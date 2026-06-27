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Древний гигант снова подаёт голос: молчавший пять веков вулкан всё ещё не успокоился

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Вулкан Крашенинникова проснулся после четырехлетней спячки, перевернув представления сейсмологов о Кроноцком заповеднике. Раскаленная лава продолжает стекать по склонам конуса, а газы отравляют воздух над нетронутой территорией. Ученые уже завершили первичный этап полевых работ, готовя данные для моделирования потоков. Мы разберемся, как проснувшийся гигант влияет на экосистему региона и что именно удалось выяснить исследователям в ходе опасной экспедиции.

Извержение вулкана
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Извержение вулкана

Вулкан проснулся

Извержение Крашенинникова стартовало 3 августа 2025 года. Столб пепла пробил атмосферу на высоту шести километров, ознаменовав конец затишья, длившегося около полувека. Сейчас активность вулкана сосредоточена на восточном склоне Северного конуса. Здесь лавовые реки медленно поглощают рельеф, превращая снежники в кипящую воду.

"Извержение такой мощности после векового анабиоза требует детального анализа межбюджетных трансфертов на мониторинг. Мы обязаны понимать, как эти процессы отразятся на инфраструктуре заповедника", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Работа на кратерах

Команда вулканологов провела неделю в эпицентре событий. Специалисты измерили температуру грунта, собрали пробы газа и изучили структуру свежих лавовых потоков. Несмотря на высоту, глубокий снег облегчил подъем к кратеру. Ученые планируют использовать эти цифры для расчета скорости излияния магмы. Это поможет спрогнозировать дальнейшее поведение Крашенинникова.

"Инструментальные замеры состава газа показывают изменение давления внутри жерла. Это надежный показатель стабильности или грядущего взрывного увеличения активности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова.

Параметр Значение события
Пепельный выброс 6 километров
Период покоя 400-600 лет

Специалисты продолжают обработку полевых данных. В ближайшее время станет ясно, сохранится ли текущий режим излияния магмы или стоит ждать усиления выбросов. Каждая деталь состава газа важна для прогнозирования сейсмических толчков.

"Данные с мест показывают, насколько важно иметь точные программы по надзору за природными зонами. Без них мы слепы перед лицом таких мощных стихий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Как долго продлится активность вулкана?

Точных прогнозов нет. Лавовые потоки могут изливаться месяцами, пока не иссякнет давление магматического резервуара.

Представляет ли вулкан угрозу людям?

Кроноцкий заповедник — это дикая территория. Ближайшие населенные пункты удалены от эпицентра, риск для населения минимален.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова, политолог Владимир Николаевич Орлов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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