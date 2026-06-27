Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лицо потеряло гармонию из-за аксессуара: 5 золотых правил выбора очков, которые избавят от сомнений
Россети Сибирь вывели 1353 специалиста на дежурство в Красноярске из-за угрозы урагана
Власти Сочи ограничили отпуск топлива в одни руки на большинстве городских заправок
Кировская область: паводок отрезал от транспортного сообщения 15 населенных пунктов
Чистая на вид — опасная внутри: простые способы проверки качества воды из колодца
Люди в ярости от ценников: стоимость литра горючего на АЗС перешагнула психологический предел
Новгородская область ввела внешний аудит эффективности борьбы с борщевиком Сосновского
Власти Тувы борются с бакланами: ради спасения озёр разрешили жёсткие меры
Ялта закрывает дорогу в горы: большинство туристических троп станет недоступным

Девелопер в Волгограде компенсировал дольщику 2,8 млн рублей за три месяца просрочки

Россия » Юг » Волгоград

В Волгограде девелопер заплатил за медлительность. Местный житель взыскал с застройщика 2,8 миллиона рублей за срыв сроков сдачи объекта. Ожидание ключей затянулось на 98 дней — чуть больше трех месяцев, которые обошлись компании в цену премиальной отделки.

новостройка
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
новостройка

Анатомия судебного спора

История началась стандартно: договор долевого участия, четкий срок в календаре и пустое бетонное пространство вместо готового интерьера в назначенный день. Застройщик игнорировал досудебные претензии, надеясь на терпение дольщика. Однако за 98 дней просрочки сумма неустойки, штрафа и компенсации морального вреда выросла до внушительных масштабов. Суд встал на сторону истца, подтвердив: эргономика жизни начинается с соблюдения обязательств.

"Сумма в 2,8 миллиона за сто дней — это серьезный прецедент. Обычно суды срезают неустойку по статье 333 ГК, но здесь, вероятно, роль сыграли грамотно оформленные убытки дольщика и жесткая позиция защиты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Для рынка недвижимости это сигнал. Период "евроремонта" и хаотичного строительства уходит. Сегодня покупатель ценит свет, воздух и точность исполнения. Срыв сроков — это не просто техническая заминка, а разрушение жизненного сценария человека, который планировал утренний кофе на новой террасе, а получил судебные тяжбы.

Параметр спора Показатели
Период задержки 98 дней
Итоговая выплата 2,8 млн рублей
Состав суммы Неустойка + штраф 50% + моральный вред

Качество и сроки: где застройщики прячут риски

Зачастую задержка связана с попытками сэкономить на текстурах и инженерных системах. Вместо тактильного дерева — дешевый ламинат, вместо качественного остекления — профиль, который свистит при первом ветре. Дольщики все чаще приглашают на приемку специалистов технадзора, чтобы не принимать "кота в мешке".

"Приемка квартиры — это не про цвет стен. Это проверка геометрии, вентиляции и тепловизионное обследование. Если дом сдан с опозданием, там почти наверняка есть скрытые дефекты спешки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Интерьерный VISION диктует: дом должен быть функциональным. Если застройщик не может выдержать темп строительства, он вряд ли обеспечит должный уровень инсоляции или шумоизоляции. Судебные иски становятся естественным фильтром, очищающим рынок от непрофессионалов.

"Покупатели стали осознаннее. Им не нужен 'дизайнерский ремонт' от застройщика, им нужен качественный конструктив. Сэкономленные на суде деньги как раз пойдут на нормальные материалы и грамотную перепланировку", — отметила в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Ответы на популярные вопросы о неустойках

Сколько реально взыскать за просрочку?

Сумма зависит от ключевой ставки ЦБ и стоимости квартиры. В среднем за 3 месяца задержки можно требовать от 5% до 15% от цены договора с учетом штрафов.

Нужно ли подписывать допсоглашение о переносе сроков?

Нет. Это добровольное решение. Подписав его, вы лишаете себя права на компенсацию за указанный в "допнике" период.

Как влияет мораторий на выплаты?

Периодически правительство вводит моратории на начисление неустоек. В такие окна взыскать деньги сложнее, но право на основной долг сохраняется.

Читайте также

Экспертная проверка: риэлтор Кирилл Фёдоров, инженер Роман Волков, дизайнер Дарья Лебедева
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Тегеран в ярости после удара США: возмездие в Персидском заливе обещает быть фатальным
Мир. Новости мира
Тегеран в ярости после удара США: возмездие в Персидском заливе обещает быть фатальным
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Красота
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Популярное
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал

Юный техник из Белова привез на базу спецподразделения в Новокузнецке устройство, которое заставило профессионалов по-новому взглянуть на защиту неба.

Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Последние материалы
Кировская область: паводок отрезал от транспортного сообщения 15 населенных пунктов
Чистая на вид — опасная внутри: простые способы проверки качества воды из колодца
Люди в ярости от ценников: стоимость литра горючего на АЗС перешагнула психологический предел
Новгородская область ввела внешний аудит эффективности борьбы с борщевиком Сосновского
Власти Тувы борются с бакланами: ради спасения озёр разрешили жёсткие меры
Девелопер в Волгограде компенсировал дольщику 2,8 млн рублей за три месяца просрочки
Ялта закрывает дорогу в горы: большинство туристических троп станет недоступным
Чихать стало слишком дорого: россияне массово бросились за тестами и лекарствами
Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти
Люди, родившиеся в эти годы, стареют быстрее родителей: проверьте, есть ли вы в списке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.