Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РЖД обвинили в сбросе неочищенных промышленных стоков в лесной массив Ленобласти
Древний гигант снова подаёт голос: молчавший пять веков вулкан всё ещё не успокоился
ЛНР: дефицит строителей и врачей на фоне профицита кадров горнодобывающей отрасли
Россельхознадзор начал поиск неучтенного скота в Красноярском крае с помощью дронов и спутников
Литий десятилетиями держал рынок в кулаке, но теперь его теснит аккумулятор из обычной соли
Кузбасс: прокуратура выявила 600 нарушений при распоряжении госимуществом
Администрация Петропавловска-Камчатского начала платить до 3000 рублей за школьные пятерки
Волгоградская область: рекордные 400 пар заключили браки в зеркальную дату 26.06.2026
Амурская область внедряет обязательный цифровой контроль для получателей аграрных грантов

Ревизия КСП Кировской области: 31,6 миллиона рублей не принесли экономического роста

Россия » Поволжье » Киров

Экономика регионального управления требует жесткой калибровки. Контрольно-счетная палата (КСП) вскрыла системные сбои в реализации проектов по росту производительности труда в Кировской области.

Сварщик в защитной маске варит крупную металлическую трубу в производственном цехе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сварщик в защитной маске варит крупную металлическую трубу в производственном цехе

За два года бюджет потратил 31,6 миллиона рублей, но отдача оказалась фрагментарной. Деньги освоены, однако КПД процесса вызывает вопросы у регулятора.

Стерилизация бюджета: куда ушли 31,6 миллиона

Инвестиции в эффективность производства — это работа с долгосрочной кривой доходности. В Кировской области этот процесс превратился в статичное распределение ликвидности. Аудиторы зафиксировали: часть проектов существовала только в проектной документации. Ожидаемый прирост выработки на предприятиях не случился. Это не просто административная осечка, это прямой простой капитала, который мог работать в других секторах.

"Это системная ошибка планирования. Если деньги выделены, а проект заморожен — мы имеем дело с нецелевым использованием потенциала. Инструменты поддержки должны работать как конвейер, а не как склад пыльных папок", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Регулятор видит перегрев отчетности при холодном реальном секторе. Ряд компаний получил бюджетные вливания, но не перестроил логистику и управление. В итоге деньги растворились в операционных расходах, не создав добавочной стоимости. КСП настаивает на возврате к жестким KPI для каждого участника программы.

Цифровой аудит: почему отчеты не заменяют реальный рост

Прозрачность распределения средств — наш ключевой фетиш. Без интеграции в единые аналитические платформы контроль за грантами превращается в рутину. В Кировской области выявили случаи, когда средства уходили на направления, не влияющие на реальную производительность. Это симптомы слабого администрирования и отсутствия цифрового фильтра на входе.

Показатель Статус по итогам проверки
Общий объем финансирования 31,6 млн рублей
Эффективность освоения Ниже целевых значений
Основные нарушения Ошибки распределения, нереализованные кейсы

Необходимо внедрять алгоритмы ИИ для оценки инвестиционного климата внутри каждого проекта. Если модель не показывает рост маржинальности после внедрения госсредств, финансирование должно прекращаться мгновенно. Это жесткое лекарство, но без него экономика региона продолжит "пожирать" саму себя через неэффективные субсидии.

"Мы видим разрыв между финансовым планом и фактическим исполнением. Это классический операционный риск, который должен купироваться на стадии экспертизы", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Администрирование ресурсов: риски и решения

Управление бюджетом — это не бухгалтерия, а риск-менеджмент. Власти региона обязаны ужесточить надзор. Каждый рубль, вложенный в производительность труда, должен возвращаться в виде налогов от выросшей прибыли предприятий. Пока же мы наблюдаем обратное: бюджетные ресурсы используются для латания дыр в текущем обороте компаний.

"Когда аудит выявляет неправильное распределение, это сигнал для надзорных органов. Проверка финансовой дисциплины — единственный способ защитить инвестиционный климат области", — объяснил аудитор Павел Никитин.

Ставка на автоматизацию контроля — единственный путь. Субъекты РФ, которые первыми переведут аграрные и промышленные гранты на платформенные решения, выиграют в конкурентной борьбе за федеральные лимиты. Тюменская область уже демонстрирует успехи в цифровизации управления рисками.

Ответы на популярные вопросы о госфинансировании

Почему КСП считает траты неэффективными, если деньги выплачены?

В госуправлении эффективность — это достижение результата, а не факт перевода средств. Если завод получил субсидию, но производительность не выросла, деньги считаются потраченными впустую.

Что грозит получателям грантов за срыв проектов?

Предусмотрен возврат средств в бюджет и попадание в реестр недобросовестных получателей. В ряде случаев подключаются правоохранительные органы для оценки состава правонарушения.

Как будет меняться контроль за расходами?

Ожидается переход на казначейское сопровождение и мониторинг через цифровые платформы в реальном времени.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аудитор Павел Никитин
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Еда и рецепты
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Тегеран в ярости после удара США: возмездие в Персидском заливе обещает быть фатальным
Мир. Новости мира
Тегеран в ярости после удара США: возмездие в Персидском заливе обещает быть фатальным
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Мир. Новости мира
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Популярное
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал

Юный техник из Белова привез на базу спецподразделения в Новокузнецке устройство, которое заставило профессионалов по-новому взглянуть на защиту неба.

Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Последние материалы
Администрация Петропавловска-Камчатского начала платить до 3000 рублей за школьные пятерки
Волгоградская область: рекордные 400 пар заключили браки в зеркальную дату 26.06.2026
Амурская область внедряет обязательный цифровой контроль для получателей аграрных грантов
NASA неожиданно передает ключевую космическую миссию частной компании: ставки слишком высоки
Пока одни курорты отпугивают ценами, эта страна неожиданно стала главным открытием сезона
Европа лезет в петлю: новое решение Брюсселя лишило крупнейших поставщиков газа терпения
Тайный диктатор организма: почему кортизол управляет вашим весом и настроением
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Идеальные брови без салона: простая пошаговая инструкция для безупречной формы дома
Волгоградская область проснулась после атаки ВСУ: последствия удара оказались серьезнее ожиданий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.