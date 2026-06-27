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РЖД обвинили в сбросе неочищенных промышленных стоков в лесной массив Ленобласти

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Эконадзор Ленинградской области выставил счет железнодорожному монополисту. Проверка карьера вскрыла грубую схему: неочищенные промышленные стоки выкачивали прямиком в лесной массив. Итог — заболоченные гектары и административное дело против ОАО "РЖД". Теперь компании придется не только отвечать в суде, но и за свой счет "реанимировать" угробленную экосистему.

ЭР2К-1116, Россия, Московская область, перегон Лесной Городок - Аэропорт (Trainpix 605)
Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЭР2К-1116, Россия, Московская область, перегон Лесной Городок - Аэропорт (Trainpix 605)

Механика затопления: насосы против леса

Сценарий прост и циничен: чтобы обводненная часть карьера не мешала работам, лишнюю воду решили сбросить за забор. Инспекторы зафиксировали работу насосов, которые превратили здоровый лес в грязный отстойник. Никаких фильтров, никакой очистки. Железнодорожники проигнорировали базовые нормы экологического законодательства, рассчитывая на удаленность объекта.

"Такие действия — это не просто халатность, а прямая экономия на экологии. Стоимость очистных сооружений выше, чем потенциальный штраф, поэтому бизнес часто выбирает путь наименьшего сопротивления, пока его не поймают за руку", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Собрать доказательную базу не составило труда. Разлив виден невооруженным глазом, а прямая связь между карьером и уничтоженным лесом подтверждена замерами и пробами воды. РЖД теперь выступает в роли ответчика, которому придется экстренно внедрять "зеленые" стандарты там, где раньше справлялся обычный шланг.

Эконадзор действует жестко: материалы переданы в суд. Представление ведомства подразумевает не только штрафные санкции, но и обязательство устранить последствия. Аналогичные процессы по усилению контроля идут по всей стране. Например, Амурская область внедряет цифровой контроль для получателей грантов, чтобы каждая копейка и каждый гектар были под присмотром.

Субъект нарушения Последствия и риски
Лесной фонд области Затопление, гибель деревьев, деградация почвы
ОАО "РЖД" (как юрлицо) Судебные иски, крупные штрафы, затраты на рекультивацию

Параллельно с экологическими конфликтами регионы решают ресурсные проблемы. Пока под Златоустом силовики накрыли банду, кравшую тонны дизеля из тепловозов, в столице заправки Москвы взяли под особый контроль. Контроль становится главным трендом сезона — от содержимого бензобаков до состава карьерных вод.

"Административная ответственность — это лишь верхушка айсберга. Самое дорогое для крупных монополий — это восстановление испорченных земель, которое может стоить в десятки раз больше самого штрафа", — подчеркнула эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Региональный срез: от Ростова до Омска

Пока одни топят леса, другие спасают экономику. Ростовская область запустила жатву с опережением графиков, стремясь выжать максимум из солнечных дней. В Сибири тоже не сидят без дела: Омская область экспортировала тонны рогов на Тайвань. Аграрный сектор ищет любые возможности для заработка, пока промышленники получают предписания от прокуроров.

"В условиях дефицита бюджетов экологические штрафы становятся весомым рычагом давления на корпорации, заставляя их заниматься модернизацией инфраструктуры", — объяснил региональный аналитик Валерий Козлов.

В это же время Самара готовится к вырубке двух тысяч опасных деревьев, пораженных вредителем. Регионы переходят в режим активной чистки — от сухостоя на улицах до нелегальных стоков в лесах.

Ответы на популярные вопросы об эконадзоре

Какие санкции грозят РЖД за затопление леса?

Компании грозит административный штраф и гражданский иск о возмещении вреда окружающей среде. Сумма может исчисляться миллионами рублей в зависимости от площади поврежденных насаждений.

Обязан ли виновник восстанавливать лес?

Да, помимо оплаты штрафа, ответчик обязан провести рекультивацию земель и мероприятия по восстановлению экосистемы, что уже обсуждается сторонами в ходе разбирательства.

Как часто выявляют такие нарушения в регионах?

В Ленобласти контроль усилили после серии жалоб жителей. Проверки карьеров теперь проводятся регулярно, часто с применением беспилотников для фиксации скрытых сбросов.

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