Под старой усадьбой заговорили о кладе: какую тайну до сих пор хранит Екатеринбург

Усадьба Рязановых на улице Куйбышева в Екатеринбурге десятилетиями сопротивляется напору городской среды. Федеральный памятник архитектуры сменил десятки владельцев — от богатых купцов до советских контор и спортклубов. Сегодня территория готовится к глобальному редевелопменту. Разбираемся, как власти собираются вписать историческое наследие в современные границы застройки.
Меркурий Рязанов превратил обычное староство в мощную финансовую машину. В конце XVIII века семья контролировала торговлю металлом, вином и золотую добычу. Статус и состояние позволяли им диктовать повестку в городе: представители рода становились мэрами и меценатами. Они строили больницы и театры, превращая капитал в личное влияние.
Для управления империей Рязановы купили огромный участок на берегу Исети. В 1790 году Петр Рязанов поставил здесь первый деревянный дом. Хозяйственные постройки задали ритм кварталу — вокруг работали мастерские по производству мыла и свечей.
"Купеческие усадьбы екатеринбургского типа формировались как законченные хозяйственные единицы, объединяющие производство и личное жилье. Рязановы задали планку комфорта, которая долго оставалась недостижимой для конкурентов", — отметил Валерий Дмитриевич Козлов.
К началу XIX века усадьба приобрела монументальный статус. После перестройки по проекту архитектора Малахова дом получил второй этаж и колоннады. Архитектурная выразительность сочеталась с утилитарностью: оранжереи и сады соседствовали с хозяйственными службами.
|Характеристика
|Детали
|Основатель
|Меркурий Рязанов
|Знаковый архитектор
|Михаил Малахов
|Зона озеленения
|Пейзажный сад на берегу Исети
Территория постоянно менялась. Ольховку спрятали в бетонные трубы, а земляные валы срыли за ненадобностью. Рязановы строили новую архитектурную историю на фундаменте былых промыслов.
"Градостроительная ценность таких объектов заключается в их изначальной автономности. Сегодня вернуть утраченные элементы ландшафта крайне сложно, но именно они составляют культурный код центра Екатеринбурга", — подчеркнула Ольга Николаевна Морозова.
После 1917 года усадьба перестала быть семейным гнездом. В помещениях разместили общежития, райкомы и конторы. Садовое пространство использовали как общегородскую свалку, пока в середине 20-х годов не обустроили парк.
Трамвайные пути и строительство моста через Исеть в 1936 году окончательно изменили ландшафт. Уцелевшие хозяйственные постройки ветшали, передаваясь на баланс медицинских и административных структур. К 90-м годам территория окончательно превратилась в пустырь.
Власти утвердили проект комплексного развития территории (КРТ). Он охватывает квартал между улицами Народной Воли, Куйбышева и Розы Люксембург. Рядом с долгостроем гостиницы Дели и синагогой появится современная застройка.
"Любой редевелопмент в границах объектов культурного наследия требует предельной осторожности. Прямая коммерческая интеграция часто идет вразрез с требованиями охранных зон", — пояснил Владимир Николаевич Орлов.
Усадьба имеет статус федерального памятника, поэтому ее снос юридически невозможен.
В планах мэрии — научные центры, школа и объекты деловой инфраструктуры с многоуровневыми парковками.
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