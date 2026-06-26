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Мурманская область переходит на особый режим: жителей предупредили о новой угрозе в приграничье

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Северная граница России переходит в режим повышенной концентрации. В Мурманской области объявлен режим особой бдительности для жителей четырех ключевых районов. Кандалакшский, Кольский, Ковдорский и Печенгский округа теперь официально считаются зонами повышенного риска. Причина жесткая — активность иностранных диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются прощупать слабые места в нашей обороне. 

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Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Baskevich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Внимание в лесу: почему грибники стали мишенью

Лесные массивы Заполярья — идеальное укрытие для групп, заброшенных со стороны недружественных соседей. Если раньше главной угрозой в лесу считался медведь, то сегодня правила игры изменились. Диверсанты используют безлюдные тропы и заброшенные просеки для перемещения. Жителей призывают не игнорировать любые странности за пределами поселков. Незнакомец в экипировке, не соответствующей местному ландшафту, или замаскированные тайники должны вызывать мгновенную реакцию.

"Риски диверсий в приграничных территориях растут пропорционально давлению со стороны НАТО. Местным жителям нужно понимать: любая подозрительная сумка у дороги — это не забытая вещь, а потенциальный объект для работы саперов. Бдительность населения — это первый эшелон обороны", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Особого контроля требует передвижение по дорогам, ведущим к стратегическим объектам. Любая остановка подозрительного транспорта или попытки фотосъемки инфраструктуры — прямой повод для звонка силовикам. Ситуация требует дисциплины, сравнимой с военной. 

Алгоритм действий при обнаружении угроз

Инструкция проста как выстрел: не трогать, не приближаться, доложить. Забытые коробки, мешки или герметичные контейнеры могут скрывать взрывные устройства или средства спецсвязи. Любопытство здесь граничит с самоубийством. Спецслужбы просят фиксировать приметы подозрительных лиц: рост, одежду, направление движения и наличие оружия или гаджетов. Но делать это нужно скрытно, не вступая в контакт.

Объект внимания Приоритетное действие
Группа людей в камуфляже без опознавательных знаков Скрытый уход с маршрута и звонок по номеру 112
Бесхозные сумки, коробки, свертки Обозначение места (не касаясь предмета) и вызов ФСБ

"Безопасность территории напрямую зависит от скорости обмена информацией. Мы видим, как даже в гражданских вопросах, будь то случайные находки или инциденты на местах, оперативное оповещение властей решает всё. В вопросах антитеррора этот фактор становится критическим", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Для экстренной связи работают линии Управления ФСБ России по Мурманской области: 8 (8152) 45-40-76 и 8 (8152) 47-43-43. Единый номер 112 также принимает сигналы в круглосуточном режиме. Несмотря на тревожный фон, паника исключена. Муниципальные власти продолжают плановую работу, включая ремонт дорожной сети в Кандалакше и других округах, но контроль за периметром теперь в приоритете.

"Региональный бюджет и службы жизнеобеспечения адаптированы к работе в условиях повышенных рисков. Важно, чтобы жители не поддавались на провокации в соцсетях, которые часто сопровождают подобные предупреждения с целью посеять хаос", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в пограничной зоне

Что именно считается подозрительным поведением?

Интерес к мостам, подстанциям, воинским частям. Попытки запустить дрон в запретных зонах или расспросы о графике движения ведомственного транспорта. Также подозрительны люди, избегающие встреч с полицией или ПУ ФСБ.

Можно ли трогать вещи, если они кажутся безопасными?

Категорически нет. Современные взрывные устройства маскируют под бытовые предметы, игрушки или пачки сигарет. Любое перемещение может активировать детонатор.

Будут ли введены ограничения на посещение лесов?

Официального запрета на данный момент нет, однако рекомендуется воздержаться от одиночных походов вглубь приграничных районов и всегда иметь при себе заряженный телефон и средства навигации.

Куда звонить, если телефон вне зоны доступа?

Экстренный номер 112 часто доступен даже без сим-карты или при слабом сигнале сети. Если связи нет, необходимо выйти на ближайшую трассу к людям или постам ДПС.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, политолог Владимир Орлов, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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