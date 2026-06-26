Южно-Уральская РЖД: силовики задержали банду за кражу 6 тонн топлива под Златоустом

Железнодорожная логистика Челябинской области дала сбой в самом неожиданном месте — в топливных баках тепловозов. На Южно-Уральской железной дороге ликвидировали группировку, превратившую государственные локомотивы в персональные дойные коровы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Масштабы перекачки впечатляют: за один подход дельцы забирали из системы от 3 до 6 тонн дизеля, который мгновенно растворялся на черном рынке Златоустовского городского округа.

Механика распила: Lexus, Газель и мотопомпа

Сценарий напоминал боевик категории "Б", но с уральским колоритом. Группа работала на 1956-м километре перегона Златоуст — Уржумка. Техническое оснащение было продумано до мелочей: пока тепловоз стоял, к нему подключали мощные шланги и мотопомпу. Топливо качали в три пластиковых куба, установленные в "Газели". Безопасность процесса обеспечивал владелец Lexus, выполнявший роль дозора.

"Такие хищения невозможно организовать без участия линейного персонала. В этой схеме роли были распределены четко: машинист и его помощник обеспечивали доступ к ресурсу и скрывали недостачу по документам", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Задержание превратилось в дорожное шоу. Водитель грузовика попытался протаранить реальность и скрыться, но его ресурс иссяк через полтора километра преследования. Владелец японского внедорожника оказался хитрее — он скрылся в лесах, но праздновал свободу недолго. Силовики из ОМОН "Таганай" и УФСБ вычислили его за рекордные сроки.

Теневая экономика перегонов

Сбыт был налажен с промышленным размахом. Покупателями выступали водители большегрузов и владельцы агрофирм, для которых дешевое топливо оправдывало риски. Следователи уверены: конвейер работал годами. Только последний, прерванный силовиками эпизод, обошелся железной дороге в 150 тысяч рублей. Суммарный ущерб за годы "работы" может исчисляться миллионами.

Параметр Детали инцидента Объем разового слива 3 — 6 тонн Круг подозреваемых 4 человека (включая бригаду тепловоза) Оборудование Мотопомпа, шланги, емкости по 1000 литров

"Региональные бюджеты несут косвенные потери от таких серых рынков. Топливо, украденное у госкорпораций, выпадает из легального оборота, что искажает реальную картину потребления энергоресурсов в регионе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик Валерий Козлов.

Юридический финал локомотивной аферы

Обыски в квартирах железнодорожников подтвердили подозрения сыщиков. У помощника машиниста обнаружили пачки наличности, происхождение которых он объяснить не смог. Уголовное дело возбуждено по факту кражи, совершенной группой лиц. Пока фигуранты находятся под обязательством о явке, но следователи продолжают искать дополнительных участников схемы, которые могли помогать в реализации дизеля.

"Подобные административные и уголовные споры часто вскрывают дыры в ведомственном контроле. Если система учета ГСМ позволяет сливать тонны без мгновенной реакции, проблема носит системный характер", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о кражах на ЖД

Как машинисты скрывают слив топлива?

Обычно используются манипуляции с датчиками уровня топлива или приписка лишних часов работы двигателя в бортовых журналах. Это позволяет создать фиктивный "перерасход".

Кто чаще всего покупает краденую солярку?

Основными потребителями являются частные автотранспортные предприятия и мелкие фермерские хозяйства, стремящиеся снизить себестоимость перевозок или полевых работ.

Какое наказание грозит участникам схемы?

Согласно УК РФ, за кражу, совершенную организованной группой, предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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