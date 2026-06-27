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Омская область поставила на Тайвань 8,5 тонн лосиных и оленьих рогов для фармакологии

Россия » Сибирь » Омск

Омская область перегревает экспортные показатели. За первое полугодие 2026 года регион выдал на внешние рынки 96 тысяч тонн животноводческой продукции. Это жесткий рывок — объем отгрузок вырос в 1,5 раза. Инспекторы Россельхознадзора обработали почти 3,9 тысячи партий грузов.

Стейк говядины
Фото: unsplash.com by David Foodphototasty is licensed under Free to use under the Unsplash License
Стейк говядины

Продуктовая корзина региона диверсифицирована: от стандартной свинины и молока до экзотического сырья для восточной медицины.

Логика экспансии: куда уходит омское мясо

География поставок напоминает карту глобального торгового хаба. Омские аграрии закрепились в Казахстане и Китае. Продукция пробила дорогу на рынки Японии и Южной Кореи. Даже сложная логистика в США, Европу и страны Ближнего Востока не остановила экспансию. Рост в 50% к уровню прошлого года — это не статистическая погрешность, а результат жесткого администрирования производственных цепочек.

"Такой скачок экспорта — следствие избыточного предложения внутри региона. Омск производит больше, чем может потребить. Выход на внешние рынки — единственный способ избежать затоваривания и обрушения внутренних цен", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Рога для Тайваня: нишевой спрос как драйвер

В апреле 2026 года зафиксирована нетипичная транзакция. Регион отгрузил на Тайвань более 8,5 тонны сухого рога лося и лома рогов северного оленя. Этот товар — идеальный пример использования локальных биоресурсов для получения валютной выручки. Азиатские рынки поглощают специфическое сырье в огромных объемах, превращая его в компоненты для фармакологии и БАДов.

Категория продукции Динамика экспорта (2026 vs 2025)
Общий объем (тонн) +50% (96 тыс. тонн)
Количество партий (ед.) 3,9 тысячи

Основную выручку генерируют традиционные позиции. Свинина, птица и молочные продукты остаются базовыми активами. Однако регион активно инвестирует в сертификацию специфических производств. Это позволяет обходить тарифные барьеры и фитосанитарные фильтры стран-импортеров.

"Любая поставка за рубеж — это сложный юридический комплаенс. Инвесторы вкладывают миллионы в безопасность, чтобы не потерять доступ к валютным рынкам из-за одной некачественной партии", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Прозрачность и стандарты: как администрируют экспорт

Рост цифр — это верхушка айсберга. Под ней скрыта тотальная цифровизация ветеринарного контроля. Сертификация предприятий по международным стандартам безопасности стала обязательным условием для выживания бизнеса. Внедрение ИИ-платформ для мониторинга грузов минимизирует человеческий фактор. Риск экспорта некондиции практически обнулен.

"Автоматизация учета в Россельхознадзоре делает рынок прозрачным. Мы видим движение каждой тонны мяса по транзакциям. Это дисциплинирует экспортеров лучше любых штрафов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы об экспорте продукции

Почему экспорт вырос сразу на 50%?

Сработал эффект масштаба после запуска новых агрокомплексов и расширения доступа на рынок Китая. Плюс регион переориентировал потоки, которые раньше шли на внутреннее потребление.

Как Тайвань использует омское сырье?

Рога и роголом — ценное сырье для химической и фармацевтической промышленности. Тайваньские компании перерабатывают его в высокорентабельные продукты с добавленной стоимостью.

Не возникнет ли дефицит мяса внутри региона?

Экономика региона сбалансирована. Рост экспорта купирует риск перепроизводства. Внутренний рынок насыщен полностью, излишки уходят за валюту.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Роман Лаврентьев, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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