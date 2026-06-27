Кировская область: паводок отрезал от транспортного сообщения 15 населенных пунктов

Кировская область ушла под воду после затяжных ливней. Стихия перерезала артерии региона: 15 населенных пунктов оказались в транспортной изоляции. Мосты и дороги не выдержали напора рек, оставив более двух тысяч человек один на один с паводком.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машину затопило дождем

География водной блокады

Паводок запер в домах жителей Сосновки, Белой, Каменки и Красного Луча. В список «островов» попали Степановка, Красный Куст, Лесной и Семеновка. Аналогичная участь постигла Сельцо, Павловку, Кировский, Новоселово и Садовое. Инженерные сооружения получили критические повреждения.

"Инфраструктура региона сейчас напоминает старое решето. Износ сетей и мостовых переходов не позволяет сдерживать такие объемы воды без потерь", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Вода размыла дорожное полотно, превратив ключевые трассы в непроходимое месиво. Подтопления заблокировали возможность подвоза продуктов и товаров первой необходимости привычным способом.

Ремонтный конвейер и берегоукрепление

Региональные власти перевели профильные службы на круглосуточную вахту. Приоритет — восстановление мостовых конструкций и укрепление береговых линий. Инженерные группы латают прорывы, чтобы вернуть транспортный поток в прежнее русло.

Показатель Текущие данные Количество заблокированных пунктов 15 поселений Число людей в зоне подтопления Более 2000 человек

"Риски для сельского хозяйства сейчас на пике. Избыточная влага может уничтожить посевы в низинах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Параллельно медики и спасатели пробиваются к отрезанным жителям. Организованы каналы снабжения ресурсами и лекарствами. Ситуация остается напряженной из-за нестабильного уровня воды в малых реках.

Точки риска и комендантский час стихии

В некоторых районах уровень воды зашкаливает. Власти настоятельно рекомендуют минимизировать перемещения. Ночное время — самый опасный период, когда контроль над прибывающей водой становится практически невозможным.

"Прогнозирование природных аномалий осложняется резким изменением ландшафта после первых разрушений", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Жителям советуют держать документы и запас воды наготове. Группировка сил МЧС и дорожных служб наращивает обороты, пытаясь предотвратить новые обвалы грунта под дорогами.

Ответы на популярные вопросы о паводке

Как организована доставка еды в отрезанные села?

Снабжение идет через пункты временной перегрузки, используются техника повышенной проходимости и лодки.

Будут ли выплачены компенсации за поврежденное жилье?

Оценка ущерба начнется сразу после стабилизации уровня воды и фиксации разрушений комиссиями.

Сколько времени займет ремонт мостов?

Специалисты планируют восстановить временное сообщение в кратчайшие сроки, капитальный ремонт потребует нескольких месяцев.

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