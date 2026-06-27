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Кузбасс: прокуратура выявила 600 нарушений при распоряжении госимуществом

Россия » Сибирь » Кемерово

Сибирские прокуроры вытряхнули скелеты из шкафов кузбасских администраций. Проверка того, как чиновники рулят казенным имуществом, обернулась громким скандалом.

Агрессия чиновника
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Агрессия чиновника

Выяснилось, что государственные и муниципальные площади годами раздавали "своим" за бесценок. Счет выявленных нарушений пошел на сотни.

Раздача активов за копейки

В Кемеровской области ревизоры в погонах вскрыли почти 600 фактов нарушения закона. Местные власти распоряжались общим добром как своим личным огородом. Имущество сдавали в аренду по смешным ценникам, сознательно обходя конкурсные процедуры. Денег в бюджет поступало кот наплакал, а чиновники даже не пытались выбивать долги по аренде или выписывать штрафы за просрочку.

"Такой халатный подход к управлению — это не просто ошибка, а прямой удар по территориям. В условиях дефицита, когда каждый рубль на счету, отдавать ликвидные объекты за бесценок недопустимо", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Инвентаризацию в муниципалитетах не проводили десятилетиями. В итоге здания и земли превратились в "серые зоны". Пока имущество уходило за копейки, районные бюджеты трещали по швам. Прокуратура потребовала немедленно пересчитать все активы и начать жесткую кампанию по взысканию задолженностей. Никаких поблажек для "удобных" арендаторов больше не будет.

Уголовные дела и дисциплинарные розги

По результатам проверки прокуроры внесли более 250 представлений. Это не просто бумажки, а требование немедленно навести порядок. Восемь должностных лиц уже получили административные протоколы. Но для некоторых история закончится куда печальнее: по самым вопиющим фактам возбуждено три уголовных дела. Судьба казенных квадратных метров теперь под микроскопом надзорного ведомства.

Показатель проверки Количество
Выявленные нарушения закона Около 600
Внесенные представления Более 250
Возбужденные уголовные дела 3

"Масштаб бедствия в ЖКХ и управлении недвижимостью часто скрыт за отсутствием учета. Когда нет четких цифр, износ сетей растет, а ресурсы разворовываются", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параллельно прокуроры прошлись по теме арестов. Суды стали реже отправлять людей в СИЗО и под домашний арест. Силовики отмечают: теперь за решетку до приговора попадают в основном те, кто совершил реально тяжкие преступления. Гуманизация правосудия идет своим чередом, но к тем, кто подтачивает бюджет региона, жалости будет немного.

"Любые коррупционные риски в земельных и имущественных спорах должны пресекаться на корню. Муниципальные нормативы обязаны работать на жителей, а не на карман управленцев", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о проверках ЖКХ и собственности

Почему чиновники часто сдают имущество без торгов?

Это классическая схема обхода конкуренции для передачи объектов аффилированным структурам. Прокуратура сейчас жестко пресекает подобные попытки через аннулирование договоров.

Как узнать, эффективно ли управляют имуществом в моем районе?

Жители имеют право запрашивать отчеты о доходах бюджета от аренды муниципального имущества. Если цифры вызывают сомнение, это повод для обращения в надзорные органы.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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