Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жара как скрытая угроза: 5 способов спасти близких от перегрева, о которых мы часто забываем
Дачникам рассказали о способах борьбы с пустоцветом и гнилью завязей на кабачках
Работаете на урожай, а получаете горох? Один прием при окучивании спасет ситуацию
Слишком много обиженных людей: Ида Галич обнажила скрытую сторону закулисья КВН
Уход за лилиями в июне: правила полива и защиты от вредителей для обильного цветения
Океанологи в полном замешательстве: старый природный механизм в Атлантике перестал работать
Сыр, Волга и история Романовых: почему Кострома стала самым обсуждаемым маршрутом года
Эффект корсета без диет: как убрать проблемные зоны на животе, не вставая с постели
Заморозка урожая: как избежать появления льда и инея внутри упаковочных пакетов

Больше никакого хаоса в Тюмени: цифровой механизм предопределил финал борьбы с паникой

Россия » Урал » Тюмень

В Тюменской области завершились учения по отработке цифровых инструментов для спасения населения и координации волонтеров в условиях ЧС. Специалисты протестировали систему адресного информирования, рассылая тестовые push‑уведомления и транслируя важные данные через новостную ленту на портале Госуслуг. Организаторы проверили, насколько эффективно цифровые платформы доставляют сведения гражданам в кризисные моменты.

Человек с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с телефоном

Особое внимание уделили логистике гуманитарной помощи, включая продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты. В единой системе был сформирован справочник критически важных ресурсов, который автоматически интегрировался с региональной страницей ЧС на Госуслугах.

На интерактивной карте в режиме реального времени отображались пункты приема помощи и площадки для работы добровольцев, что упростило распределение сил и средств. Как сообщает tmn.aif.ru, подобные платформы становятся фундаментом для оперативного реагирования на природные катаклизмы.

"Цифровизация госуслуг позволяет исключить хаос при распределении ресурсов, когда каждая минута на счету. Автоматизация сбора заявок от пострадавших снимает колоссальную нагрузку с сотрудников социальных служб на местах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Развитие региональных платформ и накопленный опыт

Специалисты опирались на опыт предыдущих лет, когда в регионе внедряли механизм автоматизированных уведомлений о выплатах через Госуслуги. Тогда гражданам стали приходить предзаполненные заявления, что сократило время на бюрократические проволочки при получении компенсаций. В область уже не раз переводили административные процедуры в "цифру", стремясь сделать помощь максимально доступной.

Помимо федеральных систем, регион активно масштабирует собственные сервисы. Чат‑бот "Паводок.Инфо" помогает жителям узнавать актуальную гидрологическую обстановку, а интерактивный сервис "Паводки" на Геопортале позволяет наглядно отслеживать подтопления дорог, находить пункты временного размещения и узнавать локации гидропостов. В условиях паводкового периода такие разработки помогают защищать инфраструктуру и эффективно распределять ресурсы.

Ответы на популярные вопросы о цифровизации ЧС

Зачем нужны цифровые системы при ЧС?

Они обеспечивают мгновенный обмен информацией между властями и населением, позволяя избежать паники и четко координировать работу спасательных служб.

Как волонтеры узнают, куда везти гуманитарную помощь?

Все точки сбора визуализируются на интерактивных картах в режиме онлайн, что исключает путаницу и помогает логистически выверенно направлять потоки помощи.

Безопасно ли передавать персональные данные через такие системы?

Работа ведется через официальные каналы, такие как портал Госуслуг, которые защищены современными протоколами шифрования и государственным аудитом безопасности.

Могут ли получить выплаты те, у кого нет доступа к Госуслугам?

Цифровизация — это дополнение к существующим методам. Основная цель систем — ускорить процесс для большинства граждан, однако классические способы обращения в органы власти сохраняются.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Хабаровский край
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Морской разбой не останется без ответа: захват российского танкера обернется катастрофой для Европы
Мир. Новости мира
Морской разбой не останется без ответа: захват российского танкера обернется катастрофой для Европы
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Нефть
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Последние материалы
Добавьте банан к пряникам — и получите роскошный торт без духовки, который удивит каждого
Золотой стандарт подкормки: что добавить в почву сейчас, чтобы собирать кабачки ведрами
Пустые пятна на клумбах: летняя хитрость заставила сад расцвесть яркими красками до октября
Один неверный шаг — и ногти испорчены: вся правда о полировке зубной пастой дома
Мода для жизни, а не для фото: как современные платья стали союзниками вашей фигуры, а не врагами
Двадцать лет в полной темноте: Филипп Киркоров обрёк карьеру Прохора Шаляпина на забвение
Татарстан: Роспотребнадзор сообщил о 187 случаях подозрения на мышиную лихорадку
Сотрудники Скадовского лесоохотничьего хозяйства запустили проект по «умному поливу» сеянцев
Тува: правительство вводит бесплатный проезд и проживание для семей участников СВО
Челябинские хирурги начали использовать ИИ-систему для анализа медицинских снимков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.