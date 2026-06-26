Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле

Вице-премьер Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи утвердили план жесткого контроля за заправками города. Главная цель — сбить искусственную волну спроса и гарантировать, чтобы баки москвичей не опустели из-за "локальных дисбалансов".

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Контроль над бензоколонками: Москва против дефицита

Снабжение мегаполиса нефтепродуктами превратилось в задачу стратегического уровня. В правительстве подчеркивают: дефицита как такового нет, есть трудности с "перенастройкой" путей доставки.

"Ситуация в Москве стабильнее, чем в приграничных или аграрных регионах, благодаря мощной инфраструктуре Капотнинского НПЗ и отлаженным резервам. Однако на федеральном уровне дефицит бюджета и колебания оптовых цен заставляют власти действовать превентивно, чтобы столичный ценник не подстегнул инфляцию в масштабах страны", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Ажиотаж на 30%: кто раскачивает цены

По данным кабмина, спрос на топливо в стране подскочил на 20-30% из-за панических ожиданий. Александр Новак назвал этот процесс искусственным, заверив, что объемов производства внутри РФ достаточно для полного покрытия внутренних нужд. Тем не менее, более 30 субъектов федерации уже столкнулись с перебоями, что заставляет Москву готовиться к обороне своего рынка.

Показатель Текущая ситуация Рост спроса +20-30% (ажиотажный спрос) Ограничения в регионах Введены более чем в 30 субъектах РФ Статус Москвы Введение системы мониторинга запасов

Город живет в ритме 24/7, и любые колебания на заправках сразу отражаются на стоимости перевозок.

Логистика и новые маршруты поставок

Перестройка путей доставки — процесс болезненный. Железная дорога загружена, а аппетиты мегаполиса только растут. Прямая связь Собянина и Новака сигнализирует рынку: спекуляций не допустят.

"На местах важно исключить конфликты за ресурсы между крупными сетями АЗС и независимыми заправками. Если административные рычаги сработают, мы увидим охлаждение рынка в течение двух-трех недель, когда излишки начнут давить на оптовую цену", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о топливном рынке

Почему на заправках возник ажиотаж?

Спрос подскочил на 30% из-за ожиданий дефицита и сезонного закрытия некоторых НПЗ на плановый ремонт, что спровоцировало панику среди автовладельцев.

Хватит ли Москве бензина?

Да. Завод в Капотне и нефтебазы региона имеют достаточные резервы. Совместный мониторинг Мэрии и Кабмина направлен именно на бесперебойность поставок.

Будут ли в Москве вводить ограничения на продажу в одни руки?

В настоящий момент такие меры не рассматриваются. Взаимодействие властей направлено на наполнение рынка, а не на запреты.

Как власти планируют сдерживать цены?

Через механизмы биржевых торгов, контроль со стороны ФАС и оперативную переброску объемов топлива в зоны повышенного спроса.

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