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Под старой усадьбой заговорили о кладе: какую тайну до сих пор хранит Екатеринбург

Россия » Урал » Екатеринбург

Усадьба Рязановых на улице Куйбышева в Екатеринбурге десятилетиями сопротивляется напору городской среды. Федеральный памятник архитектуры сменил десятки владельцев — от богатых купцов до советских контор и спортклубов. Сегодня территория готовится к глобальному редевелопменту. Разбираемся, как власти собираются вписать историческое наследие в современные границы застройки.

Русская усадьба
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Русская усадьба

Купеческие амбиции и первые прииски

Меркурий Рязанов превратил обычное староство в мощную финансовую машину. В конце XVIII века семья контролировала торговлю металлом, вином и золотую добычу. Статус и состояние позволяли им диктовать повестку в городе: представители рода становились мэрами и меценатами. Они строили больницы и театры, превращая капитал в личное влияние.

Для управления империей Рязановы купили огромный участок на берегу Исети. В 1790 году Петр Рязанов поставил здесь первый деревянный дом. Хозяйственные постройки задали ритм кварталу — вокруг работали мастерские по производству мыла и свечей.

"Купеческие усадьбы екатеринбургского типа формировались как законченные хозяйственные единицы, объединяющие производство и личное жилье. Рязановы задали планку комфорта, которая долго оставалась недостижимой для конкурентов", — отметил Валерий Дмитриевич Козлов.

Архитектурный облик старого квартала

К началу XIX века усадьба приобрела монументальный статус. После перестройки по проекту архитектора Малахова дом получил второй этаж и колоннады. Архитектурная выразительность сочеталась с утилитарностью: оранжереи и сады соседствовали с хозяйственными службами.

Характеристика Детали
Основатель Меркурий Рязанов
Знаковый архитектор Михаил Малахов
Зона озеленения Пейзажный сад на берегу Исети

Территория постоянно менялась. Ольховку спрятали в бетонные трубы, а земляные валы срыли за ненадобностью. Рязановы строили новую архитектурную историю на фундаменте былых промыслов.

"Градостроительная ценность таких объектов заключается в их изначальной автономности. Сегодня вернуть утраченные элементы ландшафта крайне сложно, но именно они составляют культурный код центра Екатеринбурга", — подчеркнула Ольга Николаевна Морозова.

Трансформация после революционных потрясений

После 1917 года усадьба перестала быть семейным гнездом. В помещениях разместили общежития, райкомы и конторы. Садовое пространство использовали как общегородскую свалку, пока в середине 20-х годов не обустроили парк.

Трамвайные пути и строительство моста через Исеть в 1936 году окончательно изменили ландшафт. Уцелевшие хозяйственные постройки ветшали, передаваясь на баланс медицинских и административных структур. К 90-м годам территория окончательно превратилась в пустырь.

Перспективы развития площадки

Власти утвердили проект комплексного развития территории (КРТ). Он охватывает квартал между улицами Народной Воли, Куйбышева и Розы Люксембург. Рядом с долгостроем гостиницы Дели и синагогой появится современная застройка.

"Любой редевелопмент в границах объектов культурного наследия требует предельной осторожности. Прямая коммерческая интеграция часто идет вразрез с требованиями охранных зон", — пояснил Владимир Николаевич Орлов.

Ответы на популярные вопросы о судьбе усадьбы

Сохранят ли исторический дом при застройке?

Усадьба имеет статус федерального памятника, поэтому ее снос юридически невозможен.

Что именно появится на территории квартала?

В планах мэрии — научные центры, школа и объекты деловой инфраструктуры с многоуровневыми парковками.

Экспертная проверка: Валерий Дмитриевич Козлов, региональный экономист; Ольга Николаевна Морозова, специалист по инфраструктуре; Владимир Николаевич Орлов, политолог.
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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