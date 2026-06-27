Кузбасс: прокуратура выявила 600 нарушений при распоряжении госимуществом

Сибирские прокуроры вытряхнули скелеты из шкафов кузбасских администраций. Проверка того, как чиновники рулят казенным имуществом, обернулась громким скандалом.
Выяснилось, что государственные и муниципальные площади годами раздавали "своим" за бесценок. Счет выявленных нарушений пошел на сотни.
В Кемеровской области ревизоры в погонах вскрыли почти 600 фактов нарушения закона. Местные власти распоряжались общим добром как своим личным огородом. Имущество сдавали в аренду по смешным ценникам, сознательно обходя конкурсные процедуры. Денег в бюджет поступало кот наплакал, а чиновники даже не пытались выбивать долги по аренде или выписывать штрафы за просрочку.
"Такой халатный подход к управлению — это не просто ошибка, а прямой удар по территориям. В условиях дефицита, когда каждый рубль на счету, отдавать ликвидные объекты за бесценок недопустимо", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Инвентаризацию в муниципалитетах не проводили десятилетиями. В итоге здания и земли превратились в "серые зоны". Пока имущество уходило за копейки, районные бюджеты трещали по швам. Прокуратура потребовала немедленно пересчитать все активы и начать жесткую кампанию по взысканию задолженностей. Никаких поблажек для "удобных" арендаторов больше не будет.
По результатам проверки прокуроры внесли более 250 представлений. Это не просто бумажки, а требование немедленно навести порядок. Восемь должностных лиц уже получили административные протоколы. Но для некоторых история закончится куда печальнее: по самым вопиющим фактам возбуждено три уголовных дела. Судьба казенных квадратных метров теперь под микроскопом надзорного ведомства.
|Показатель проверки
|Количество
|Выявленные нарушения закона
|Около 600
|Внесенные представления
|Более 250
|Возбужденные уголовные дела
|3
"Масштаб бедствия в ЖКХ и управлении недвижимостью часто скрыт за отсутствием учета. Когда нет четких цифр, износ сетей растет, а ресурсы разворовываются", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Параллельно прокуроры прошлись по теме арестов. Суды стали реже отправлять людей в СИЗО и под домашний арест. Силовики отмечают: теперь за решетку до приговора попадают в основном те, кто совершил реально тяжкие преступления. Гуманизация правосудия идет своим чередом, но к тем, кто подтачивает бюджет региона, жалости будет немного.
"Любые коррупционные риски в земельных и имущественных спорах должны пресекаться на корню. Муниципальные нормативы обязаны работать на жителей, а не на карман управленцев", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
Это классическая схема обхода конкуренции для передачи объектов аффилированным структурам. Прокуратура сейчас жестко пресекает подобные попытки через аннулирование договоров.
Жители имеют право запрашивать отчеты о доходах бюджета от аренды муниципального имущества. Если цифры вызывают сомнение, это повод для обращения в надзорные органы.
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