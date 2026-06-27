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Администрация Петропавловска-Камчатского начала платить до 3000 рублей за школьные пятерки

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Ветер с залива приносит запах соли и перемен. В Петропавловске-Камчатском решили, что отличные оценки должны конвертироваться в нечто более осязаемое, чем просто похвала в дневнике.

Мальчик делает уроки за столом под теплым светом лампы
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Мальчик делает уроки за столом под теплым светом лампы

Городская администрация выкатила оффер для школьников: за академические успехи теперь будут платить живыми деньгами. Это не "стипендия" в скучном понимании москвичей, а реальный кэш за то, что ты не просто протирал штаны за партой.

Курс отличника: сколько стоит пятерка

Система простая, как правый руль: чем выше средний балл, тем толще конверт. Ставки варьируются от 1000 до 3000 рублей. Сумма кажется скромной для тех, кто не привык считать за копейку литр бензина, но для школьника — это первый шаг к финансовой автономии. Учитывают не только оценки в табеле, но и победы в олимпиадах. В этом плане Петропавловск работает как грамотный дилер: поощряет тех, кто реально тащит регион вперед.

"Это не просто благотворительность, а жесткая инвестиция в человеческий капитал на фоне кадрового голода в регионах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Возраст значения не имеет. Если мелкий первоклассник из фанзы за сопками показывает результаты круче выпускника, он тоже в игре. Здесь нет дискриминации по году выпуска: умеешь учиться — получай ресурс. Городская среда подстраивается под тех, кто хочет расти, создавая азарт там, где раньше была только скучная дисциплина.

Показатель успеха Предельный размер выплаты (руб.)
Красный аттестат / идеальная успеваемость 3 000
Победы в конкурсах и олимпиадах Индивидуальный расчет

Где забрать свой куш

Раздавать премии планируют либо в строгих кабинетах администрации, либо прямо на линейках 1 сентября. Карнавала не будет — всё пройдет с соблюдением мер безопасности, но пафос события сохранят. Сотни школьников уже готовятся выйти на сцену. Для города это способ показать: мы не глухая провинция, а форпост, где ценят интеллект выше, чем умение просто плыть по течению.

"Мотивация через рубли — самый честный инструмент. В условиях ДВ, где цены кусаются, это учит детей ценить свой труд с ранних лет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Такой подход напоминает японский прагматизм: за речкой давно поняли, что за мозги надо платить. В Петропавловске внедряют ту же логику. Вместо пустых лозунгов о будущем — конкретные цифры в настоящем. Это создает ту самую "благоприятную среду", о которой так любят писать в официальных отчетах, только здесь она пахнет не только бумагой, но и реальными возможностями.

"Важно, чтобы такие программы не превращались в разовую акцию, а становились системным элементом поддержки демографии в ДФО", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Нужно ли подавать заявление на получение премии?

Обычно списки формируются на основе данных из электронных журналов и отчетов школ, но уточнить свое наличие в списках стоит в департаменте образования.

Получат ли деньги ученики начальных классов?

Да, программа работает для всех возрастов, если успеваемость соответствует критериям "отлично".

Влияет ли поведение на размер выплаты?

Основной критерий — средний балл и достижения в конкурсах, дисциплинарные взыскания могут стать поводом для пересмотра кандидатуры.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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