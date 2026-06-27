Россети Сибирь вывели 1353 специалиста на дежурство в Красноярске из-за угрозы урагана

Сибирь накрыло по-взрослому: на Красноярск летит шторм, который не прощает халатности. Энергетики задраили люки и перешли на особый режим. 27 и 28 июня регион ждет проверка на прочность — ожидаются ливни, грозы и ветер до 25 метров в секунду.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use 51-летний владелец дачи с морщинистым лицом тестирует опрыскиватель на поле

Это не просто "непогода", а реальный риск для проводов и опор.

Мобилизация "Россетей": 1353 человека в строю

В филиале "Красноярскэнерго" объявили режим повышенной готовности. Цифры внушают: в бой со стихией готовы вступить 243 бригады. Это 1353 специалиста и почти 820 единиц спецтехники. Никто не ждет, пока упадет первое дерево или заискрит трансформатор. Людей распределили по ключевым узлам, чтобы рубить проблемы под корень сразу после их появления.

"При таком ветре любая ветка превращается в снаряд, способный оборвать ЛЭП. Главное сейчас — скорость реакции ремонтных групп и наличие запаса материалов на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Энергетики опираются на опыт прошлых лет. Шквалистый ветер бьет по слабым местам инфраструктуры, поэтому сейчас все силы брошены на дежурство. Мониторинг сетей идет непрерывно. Диспетчеры следят за телеметрией, как за пульсом больного. Любое отклонение — и бригада летит на точку.

Резервы и связь: как край будет выживать в шторм

Особое внимание — социальным объектам. Больницы и котельные нельзя оставлять без искры. Для них подготовили 32 мобильных дизель-генератора. Это "страховой полис", который позволит пережить аварию на линии без остановки операционных и насосов. Технику проверили, баки залили под пробку. Социалка — в приоритете, остальное подтянут следом.

Ресурс Количество/Статус Оперативные бригады 243 единицы Личный состав 1353 сотрудника Резервные источники (РИСЭ) 32 мощных установки Спецтехника 819 машин

"Для Сибири такие аномалии становятся нормой. Важно, что регион не просто ждет удара, а заранее выводит технику из гаражей. Это снижает риски затяжных блэкаутов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Для жителей края работает горячая линия. Если в доме погас свет или висит порванный провод — звонить нужно сразу. Телефоны 8-800-220-0-220 или короткий номер 220 принимают вызовы круглосуточно. Энергетики просят не подходить к оборванным линиям ближе чем на 8 метров — смерть ходит рядом, и шторм ее только подгоняет.

"Резкое усиление ветра до 25 метров в секунду — это граница, за которой начинаются разрушения кровли и падение конструкций. Энергосистема принимает на себя основной фронт работ", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы об энергетике в ЧС

Куда звонить, если пропал свет?

Связь работает через единый контакт-центр "Россетей" по номеру 8-800-220-0-220. Для мобильных доступен короткий номер 220. Линии работают без пауз.

Что делать, если увидел упавший провод на улице?

Отойдите на безопасное расстояние и не пускайте туда людей. Сразу сообщите диспетчерам. Пытаться убрать провод самостоятельно — верный способ поехать в морг.

Как быстро восстановят подачу тока после аварии?

Зависит от сложности повреждения. Бригады уже на дежурстве, запчасти готовы. Социальные объекты переведут на дизели в первую очередь.

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