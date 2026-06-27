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Челябинская область приняла 77 тысяч соотечественников за 20 лет работы программы

Россия » Урал » Челябинск

Челябинская область зацементировала статус главного магнита для соотечественников. По итогам 20 лет работы программы переселения регион принял 77 тысяч человек. Это не просто цифры в отчетах, а масштабная миграционная пересборка южноуральского кадрового резерва. В 2026 году поток не ослабевает: за неполные полгода на Южный Урал переехали еще 1330 человек.

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Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Возвращение домой

Длинная дистанция: от указа до реальности

Механизм возвращения соотечественников запустили в июне 2006 года. Президентский указ превратил хаотичную миграцию в выверенный логистический процесс. Челябинская область сразу зашла в проект как один из базовых цехов по приему новых жителей. За два десятилетия система обросла четкими регламентами: от первичной проверки анкет до финальной выдачи паспортов.

"Регион забирает не просто рабочие руки, а квалифицированные кадры. Это прямая инвестиция в демографию, которая окупается налогами и развитием территорий уже в первый год", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по социальному развитию регионов Елена Романова.

Региональные власти не ограничиваются федеральным минимумом. Переселенцы получают пакет компенсаций и льгот, который работает как амортизатор при столкновении с новой реальностью. Это позволяет людям быстрее встроиться в местный ландшафт и найти применение своим навыкам на промышленных площадках области.

Челябинский фильтр: почему выбирают Южный Урал

Динамика заездов показывает стабильный график. Даже в условиях санкционного давления и изменения транспортных цепочек люди продолжают выбирать Челябинск. В 2024 году Управление по вопросам миграции фиксирует ежедневную активность: более тысячи новых жителей за несколько месяцев — показатель высокой востребованности регионального предложения.

Показатель Значение
Общий охват за 20 лет 77 000 человек
Прибыло в 2024 году 1 330 человек

"Приток соотечественников — это не нагрузка на бюджет, а инструмент выравнивания дефицита на рынке труда. Челябинск эффективно конкурирует за людей с городами-миллионниками", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Переселенцы переезжают семьями, что дает долгосрочный эффект для экономики. Города области получают приток специалистов в медицине, образовании и реальном секторе. Южноуральская модель приема соотечественников стала эталонным лекалом, которое копируют другие субъекты федерации в попытках остановить отток населения.

"Программа переселения работает как естественный фильтр. В область едут те, кто готов реально работать и интегрироваться в местную среду без лишних посредников", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о переселении

Кто может рассчитывать на участие в программе?

Люди, воспитанные в традициях российской культуры, владеющие языком и имеющие квалификацию, необходимую для экономики Южного Урала. Сюда входят врачи, инженеры, учителя и редкие технические специалисты.

Какие льготы получают участники в Челябинской области?

Государство компенсирует расходы на переезд, провоз багажа и оплату госпошлин. Также предусмотрены региональные выплаты на обустройство и помощь в оформлении жилья.

Нужно ли отказываться от иностранного гражданства?

Участие в программе переселения позволяет получить паспорт РФ в упрощенном порядке. Процедура смены документов максимально сокращена по времени.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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