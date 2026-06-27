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Люди в ярости от ценников: стоимость литра горючего на АЗС перешагнула психологический предел

Россия » Сибирь » Кемерово

Бензиновый голод в Кузбассе перешел в стадию горячечного бреда. На отдельных заправках Teboil литр 95-го взлетел до 100 рублей. Это не просто инфляция — это издевательство над здравым смыслом. Регион, заваленный углем, внезапно разучился кормить свои машины горючим.

Пожилой водитель грузовика на заправке с чеком в руках
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой водитель грузовика на заправке с чеком в руках

Топливный террор: кто рисует ценники

Когда цена на табло прыгает до трехзначной цифры, логика умирает первой. Дачники за рулем старых "Лад" смотрят на пистолеты АЗС как на дуло пистолета грабителя. В Telegram-канале губернатора Ильи Середюка — пожар. Люди требуют объяснений, почему пересечение Кузнецкого и Красноармейской в Кемерове превратилось в элитный бутик нефтяных деликатесов. Минпромторг Кузбасса прикрывается щитом "ажиотажного спроса".

"Это классический перегрев. Когда логистика не успевает за паникой, цены превращаются в заградительные барьеры. АЗС просто пытаются остановить опустошение резервуаров", — отметил эксперт по транспортным маршрутам Денис Крылов.

Сухие колонки и лимиты в одни руки

АИ-95 превращается в дефицитный парфюм — он есть не везде и выдается дозированно. Власти официально подтвердили: сети АЗС ввели ограничения. Теперь заправить полный бак — это квест. Механизм "равномерного распределения" на деле выглядит как попытка тушить лесной пожар из водяного пистолета. Кемеровостат лишь подливает масла в огонь, рапортуя об ускорении роста цен. Машина в Кузбассе из средства передвижения стремительно превращается в роскошь, доступную владельцам золотых приисков.

Признак кризиса Реальность на АЗС
Наличие АИ-95 Прерывистые поставки, пустые емкости
Ценовой порог Зафиксированы скачки до 100 руб/литр
Отпуск топлива Временные лимиты в одни руки

Пока Кузбасс ждет бензовозы, как манну небесную, железные дороги тоже лихорадит. Если топливо не доезжает до колонок, его начинают "добывать" варварскими методами прямо из баков локомотивов.

"Техническое состояние запасов на частных АЗС часто не позволяет держать большие резервы. Любой сбой в графике РЖД моментально выбивает пистолет из рук заправщика", — рассказал инженер Михаил Лазарев.

Инфекция дефицита: от Москвы до Ростова

Кузбасс не одинок в этом безумии. В Ростове-на-Дону водители сутками жгут нервы в очередях, причем даже с пустой канистрой в начало хвоста не пускают. Ситуация пахнет порохом. Власти столицы тоже усилили контроль, пытаясь предотвратить столичный паралич. Тем временем под Златоустом силовики накрыли банду, которая слила 6 тонн солярки с тепловозов. Рынок жаждет горючего, и криминал отвечает на этот запрос быстрее официальных поставщиков.

"Любой дефицит порождает суррогат. Водителям стоит быть предельно осторожными: в погоне за ценой легко убить ECU и топливную систему низкокачественной смесью", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему бензин в Кузбассе стоит 100 рублей?

Это спекулятивная цена на отдельных частных заправках, вызванная паникой и временным отсутствием альтернативы. Власти называют это ажиотажным спросом.

Когда исчезнут лимиты на заправках?

Как только стабилизируется логистика и спадет волна панических закупок. Точных сроков ведомства не называют.

Безопасно ли заправляться на АЗС с аномально низкими ценами сейчас?

Существует риск нарваться на остатки некондиционного топлива. В периоды дефицита качество на мелких заправках падает.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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