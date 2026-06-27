Россельхознадзор начал поиск неучтенного скота в Красноярском крае с помощью дронов и спутников

Над красноярскими подворьями зажужжали не только слепни. Россельхознадзор поднял в небо дронов и подключил спутники. Цель — найти каждого неучтенного бычка и проверить, как хозяева соблюдают санитарную гигиену.
Времена, когда можно было спрятать стадо в глухом распадке, уходят в прошлое. Теперь инспектору не нужно месить грязь сапогами — оптика сверху видит всё.
Технологии зашли в сибирские деревни без стука. Дроны патрулируют территории, фиксируя нарушения правил содержания скота. Если раньше инспектор мог физически не доехать до дальнего зимника, то сейчас камера с зумом снимает все детали быта. Нарушил дистанцию до водоема или не убрал вовремя навоз — жди протокол.
"Это не просто игрушки, а жесткий инструмент контроля. Мы видим реальное поголовье, которое часто скрывают, чтобы не платить налоги или не проходить вакцинацию. Спутники и беспилотники сводят погрешность к нулю", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.
Система работает как сито. Цифра просеивает хозяйства, выявляя тех, кто работает «в серую». В условиях, когда риски инфекций растут, контроль становится единственным барьером. Для нормального мужика-работяги, у которого всё по закону, перемен особых нет. А вот «чудикам», привыкшим хитрить с законом, придется поджаться.
Маркировка — это паспорт. Без него животное — просто мясо, которое нельзя официально продать или лечить. Россельхознадзор давит на то, что это безопасность людей. Но для частника — это лишняя головная боль и расходы. Власти же стоят на своем: порядок должен быть один от Москвы до самой тайги.
|Метод контроля
|Результат применения
|Беспилотники (БПЛА)
|Выявление незаконных свалок биоотходов и неучтенных загонов.
|Спутниковый мониторинг
|Контроль за выпасом на землях сельхозназначения.
Мониторинг идет в реальном времени. Специалисты выезжают на объекты уже «с картинкой» на руках. Доказывать, что у тебя две коровы, когда на снимке десять — бессмысленно. Юридически это оформляется как нарушение ветеринарных правил. Штрафы больно бьют по карману, заставляя владельцев думать о регистрации.
"Административные барьеры никуда не делись, но теперь их подкрепляют цифровым аргументом. Это заставляет муниципальные власти шевелиться и лучше работать с населением на местах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Красноярский край не первый в этом деле. Опыт других регионов показал: цифра дисциплинирует. Рост числа домашних питомцев и скота в КФХ требует жесткой руки. Мы здесь привыкли решать вопросы сами, но санитарная безопасность — дело общее. Болезни не разбирают, чья это тайга.
"Инфраструктура региона готова к таким нагрузкам. Внедрение систем учета позволяет точнее распределять субсидии и видеть реальную картину продовольственной безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
В конечном счете, всё сводится к ответственности. Либо ты играешь по правилам, либо дрон зафиксирует твою «независимость» со всеми вытекающими. Природа любит порядок, а правовое поле — тишину и прозрачность.
Инспекторы проверяют границы участков и реальное наличие животных, чтобы предотвратить распространение инфекций и незаконный убой.
Да, стоимость бирок или чипов ложится на владельца, если иное не предусмотрено региональными программами поддержки льготников.
За нарушение ветеринарно-санитарных правил предусмотрены штрафы по КоАП РФ, размер которых зависит от статуса владельца (гражданин или предприниматель).
Юный техник из Белова привез на базу спецподразделения в Новокузнецке устройство, которое заставило профессионалов по-новому взглянуть на защиту неба.