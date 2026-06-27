Челябинская область приняла 77 тысяч соотечественников за 20 лет работы программы

Челябинская область зацементировала статус главного магнита для соотечественников. По итогам 20 лет работы программы переселения регион принял 77 тысяч человек. Это не просто цифры в отчетах, а масштабная миграционная пересборка южноуральского кадрового резерва. В 2026 году поток не ослабевает: за неполные полгода на Южный Урал переехали еще 1330 человек.

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Длинная дистанция: от указа до реальности

Механизм возвращения соотечественников запустили в июне 2006 года. Президентский указ превратил хаотичную миграцию в выверенный логистический процесс. Челябинская область сразу зашла в проект как один из базовых цехов по приему новых жителей. За два десятилетия система обросла четкими регламентами: от первичной проверки анкет до финальной выдачи паспортов.

"Регион забирает не просто рабочие руки, а квалифицированные кадры. Это прямая инвестиция в демографию, которая окупается налогами и развитием территорий уже в первый год", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по социальному развитию регионов Елена Романова.

Региональные власти не ограничиваются федеральным минимумом. Переселенцы получают пакет компенсаций и льгот, который работает как амортизатор при столкновении с новой реальностью. Это позволяет людям быстрее встроиться в местный ландшафт и найти применение своим навыкам на промышленных площадках области.

Челябинский фильтр: почему выбирают Южный Урал

Динамика заездов показывает стабильный график. Даже в условиях санкционного давления и изменения транспортных цепочек люди продолжают выбирать Челябинск. В 2024 году Управление по вопросам миграции фиксирует ежедневную активность: более тысячи новых жителей за несколько месяцев — показатель высокой востребованности регионального предложения.

Показатель Значение Общий охват за 20 лет 77 000 человек Прибыло в 2024 году 1 330 человек

"Приток соотечественников — это не нагрузка на бюджет, а инструмент выравнивания дефицита на рынке труда. Челябинск эффективно конкурирует за людей с городами-миллионниками", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Переселенцы переезжают семьями, что дает долгосрочный эффект для экономики. Города области получают приток специалистов в медицине, образовании и реальном секторе. Южноуральская модель приема соотечественников стала эталонным лекалом, которое копируют другие субъекты федерации в попытках остановить отток населения.

"Программа переселения работает как естественный фильтр. В область едут те, кто готов реально работать и интегрироваться в местную среду без лишних посредников", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о переселении

Кто может рассчитывать на участие в программе?

Люди, воспитанные в традициях российской культуры, владеющие языком и имеющие квалификацию, необходимую для экономики Южного Урала. Сюда входят врачи, инженеры, учителя и редкие технические специалисты.

Какие льготы получают участники в Челябинской области?

Государство компенсирует расходы на переезд, провоз багажа и оплату госпошлин. Также предусмотрены региональные выплаты на обустройство и помощь в оформлении жилья.

Нужно ли отказываться от иностранного гражданства?

Участие в программе переселения позволяет получить паспорт РФ в упрощенном порядке. Процедура смены документов максимально сокращена по времени.

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