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Челябинские хирурги начали использовать ИИ-систему для анализа медицинских снимков

Россия » Урал » Челябинск

Челябинские хирурги меняют скальпель на алгоритм. В регионе начали обкатку отечественного программного комплекса с искусственным интеллектом (ИИ). Система берет на себя черновую работу — анализ медицинских снимков, чтобы врач мог сосредоточиться на самой резке. Проект курирует Совет главных врачей области вместе с российскими айтишниками.

Главный хирург в операционной с командой врачей и планшетом
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главный хирург в операционной с командой врачей и планшетом

ИИ вместо ассистента: как софт видит невидимое

Нейросеть просеивает терабайты данных быстрее любого консилиума. Система находит патологии, которые глаз замыленного хирурга может пропустить при обычном осмотре. Это критично, когда речь идет о сложных вмешательствах, где лишний миллиметр вправо или влево превращает спасение в катастрофу. Софт не просто подсвечивает проблемные зоны, а выстраивает карту действий до первого разреза.

"Это не просто автоматизация, это страховка от человеческого фактора. Система видит аномалии на ранних стадиях, позволяя планировать операцию с точностью до доли процента", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Технология сокращает бюрократию и время подготовки. Раньше на разбор сложных случаев уходили дни. Теперь алгоритм выдает результат анализа медицинских изображений почти мгновенно. Хирург получает готовую цифровую модель, которая служит дорожной картой в операционной. Это особенно важно при врожденных патологиях, вроде тех, что лечат в детской больнице им. Берзона в Красноярске.

Региональный тест-драйв: от диагностики до операционной

Испытания софта идут сразу в нескольких клиниках Челябинской области. Врачи проверяют, насколько реальные кейсы соответствуют предсказаниям машины. Если система докажет надежность, ее внедрят повсеместно — от кардиологии до онкологии. Опыт региона может стать эталоном для всей страны, наряду с защитой критической инфраструктуры, такой как аэропорт Омска.

Параметр Результат внедрения ИИ
Скорость диагностики Выросла в несколько раз
Точность планирования Исключает пропуск скрытых аномалий

"Цифровизация в медицине — это вопрос безопасности, сравнимый с киберзащитой. Важно, чтобы алгоритмы были полностью отечественными", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Данные тестирования помогут докрутить алгоритмы до идеала. Ученые собирают обратную связь от практикующих врачей, чтобы софт не просто рисовал картинки, а реально помогал в критических ситуациях. Например, когда счет идет на секунды, как это бывает при клинической смерти. ИИ должен стать надежной опорой для специалистов.

"Любая сложная система, будь то ИИ или биофизические процессы, требует жесткого контроля параметров. Мы сводим биологию к математике", — отметил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о медицинском ИИ

Заменит ли искусственный интеллект живого хирурга?

Нет. ИИ — это продвинутый микроскоп или карта. Он анализирует данные и подсвечивает риски, но решение о разрезе и ответственность за жизнь всегда несет человек.

Сможет ли софт ошибиться в диагнозе?

Любой алгоритм несовершенен, поэтому в челябинских клиниках внедрен двойной контроль: ИИ предлагает версию, а врач ее подтверждает или опровергает.

Безопасны ли медицинские данные пациентов при работе с ИИ?

Российский программный комплекс работает в закрытом контуре медучреждений, что исключает утечки конфиденциальной информации во внешнюю сеть.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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