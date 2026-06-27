Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лицо потеряло гармонию из-за аксессуара: 5 золотых правил выбора очков, которые избавят от сомнений
Россети Сибирь вывели 1353 специалиста на дежурство в Красноярске из-за угрозы урагана
Власти Сочи ограничили отпуск топлива в одни руки на большинстве городских заправок
Чистая на вид — опасная внутри: простые способы проверки качества воды из колодца
Люди в ярости от ценников: стоимость литра горючего на АЗС перешагнула психологический предел
Новгородская область ввела внешний аудит эффективности борьбы с борщевиком Сосновского
Власти Тувы борются с бакланами: ради спасения озёр разрешили жёсткие меры
Девелопер в Волгограде компенсировал дольщику 2,8 млн рублей за три месяца просрочки
Ялта закрывает дорогу в горы: большинство туристических троп станет недоступным

Кировская область: паводок отрезал от транспортного сообщения 15 населенных пунктов

Россия » Поволжье » Киров

Кировская область ушла под воду после затяжных ливней. Стихия перерезала артерии региона: 15 населенных пунктов оказались в транспортной изоляции. Мосты и дороги не выдержали напора рек, оставив более двух тысяч человек один на один с паводком.

Машину затопило дождем
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машину затопило дождем

География водной блокады

Паводок запер в домах жителей Сосновки, Белой, Каменки и Красного Луча. В список «островов» попали Степановка, Красный Куст, Лесной и Семеновка. Аналогичная участь постигла Сельцо, Павловку, Кировский, Новоселово и Садовое. Инженерные сооружения получили критические повреждения.

"Инфраструктура региона сейчас напоминает старое решето. Износ сетей и мостовых переходов не позволяет сдерживать такие объемы воды без потерь", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Вода размыла дорожное полотно, превратив ключевые трассы в непроходимое месиво. Подтопления заблокировали возможность подвоза продуктов и товаров первой необходимости привычным способом.

Ремонтный конвейер и берегоукрепление

Региональные власти перевели профильные службы на круглосуточную вахту. Приоритет — восстановление мостовых конструкций и укрепление береговых линий. Инженерные группы латают прорывы, чтобы вернуть транспортный поток в прежнее русло.

Показатель Текущие данные
Количество заблокированных пунктов 15 поселений
Число людей в зоне подтопления Более 2000 человек

"Риски для сельского хозяйства сейчас на пике. Избыточная влага может уничтожить посевы в низинах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Параллельно медики и спасатели пробиваются к отрезанным жителям. Организованы каналы снабжения ресурсами и лекарствами. Ситуация остается напряженной из-за нестабильного уровня воды в малых реках.

Точки риска и комендантский час стихии

В некоторых районах уровень воды зашкаливает. Власти настоятельно рекомендуют минимизировать перемещения. Ночное время — самый опасный период, когда контроль над прибывающей водой становится практически невозможным.

"Прогнозирование природных аномалий осложняется резким изменением ландшафта после первых разрушений", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Жителям советуют держать документы и запас воды наготове. Группировка сил МЧС и дорожных служб наращивает обороты, пытаясь предотвратить новые обвалы грунта под дорогами.

Ответы на популярные вопросы о паводке

Как организована доставка еды в отрезанные села?

Снабжение идет через пункты временной перегрузки, используются техника повышенной проходимости и лодки.

Будут ли выплачены компенсации за поврежденное жилье?

Оценка ущерба начнется сразу после стабилизации уровня воды и фиксации разрушений комиссиями.

Сколько времени займет ремонт мостов?

Специалисты планируют восстановить временное сообщение в кратчайшие сроки, капитальный ремонт потребует нескольких месяцев.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, аграрный эксперт Виктор Смирнов, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Мир. Новости мира
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Популярное
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал

Юный техник из Белова привез на базу спецподразделения в Новокузнецке устройство, которое заставило профессионалов по-новому взглянуть на защиту неба.

Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Последние материалы
Кировская область: паводок отрезал от транспортного сообщения 15 населенных пунктов
Чистая на вид — опасная внутри: простые способы проверки качества воды из колодца
Люди в ярости от ценников: стоимость литра горючего на АЗС перешагнула психологический предел
Новгородская область ввела внешний аудит эффективности борьбы с борщевиком Сосновского
Власти Тувы борются с бакланами: ради спасения озёр разрешили жёсткие меры
Девелопер в Волгограде компенсировал дольщику 2,8 млн рублей за три месяца просрочки
Ялта закрывает дорогу в горы: большинство туристических троп станет недоступным
Чихать стало слишком дорого: россияне массово бросились за тестами и лекарствами
Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти
Люди, родившиеся в эти годы, стареют быстрее родителей: проверьте, есть ли вы в списке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.