Больше никакого хаоса в Тюмени: цифровой механизм предопределил финал борьбы с паникой

В Тюменской области завершились учения по отработке цифровых инструментов для спасения населения и координации волонтеров в условиях ЧС. Специалисты протестировали систему адресного информирования, рассылая тестовые push‑уведомления и транслируя важные данные через новостную ленту на портале Госуслуг. Организаторы проверили, насколько эффективно цифровые платформы доставляют сведения гражданам в кризисные моменты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с телефоном

Особое внимание уделили логистике гуманитарной помощи, включая продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты. В единой системе был сформирован справочник критически важных ресурсов, который автоматически интегрировался с региональной страницей ЧС на Госуслугах.

На интерактивной карте в режиме реального времени отображались пункты приема помощи и площадки для работы добровольцев, что упростило распределение сил и средств. Как сообщает tmn.aif.ru, подобные платформы становятся фундаментом для оперативного реагирования на природные катаклизмы.

"Цифровизация госуслуг позволяет исключить хаос при распределении ресурсов, когда каждая минута на счету. Автоматизация сбора заявок от пострадавших снимает колоссальную нагрузку с сотрудников социальных служб на местах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Развитие региональных платформ и накопленный опыт

Специалисты опирались на опыт предыдущих лет, когда в регионе внедряли механизм автоматизированных уведомлений о выплатах через Госуслуги. Тогда гражданам стали приходить предзаполненные заявления, что сократило время на бюрократические проволочки при получении компенсаций. В область уже не раз переводили административные процедуры в "цифру", стремясь сделать помощь максимально доступной.

Помимо федеральных систем, регион активно масштабирует собственные сервисы. Чат‑бот "Паводок.Инфо" помогает жителям узнавать актуальную гидрологическую обстановку, а интерактивный сервис "Паводки" на Геопортале позволяет наглядно отслеживать подтопления дорог, находить пункты временного размещения и узнавать локации гидропостов. В условиях паводкового периода такие разработки помогают защищать инфраструктуру и эффективно распределять ресурсы.

Ответы на популярные вопросы о цифровизации ЧС

Зачем нужны цифровые системы при ЧС?

Они обеспечивают мгновенный обмен информацией между властями и населением, позволяя избежать паники и четко координировать работу спасательных служб.

Как волонтеры узнают, куда везти гуманитарную помощь?

Все точки сбора визуализируются на интерактивных картах в режиме онлайн, что исключает путаницу и помогает логистически выверенно направлять потоки помощи.

Безопасно ли передавать персональные данные через такие системы?

Работа ведется через официальные каналы, такие как портал Госуслуг, которые защищены современными протоколами шифрования и государственным аудитом безопасности.

Могут ли получить выплаты те, у кого нет доступа к Госуслугам?

Цифровизация — это дополнение к существующим методам. Основная цель систем — ускорить процесс для большинства граждан, однако классические способы обращения в органы власти сохраняются.

Читайте также