Сотрудники Скадовского лесоохотничьего хозяйства запустили проект по «умному поливу» сеянцев

Леса под Скадовском переводят на "умный полив". Сотрудники местного лесоохотничьего хозяйства запустили систему капельного орошения. Теперь сеянцы получают влагу порциями — строго под корень. Это решение закрывает вопрос переувлажнения и плесени.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use 46-летний фермер проверяет корни огурцов под мульчей в теплице

Технология против грибка и засухи

Традиционный полив часто превращает грядку в болото. Лишняя вода — рай для грибка и гнили. Капельная система подает влагу ювелирно. Результат: почва дышит, а корни растут вглубь, а не гниют на поверхности.

"Капельный полив позволяет нам получать здоровый посадочный материал с минимальным воздействием на окружающую среду. Это инструмент, который сочетает экологичность и эффективность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист лесного отдела Алексей Данилов.

Точная дозировка стимулирует развитие мощной корневой системы. Такие саженцы — настоящие бойцы. Они легче переносят переезд из питомника в открытый грунт и быстро приживаются в лесу. Для региона с дефицитом пресной воды это единственный способ сохранить посадки без лишних трат.

Экология и экономика ресурсов

При старых методах половина воды испарялась или стекала в пустоту. Новая система сводит сток к нулю. Это не просто экономия — это защита земли от засоления и загрязнения грунтовых вод. Проект полностью вписан в экологическую повестку региона.

"Переход на такие системы — это спасение структуры почвы. Мы не вымываем питательные вещества, а поддерживаем микробиологию в активном состоянии", — объяснил Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Скадовский лесхоз фактически создает стандарт ответственного лесовосстановления. Хвойные и лиственные "младенцы" теперь растут в идеальных условиях, что гарантирует качество будущего леса для региона.

Параметр Результат капельного полива Расход воды Снижение на 40-60% Риск заболеваний Минимальный (сухая хвоя/лист) Приживаемость Рост за счет мощных корней

"Любая влажность на поверхности листа — это приглашение для фитофторы. Капельный метод убирает эту угрозу из уравнения", — отметила в интервью Pravda. Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы об орошении

Почему капельный полив лучше обычного дождевания?

Вода попадает сразу к корню. Исключается ожог листьев на солнце и развитие грибковых спор в сырой листве.

Правда ли, что это экономит удобрения?

Да. Жидкие подкормки подаются прямо в систему. Они не растекаются по междурядьям, а съедаются растением на 100%.

Подходит ли система для всех видов деревьев?

Метод универсален. Он идеален как для капризных хвойных, так и для быстрорастущих лиственных культур.

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