Даже с пустой канистрой без очереди не пошёл: поступок ростовчанина удивил водителей

Ростов-на-Дону встал в многочасовые очереди на АЗС. Топливо исчезает из продажи, а водители пытаются залить последний бензин в баки. На фоне всеобщей паники один горожанин сохранил рассудок. Он пришел к колонке пешком с пустой канистрой и отказался обходить поток машин, выбрав честную очередь вместо привилегий.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Реакция на цены на бензин

Топливный голод в регионе

Спрос на горючее в Ростовской области вырос на 30%. АЗС не справляются с потоком клиентов, а логистические задержки создают пустые резервуары. Водители проводят часы в ожидании заветного пистолета. Машина местного жителя встала трассе в нескольких километрах от ближайшей заправки.

"Массовая паника всегда обнажает реальную картину управления ресурсами. Люди боятся остаться без движения и скупают всё, что есть в доступе," — объяснил в беседе с Pravda.Ru Валерий Дмитриевич Козлов.

Честность против хаоса

Мужчина не стал просить внеочередного обслуживания или прикрываться поломкой машины. Он встал в общую очередь с пятилитровой канистрой в пакете. Поступок вызвал обсуждение в социальных сетях, где пользователи отметили самообладание водителя.

"Такие истории показывают, что человеческий фактор остается решающим в периоды нагрузки на инфраструктуру. Принципиальность одного водителя гасит агрессию толпы," — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Ольга Николаевна Морозова.

Фактор Ситуация Спрос Рост на 30 процентов Действия граждан Очереди и запасы впрок

Водители вынуждены планировать поездки с учетом пустых баков. Дефицит ресурсов провоцирует нервозность, которая выплескивается на заправках. Поведение ростовчанина стало примером спокойствия в сложной городской среде.

"Распределение топлива требует четкого контроля, но субъективное восприятие нехватки часто вредит сильнее реального отсутствия продукта," — отметил в беседе с Pravda.Ru Владимир Николаевич Орлов.

Ответы на популярные вопросы о дефиците

Почему возник дефицит топлива?

Рост спроса превысил возможности логистической сети, что привело к разовым перебоям в поставках на отдельные региональные заправки.

Как вести себя в очереди на АЗС?

Соблюдение правил очередности снижает градус напряжения и ускоряет работу персонала станции.