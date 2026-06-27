Россельхознадзор начал поиск неучтенного скота в Красноярском крае с помощью дронов и спутников

Над красноярскими подворьями зажужжали не только слепни. Россельхознадзор поднял в небо дронов и подключил спутники. Цель — найти каждого неучтенного бычка и проверить, как хозяева соблюдают санитарную гигиену.

Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain коровы

Времена, когда можно было спрятать стадо в глухом распадке, уходят в прошлое. Теперь инспектору не нужно месить грязь сапогами — оптика сверху видит всё.

Стальная птица вместо пастуха: цифровой надзор в тайге

Технологии зашли в сибирские деревни без стука. Дроны патрулируют территории, фиксируя нарушения правил содержания скота. Если раньше инспектор мог физически не доехать до дальнего зимника, то сейчас камера с зумом снимает все детали быта. Нарушил дистанцию до водоема или не убрал вовремя навоз — жди протокол.

"Это не просто игрушки, а жесткий инструмент контроля. Мы видим реальное поголовье, которое часто скрывают, чтобы не платить налоги или не проходить вакцинацию. Спутники и беспилотники сводят погрешность к нулю", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Система работает как сито. Цифра просеивает хозяйства, выявляя тех, кто работает «в серую». В условиях, когда риски инфекций растут, контроль становится единственным барьером. Для нормального мужика-работяги, у которого всё по закону, перемен особых нет. А вот «чудикам», привыкшим хитрить с законом, придется поджаться.

Зачем козе чип: правда о тотальном учете

Маркировка — это паспорт. Без него животное — просто мясо, которое нельзя официально продать или лечить. Россельхознадзор давит на то, что это безопасность людей. Но для частника — это лишняя головная боль и расходы. Власти же стоят на своем: порядок должен быть один от Москвы до самой тайги.

Метод контроля Результат применения Беспилотники (БПЛА) Выявление незаконных свалок биоотходов и неучтенных загонов. Спутниковый мониторинг Контроль за выпасом на землях сельхозназначения.

Мониторинг идет в реальном времени. Специалисты выезжают на объекты уже «с картинкой» на руках. Доказывать, что у тебя две коровы, когда на снимке десять — бессмысленно. Юридически это оформляется как нарушение ветеринарных правил. Штрафы больно бьют по карману, заставляя владельцев думать о регистрации.

"Административные барьеры никуда не делись, но теперь их подкрепляют цифровым аргументом. Это заставляет муниципальные власти шевелиться и лучше работать с населением на местах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

От материка до окраин: опыт Сибири

Красноярский край не первый в этом деле. Опыт других регионов показал: цифра дисциплинирует. Рост числа домашних питомцев и скота в КФХ требует жесткой руки. Мы здесь привыкли решать вопросы сами, но санитарная безопасность — дело общее. Болезни не разбирают, чья это тайга.

"Инфраструктура региона готова к таким нагрузкам. Внедрение систем учета позволяет точнее распределять субсидии и видеть реальную картину продовольственной безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

В конечном счете, всё сводится к ответственности. Либо ты играешь по правилам, либо дрон зафиксирует твою «независимость» со всеми вытекающими. Природа любит порядок, а правовое поле — тишину и прозрачность.

Ответы на популярные вопросы о цифровом учете животных

Зачем за мной следят с дрона?

Инспекторы проверяют границы участков и реальное наличие животных, чтобы предотвратить распространение инфекций и незаконный убой.

Нужно ли платить за маркировку козы или коровы?

Да, стоимость бирок или чипов ложится на владельца, если иное не предусмотрено региональными программами поддержки льготников.

Какие штрафы грозят за отсутствие учета?

За нарушение ветеринарно-санитарных правил предусмотрены штрафы по КоАП РФ, размер которых зависит от статуса владельца (гражданин или предприниматель).

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