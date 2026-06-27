Ростов-на-Дону встал в многочасовые очереди на АЗС. Топливо исчезает из продажи, а водители пытаются залить последний бензин в баки. На фоне всеобщей паники один горожанин сохранил рассудок. Он пришел к колонке пешком с пустой канистрой и отказался обходить поток машин, выбрав честную очередь вместо привилегий.
Спрос на горючее в Ростовской области вырос на 30%. АЗС не справляются с потоком клиентов, а логистические задержки создают пустые резервуары. Водители проводят часы в ожидании заветного пистолета. Машина местного жителя встала трассе в нескольких километрах от ближайшей заправки.
"Массовая паника всегда обнажает реальную картину управления ресурсами. Люди боятся остаться без движения и скупают всё, что есть в доступе," — объяснил в беседе с Pravda.Ru Валерий Дмитриевич Козлов.
Мужчина не стал просить внеочередного обслуживания или прикрываться поломкой машины. Он встал в общую очередь с пятилитровой канистрой в пакете. Поступок вызвал обсуждение в социальных сетях, где пользователи отметили самообладание водителя.
"Такие истории показывают, что человеческий фактор остается решающим в периоды нагрузки на инфраструктуру. Принципиальность одного водителя гасит агрессию толпы," — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Ольга Николаевна Морозова.
|Фактор
|Ситуация
|Спрос
|Рост на 30 процентов
|Действия граждан
|Очереди и запасы впрок
Водители вынуждены планировать поездки с учетом пустых баков. Дефицит ресурсов провоцирует нервозность, которая выплескивается на заправках. Поведение ростовчанина стало примером спокойствия в сложной городской среде.
"Распределение топлива требует четкого контроля, но субъективное восприятие нехватки часто вредит сильнее реального отсутствия продукта," — отметил в беседе с Pravda.Ru Владимир Николаевич Орлов.
Рост спроса превысил возможности логистической сети, что привело к разовым перебоям в поставках на отдельные региональные заправки.
Соблюдение правил очередности снижает градус напряжения и ускоряет работу персонала станции.
Юный техник из Белова привез на базу спецподразделения в Новокузнецке устройство, которое заставило профессионалов по-новому взглянуть на защиту неба.