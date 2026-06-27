Власти Сочи ограничили отпуск топлива в одни руки на большинстве городских заправок

Сочи превратился в одно большое "сухое" ведро. Власти курорта, глядя на то, как испуганные туристы и местные жители пытаются скупить всё горючее в радиусе пятидесяти километров, ударили по тормозам.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Уставший водитель грузовика ест в кабине ночью

На 45 из 58 заправок бензин и дизель пока есть, но теперь их выдают как лекарство по рецепту — строго в одни руки и в ограниченном объёме.

Лимиты в один чек: сколько нальют на АЗС

Маркетологи могут называть это "повышенным спросом", но мы-то знаем: это паника. Чтобы баки не опустели за час, нефтяные гиганты ввели жесткую диету для железных коней. Самым щедрым оказался "Роснефть", но даже там канистры теперь под запретом — только прямая "инъекция" в бак автомобиля.

"Это искусственный тромб в логистике. Люди заправляются впрок, создавая дефицит там, где его быть не должно. Лимиты — единственное средство остановить этот топливный психоз", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Сеть АЗС Ограничение (Бензин / Дизель) Роснефть 50 л / 250 л Лукойл 20 л / 60 л Газпромнефть / Газпром 30 л / 60 л

Закрытые станции и плановый простой

Восемь заправок "Газпромнефти" и "НТК" временно "повесили замки" из-за сбоев в графике поставок. Очередь на слив бензовозов превратилась в логистический квест: сначала заправляют "Газпром", остальные ждут своей порции. Локации вроде Виноградной или Батумского шоссе сейчас напоминают пустыню, хотя мэрия божится, что запасов в городе — целое море.

"Технически станции готовы, но без топлива они превращаются в бесполезные коробки из стекла и бетона. Сбои в подвозе на фоне ажиотажа — худший сценарий для курортного сезона", — объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Дополнительную неразбериху внесли пять станций "Роснефти" и "Лукойла", которые решили заняться "макияжем" — ушли на ребрендинг и плановый ремонт именно сейчас. В Якорной Щели и на Авиационной пистолеты в кобурах, и это только подливает масла в огонь народного гнева.

Эхо Крымского моста: новые правила провоза ГСМ

Власти закручивают гайки не только в Сочи. На Крымском мосту ввели новый "таможенный" стандарт для путешественников. Если ваш автомобиль жрет горючее как авианосец, знайте: сверх полного бака теперь разрешено везти не более 200 литров. Это касается и воды — ресурс становится стратегическим.

"Водители должны понимать: лишние канистры в багажнике — это не только лишний вес, но и потенциальный риск при досмотре. Ожидайте пристального внимания к любым емкостям с ГСМ", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о топливном дефиците

Почему ввели лимиты, если топливо есть на складах?

Потому что логистические цепочки не рассчитаны на то, что каждый водитель захочет залить полный бак и еще три канистры в придачу. Лимиты позволяют распределить горючее равномерно между всеми участниками движения.

Можно ли заправлять топливо в канистры на сетевых АЗС?

В большинстве сетей Сочи сейчас действует временный запрет на отпуск в тару. Топливо заливают исключительно в бак транспортного средства, чтобы пресечь спекуляцию и накопление запасов дома.

Как долго продлятся ограничения?

Официальные представители мэрии не называют точных дат. Всё зависит от того, как быстро утихнет паника и стабилизируются поставки ГСМ в регион.

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