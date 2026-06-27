Девелопер в Волгограде компенсировал дольщику 2,8 млн рублей за три месяца просрочки

В Волгограде девелопер заплатил за медлительность. Местный житель взыскал с застройщика 2,8 миллиона рублей за срыв сроков сдачи объекта. Ожидание ключей затянулось на 98 дней — чуть больше трех месяцев, которые обошлись компании в цену премиальной отделки.

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Анатомия судебного спора

История началась стандартно: договор долевого участия, четкий срок в календаре и пустое бетонное пространство вместо готового интерьера в назначенный день. Застройщик игнорировал досудебные претензии, надеясь на терпение дольщика. Однако за 98 дней просрочки сумма неустойки, штрафа и компенсации морального вреда выросла до внушительных масштабов. Суд встал на сторону истца, подтвердив: эргономика жизни начинается с соблюдения обязательств.

"Сумма в 2,8 миллиона за сто дней — это серьезный прецедент. Обычно суды срезают неустойку по статье 333 ГК, но здесь, вероятно, роль сыграли грамотно оформленные убытки дольщика и жесткая позиция защиты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Для рынка недвижимости это сигнал. Период "евроремонта" и хаотичного строительства уходит. Сегодня покупатель ценит свет, воздух и точность исполнения. Срыв сроков — это не просто техническая заминка, а разрушение жизненного сценария человека, который планировал утренний кофе на новой террасе, а получил судебные тяжбы.

Параметр спора Показатели Период задержки 98 дней Итоговая выплата 2,8 млн рублей Состав суммы Неустойка + штраф 50% + моральный вред

Качество и сроки: где застройщики прячут риски

Зачастую задержка связана с попытками сэкономить на текстурах и инженерных системах. Вместо тактильного дерева — дешевый ламинат, вместо качественного остекления — профиль, который свистит при первом ветре. Дольщики все чаще приглашают на приемку специалистов технадзора, чтобы не принимать "кота в мешке".

"Приемка квартиры — это не про цвет стен. Это проверка геометрии, вентиляции и тепловизионное обследование. Если дом сдан с опозданием, там почти наверняка есть скрытые дефекты спешки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Интерьерный VISION диктует: дом должен быть функциональным. Если застройщик не может выдержать темп строительства, он вряд ли обеспечит должный уровень инсоляции или шумоизоляции. Судебные иски становятся естественным фильтром, очищающим рынок от непрофессионалов.

"Покупатели стали осознаннее. Им не нужен 'дизайнерский ремонт' от застройщика, им нужен качественный конструктив. Сэкономленные на суде деньги как раз пойдут на нормальные материалы и грамотную перепланировку", — отметила в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Ответы на популярные вопросы о неустойках

Сколько реально взыскать за просрочку?

Сумма зависит от ключевой ставки ЦБ и стоимости квартиры. В среднем за 3 месяца задержки можно требовать от 5% до 15% от цены договора с учетом штрафов.

Нужно ли подписывать допсоглашение о переносе сроков?

Нет. Это добровольное решение. Подписав его, вы лишаете себя права на компенсацию за указанный в "допнике" период.

Как влияет мораторий на выплаты?

Периодически правительство вводит моратории на начисление неустоек. В такие окна взыскать деньги сложнее, но право на основной долг сохраняется.

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