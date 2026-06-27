Ревизия КСП Кировской области: 31,6 миллиона рублей не принесли экономического роста

Экономика регионального управления требует жесткой калибровки. Контрольно-счетная палата (КСП) вскрыла системные сбои в реализации проектов по росту производительности труда в Кировской области.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сварщик в защитной маске варит крупную металлическую трубу в производственном цехе

За два года бюджет потратил 31,6 миллиона рублей, но отдача оказалась фрагментарной. Деньги освоены, однако КПД процесса вызывает вопросы у регулятора.

Стерилизация бюджета: куда ушли 31,6 миллиона

Инвестиции в эффективность производства — это работа с долгосрочной кривой доходности. В Кировской области этот процесс превратился в статичное распределение ликвидности. Аудиторы зафиксировали: часть проектов существовала только в проектной документации. Ожидаемый прирост выработки на предприятиях не случился. Это не просто административная осечка, это прямой простой капитала, который мог работать в других секторах.

"Это системная ошибка планирования. Если деньги выделены, а проект заморожен — мы имеем дело с нецелевым использованием потенциала. Инструменты поддержки должны работать как конвейер, а не как склад пыльных папок", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Регулятор видит перегрев отчетности при холодном реальном секторе. Ряд компаний получил бюджетные вливания, но не перестроил логистику и управление. В итоге деньги растворились в операционных расходах, не создав добавочной стоимости. КСП настаивает на возврате к жестким KPI для каждого участника программы.

Цифровой аудит: почему отчеты не заменяют реальный рост

Прозрачность распределения средств — наш ключевой фетиш. Без интеграции в единые аналитические платформы контроль за грантами превращается в рутину. В Кировской области выявили случаи, когда средства уходили на направления, не влияющие на реальную производительность. Это симптомы слабого администрирования и отсутствия цифрового фильтра на входе.

Показатель Статус по итогам проверки Общий объем финансирования 31,6 млн рублей Эффективность освоения Ниже целевых значений Основные нарушения Ошибки распределения, нереализованные кейсы

Необходимо внедрять алгоритмы ИИ для оценки инвестиционного климата внутри каждого проекта. Если модель не показывает рост маржинальности после внедрения госсредств, финансирование должно прекращаться мгновенно. Это жесткое лекарство, но без него экономика региона продолжит "пожирать" саму себя через неэффективные субсидии.

"Мы видим разрыв между финансовым планом и фактическим исполнением. Это классический операционный риск, который должен купироваться на стадии экспертизы", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Администрирование ресурсов: риски и решения

Управление бюджетом — это не бухгалтерия, а риск-менеджмент. Власти региона обязаны ужесточить надзор. Каждый рубль, вложенный в производительность труда, должен возвращаться в виде налогов от выросшей прибыли предприятий. Пока же мы наблюдаем обратное: бюджетные ресурсы используются для латания дыр в текущем обороте компаний.

"Когда аудит выявляет неправильное распределение, это сигнал для надзорных органов. Проверка финансовой дисциплины — единственный способ защитить инвестиционный климат области", — объяснил аудитор Павел Никитин.

Ставка на автоматизацию контроля — единственный путь. Субъекты РФ, которые первыми переведут аграрные и промышленные гранты на платформенные решения, выиграют в конкурентной борьбе за федеральные лимиты. Тюменская область уже демонстрирует успехи в цифровизации управления рисками.

Ответы на популярные вопросы о госфинансировании

Почему КСП считает траты неэффективными, если деньги выплачены?

В госуправлении эффективность — это достижение результата, а не факт перевода средств. Если завод получил субсидию, но производительность не выросла, деньги считаются потраченными впустую.

Что грозит получателям грантов за срыв проектов?

Предусмотрен возврат средств в бюджет и попадание в реестр недобросовестных получателей. В ряде случаев подключаются правоохранительные органы для оценки состава правонарушения.

Как будет меняться контроль за расходами?

Ожидается переход на казначейское сопровождение и мониторинг через цифровые платформы в реальном времени.

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