Сотрудники Скадовского лесоохотничьего хозяйства запустили проект по «умному поливу» сеянцев

Леса под Скадовском переводят на "умный полив". Сотрудники местного лесоохотничьего хозяйства запустили систему капельного орошения. Теперь сеянцы получают влагу порциями — строго под корень. Это решение закрывает вопрос переувлажнения и плесени.
Традиционный полив часто превращает грядку в болото. Лишняя вода — рай для грибка и гнили. Капельная система подает влагу ювелирно. Результат: почва дышит, а корни растут вглубь, а не гниют на поверхности.
"Капельный полив позволяет нам получать здоровый посадочный материал с минимальным воздействием на окружающую среду. Это инструмент, который сочетает экологичность и эффективность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист лесного отдела Алексей Данилов.
Точная дозировка стимулирует развитие мощной корневой системы. Такие саженцы — настоящие бойцы. Они легче переносят переезд из питомника в открытый грунт и быстро приживаются в лесу. Для региона с дефицитом пресной воды это единственный способ сохранить посадки без лишних трат.
При старых методах половина воды испарялась или стекала в пустоту. Новая система сводит сток к нулю. Это не просто экономия — это защита земли от засоления и загрязнения грунтовых вод. Проект полностью вписан в экологическую повестку региона.
"Переход на такие системы — это спасение структуры почвы. Мы не вымываем питательные вещества, а поддерживаем микробиологию в активном состоянии", — объяснил Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.
Скадовский лесхоз фактически создает стандарт ответственного лесовосстановления. Хвойные и лиственные "младенцы" теперь растут в идеальных условиях, что гарантирует качество будущего леса для региона.
|Параметр
|Результат капельного полива
|Расход воды
|Снижение на 40-60%
|Риск заболеваний
|Минимальный (сухая хвоя/лист)
|Приживаемость
|Рост за счет мощных корней
"Любая влажность на поверхности листа — это приглашение для фитофторы. Капельный метод убирает эту угрозу из уравнения", — отметила в интервью Pravda. Ru фитопатолог Наталья Дроздова.
Вода попадает сразу к корню. Исключается ожог листьев на солнце и развитие грибковых спор в сырой листве.
Да. Жидкие подкормки подаются прямо в систему. Они не растекаются по междурядьям, а съедаются растением на 100%.
Метод универсален. Он идеален как для капризных хвойных, так и для быстрорастущих лиственных культур.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.