Создание новых охраняемых зон купирует риски незаконной застройки и промышленного освоения хрупких экосистем. Это решение сохраняет баланс между урбанизацией и экологической безопасностью региона", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Параллельно с юридическим оформлением земель идет ревизия инфраструктуры. В Самаре, например, вырубают опасные деревья ради сетей ЖКХ, а в Ленобласти, наоборот, устанавливают барьеры для защиты леса. Пока в Мурманской области вводят режим контроля в лесах из-за безопасности границ, под Гатчиной фокус смещается на экологическую стабильность.

Стратегия масштабирования: от гектаров к кластерам

Председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Фёдор Стулов озвучил долгосрочный план: к 2035 году число ООПТ вырастет до 94 единиц. Площадь защищенных земель должна увеличиться более чем в два раза. Это требует не только административного ресурса, но и жесткого цифрового мониторинга, подобного тому, как Амурская область контролирует аграриев через онлайн-платформы.

"Масштабирование сети заповедников — это инвестиция в климатическую устойчивость. Увеличение охраняемых площадей вдвое потребует серьезной корректировки муниципальных бюджетов и планов развития территорий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Показатель Цель к 2035 году
Количество ООПТ 94 объекта
Общая площадь Увеличение более чем в 2 раза

Рост числа заповедных зон происходит на фоне общего ужесточения контроля над ресурсами в стране. В Челябинской области силовики пресекают хищения топлива, а в Москве мониторят АЗС. Защита природных активов становится такой же приоритетной задачей, как и контроль за оборотом горючего. Даже в Омской области экспорт специфического сырья теперь проходит через сито жестких проверок.

"Экологический каркас региона напрямую влияет на качество жизни. Сохранение болот и лесов предотвращает обмеление рек и деградацию почв, что критично для Ленобласти", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Пока Татарстан борется с природными инфекциями, а Тюмень внедряет цифровое спасение, Ленинградская область создает "зеленый пояс" безопасности. Это системный ответ на вызовы времени: сохранить то, что невозможно восстановить искусственно.

Ответы на популярные вопросы о новых заповедниках

Зачем создавать новые ООПТ в таких масштабах?

Это необходимо для защиты уникальных ландшафтов от рекреационной нагрузки и промышленного освоения. Также это способ сохранить пути миграции животных и ареалы редких растений.

Как статус ООПТ повлияет на посещение этих мест туристами?

Статус вводит ограничения на разведение костров, въезд на транспорте и строительство. Однако экологический туризм по размеченным тропам обычно разрешен и поощряется.

Повлияет ли расширение охраняемых зон на стоимость земли рядом?

Как правило, соседство с заповедными зонами повышает привлекательность участков для частного домостроения, но накладывает строгие ограничения на любые коммерческие проекты вблизи границ.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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