Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лицо потеряло гармонию из-за аксессуара: 5 золотых правил выбора очков, которые избавят от сомнений
Власти Сочи ограничили отпуск топлива в одни руки на большинстве городских заправок
Кировская область: паводок отрезал от транспортного сообщения 15 населенных пунктов
Чистая на вид — опасная внутри: простые способы проверки качества воды из колодца
Люди в ярости от ценников: стоимость литра горючего на АЗС перешагнула психологический предел
Новгородская область ввела внешний аудит эффективности борьбы с борщевиком Сосновского
Власти Тувы борются с бакланами: ради спасения озёр разрешили жёсткие меры
Девелопер в Волгограде компенсировал дольщику 2,8 млн рублей за три месяца просрочки
Ялта закрывает дорогу в горы: большинство туристических троп станет недоступным

Россети Сибирь вывели 1353 специалиста на дежурство в Красноярске из-за угрозы урагана

Россия » Сибирь » Красноярск

Сибирь накрыло по-взрослому: на Красноярск летит шторм, который не прощает халатности. Энергетики задраили люки и перешли на особый режим. 27 и 28 июня регион ждет проверка на прочность — ожидаются ливни, грозы и ветер до 25 метров в секунду.

51-летний владелец дачи с морщинистым лицом тестирует опрыскиватель на поле
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
51-летний владелец дачи с морщинистым лицом тестирует опрыскиватель на поле

Это не просто "непогода", а реальный риск для проводов и опор.

Мобилизация "Россетей": 1353 человека в строю

В филиале "Красноярскэнерго" объявили режим повышенной готовности. Цифры внушают: в бой со стихией готовы вступить 243 бригады. Это 1353 специалиста и почти 820 единиц спецтехники. Никто не ждет, пока упадет первое дерево или заискрит трансформатор. Людей распределили по ключевым узлам, чтобы рубить проблемы под корень сразу после их появления.

"При таком ветре любая ветка превращается в снаряд, способный оборвать ЛЭП. Главное сейчас — скорость реакции ремонтных групп и наличие запаса материалов на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Энергетики опираются на опыт прошлых лет. Шквалистый ветер бьет по слабым местам инфраструктуры, поэтому сейчас все силы брошены на дежурство. Мониторинг сетей идет непрерывно. Диспетчеры следят за телеметрией, как за пульсом больного. Любое отклонение — и бригада летит на точку.

Резервы и связь: как край будет выживать в шторм

Особое внимание — социальным объектам. Больницы и котельные нельзя оставлять без искры. Для них подготовили 32 мобильных дизель-генератора. Это "страховой полис", который позволит пережить аварию на линии без остановки операционных и насосов. Технику проверили, баки залили под пробку. Социалка — в приоритете, остальное подтянут следом.

Ресурс Количество/Статус
Оперативные бригады 243 единицы
Личный состав 1353 сотрудника
Резервные источники (РИСЭ) 32 мощных установки
Спецтехника 819 машин

"Для Сибири такие аномалии становятся нормой. Важно, что регион не просто ждет удара, а заранее выводит технику из гаражей. Это снижает риски затяжных блэкаутов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Для жителей края работает горячая линия. Если в доме погас свет или висит порванный провод — звонить нужно сразу. Телефоны 8-800-220-0-220 или короткий номер 220 принимают вызовы круглосуточно. Энергетики просят не подходить к оборванным линиям ближе чем на 8 метров — смерть ходит рядом, и шторм ее только подгоняет.

"Резкое усиление ветра до 25 метров в секунду — это граница, за которой начинаются разрушения кровли и падение конструкций. Энергосистема принимает на себя основной фронт работ", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы об энергетике в ЧС

Куда звонить, если пропал свет?

Связь работает через единый контакт-центр "Россетей" по номеру 8-800-220-0-220. Для мобильных доступен короткий номер 220. Линии работают без пауз.

Что делать, если увидел упавший провод на улице?

Отойдите на безопасное расстояние и не пускайте туда людей. Сразу сообщите диспетчерам. Пытаться убрать провод самостоятельно — верный способ поехать в морг.

Как быстро восстановят подачу тока после аварии?

Зависит от сложности повреждения. Бригады уже на дежурстве, запчасти готовы. Социальные объекты переведут на дизели в первую очередь.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по ЧС Ирина Петрова, климатолог Павел Лебедев
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Тегеран в ярости после удара США: возмездие в Персидском заливе обещает быть фатальным
Мир. Новости мира
Тегеран в ярости после удара США: возмездие в Персидском заливе обещает быть фатальным
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Красота
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Популярное
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал

Юный техник из Белова привез на базу спецподразделения в Новокузнецке устройство, которое заставило профессионалов по-новому взглянуть на защиту неба.

Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Последние материалы
Кировская область: паводок отрезал от транспортного сообщения 15 населенных пунктов
Чистая на вид — опасная внутри: простые способы проверки качества воды из колодца
Люди в ярости от ценников: стоимость литра горючего на АЗС перешагнула психологический предел
Новгородская область ввела внешний аудит эффективности борьбы с борщевиком Сосновского
Власти Тувы борются с бакланами: ради спасения озёр разрешили жёсткие меры
Девелопер в Волгограде компенсировал дольщику 2,8 млн рублей за три месяца просрочки
Ялта закрывает дорогу в горы: большинство туристических троп станет недоступным
Чихать стало слишком дорого: россияне массово бросились за тестами и лекарствами
Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти
Люди, родившиеся в эти годы, стареют быстрее родителей: проверьте, есть ли вы в списке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.