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Херсонская область: власти региона развернули 18 модульных ФАПов из-за дефицита стационаров

Россия » Новороссия » Херсон

Здравоохранение в Херсонской области сегодня напоминает полевой госпиталь, развернутый посреди шторма. Дефицит кадров, регулярные прилеты по корпусам и растущий поток пациентов с минно-взрывными травмами — это реальность, в которой "нормально" не существует. Система выживает за счет жесткой логистики и врачей, которые предпочли скальпель эвакуации.

Медработница за компьютером в больничной палате с пациентом
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Медработница за компьютером в больничной палате с пациентом

Архитектура выживания: ФАПы против снарядов

Костяк региональной медицины — 14 больниц. Семь из них находятся в зоне прямой досягаемости артиллерии (от 3 до 15 км от линии боевого соприкосновения). Здесь не строят дворцы из стекла, здесь ставят модульные конструкции.

За прошлый год в строй ввели 18 быстровозводимых ФАПов. Это чистый прагматизм: если стационарный пункт разнесут, модульный восстановить быстрее. В 2024 году план — еще четыре точки, включая Чонгар.

"Система стабильна, несмотря на то что ФАПы и амбулатории находятся в эпицентре ударов. Страдает и транспорт, но первичную помощь мы закрываем за счет модульных конструкций и кадрового десанта", — отметил и. о. первого замминистра здравоохранения Херсонской области Владимир Ларионов.

Скорая помощь: гонка со смертью без узких специалистов

На линии 31 экипаж. Все бригады — линейные. Это значит, что на борту нет кардиолога или нейрохирурга, только общепрофильные медики. В условиях кадрового голода это единственный способ держать время доезда в рамках нормативов. Чтобы не терять "золотой час", создан Единый центр медицины катастроф. Задача проста: довезти живым до профильного стационара, где уже ждут хирурги.

Параметр Текущий статус
Парк скорой помощи 31 автомобиль, полная обеспеченность препаратами
Маршрутизация Прямая эвакуация в Скадовск, Геническ или Крым

Проблема "узких" специалистов стоит костью в горле. Врачи-энтузиасты закрывают по две-три ставки. Пока кадровый вопрос решается выездными бригадами из других регионов России и работой федеральных центров.

Лекарственный дефицит: мифы и реальные закупки

Закупками занимается и Минздрав, и сами больницы. Механизм прозрачен: база спецмедпрепаратов аккумулирует запасы и выдает их по заявкам. Льготники (диабет, онкология, ССЗ) получают таблетки бесплатно по федеральным законам. Основная проблема — социальная безответственность: пациенты меняют льготу на деньги в Соцфонде, а когда прижимает, требуют бесплатные лекарства, на которые бюджет уже не выделил средств под их фамилию.

"Мы фиксируем сбои, когда люди монетизируют льготу, а затем остаются без терапии при обострении хронических болезней. Приоритеты нужно расставлять до того, как закончится инсулин", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Хирургия войны: новые корпуса и телемедицина

Главный вызов — минно-взрывные травмы. Базовым госпиталем остается Скадовская больница. Чтобы разгрузить ее, в Новотроицкой строят новый хирургический корпус. В Нижнесерогозскую больницу десантирован главный внештатный хирург для проведения сложных операций на месте. Если случай выходит за рамки возможностей фронтовой медицины — включается телемедицина. Документы улетают в федеральные НИИ Москвы или Краснодара за считанные минуты.

"При сложных ранениях или онкологии мы не гадаем. Телемедицинская консультация позволяет получить вердикт ведущих институтов страны бесплатно и направить пациента по профилю в Крым или Краснодар", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о медицине в Херсонской области

Как получить полис ОМС и что он дает?

Полис уже получили более 200 тысяч жителей. Он гарантирует бесплатную помощь, фиксацию в цифровой системе и возможность лечения в федеральных центрах при наличии показаний.

Проводится ли диспансеризация?

Да, графики утверждены. Система ОМС теперь позволяет вести пофамильный учет. Проблема в "авось": население пока игнорирует скрининги, хотя условия созданы.

Где рожать в области?

Работают два роддома — в Скадовске и Геническе. Действует программа неонатального скрининга: пробы младенцев отправляют в Симферополь или Москву для выявления патологий на ранней стадии.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-хирург (через цитирование представителя ведомства) Елена Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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