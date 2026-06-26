Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Борная кислота для растений: эксперты объяснили правила приготовления раствора для подкормки
Силовые нагрузки снижают риск диабета на 27%: доказано 20-летними исследованиями
Чернослив против кураги: какая из этих ягод быстрее решит проблему с кишечником
Собачья старость крадётся: как вычислить угасание интеллекта пса по обычному движению лап
Деньги не должны стать культом: Анна Семенович предупредила о риске разрушить семейный уют
Деревья-монстры на участке: 5 растений, которые буквально сносят фундаменты домов
Алексей Данилов предупредил о риске появления новых цветоносов при раннем обрывании бутонов
РЖД превращает поезд "Саратов" в двухэтажный: что будет ждать внутри с 14 сентября
Херсонская область: власти региона развернули 18 модульных ФАПов из-за дефицита стационаров

В Самаре вспилят 2000 опасных деревьев ради безопасности пешеходов и сетей ЖКХ

Россия » Поволжье » Самара

Самара готовится к масштабной хирургической операции на своем "зеленом каркасе". Городской инвентаризации подверглись тысячи деревьев, которые годами уничтожала ясеневая златка и простое человеческое безразличие.

37-летний садовод осматривает трещины коры старого дерева сливы
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
37-летний садовод осматривает трещины коры старого дерева сливы

Власти города признали: почти 20 тысяч стволов — это фактически "сухостой на балансе", который пора пускать под пилу. Однако вместо тотальной зачистки в мэрии решили внедрить режим реанимации для тех, кто еще подает признаки жизни.

Златка против здравого смысла: почему Самара сохнет

Главный виновник экологического провала — ясеневая златка. Мелкий вредитель за пять лет превратил набережную и парки в кладбище древесины. Около тысячи растений в прогулочных зонах и еще 400 на Волжском проспекте уже не подлежат восстановлению. Проблема в том, что старт эпидемии проспали: если бы зараженные ветки срезали вовремя, лавину удалось бы остановить.

"Системную работу по содержанию деревьев в Самаре не проводили около 30 лет. Растениям банально не хватало полива и ухода, что ослабило их перед вредителями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Городские власти надеялись на суровую зиму — при морозах ниже -30 градусов личинки златки гибнут. Но природа распорядилась иначе: теплая погода позволила агрессору выжить. Весенние тесты подтвердили худшие опасения экологов — вредитель никуда не ушел.

Режим реанимации: дятлы и глубокая обрезка

Вместо того чтобы превращать Самару в лысую пустыню, чиновники решили дать шанс "полуживым" объектам. В ход идет метод кронирования: сухую макушку спиливают, оставляя жизнеспособные побеги у корней. Это не вопрос эстетики, а вопрос физики — городу нужен работающий фильтр для поглощения углекислого газа, а на выращивание нового 10-метрового великана уходит минимум 15 лет.

Метод сохранения Механизм действия
Кронирование Удаление сухой части ствола для стимуляции роста нижних побегов.
Анабиозная пауза Деревья оставляют на 1-2 года, ожидая выхода из состояния болезни.
Биоконтроль Привлечение дятлов для естественного уничтожения личинок златки.

Интересно, что в этом году мэрия делает ставку на естественную экосистему. В Самаре зафиксирован аномальный рост популяции птиц. Дятлы стали главными санитарами, выбивая вредителей из-под коры и останавливая распространение заразы на соседние участки.

"Региону критически важно восстановить прозрачность бюджетных трат на озеленение. Теперь подрядчики несут гарантийную ответственность за саженцы в течение двух лет", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

График вырубки и новые посадки

В 2024 году город планирует избавиться от 2000 аварийных объектов. Основной удар примет на себя набережная. В перспективе планируется нарастить темпы до 5000 единиц ежегодно. Это очистка старых завалов, накопившихся за десятилетия игнорирования коммунальной гигиены.

"Часто вырубка диктуется не только болезнью дерева, но и требованиями безопасности ГИБДД или износом сетей ЖКХ. В охранных зонах теплотрасс деревьям просто не место", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

На место срубленных тополей и ясеней придут 20 тысяч новых саженцев. Мэрия решила отказаться от дорогих крупномеров в пользу средних саженцев — это дешевле и эффективнее для массового обновления. Липы, березы и дубы станут новым фундаментом самарского воздуха.

Ответы на популярные вопросы о вырубке деревьев

Будут ли вырубать все тополя из-за пуха?

Нет, вырубят только больные экземпляры. Тополь — лидер по выделению кислорода, и город не готов жертвовать экологией ради временного комфорта аллергиков. Новые посадки будут состоять строго из мужских особей, не дающих пуха.

Почему пилят здоровые деревья на перекрестках?

Это требование безопасности дорожного движения. Разросшиеся кроны закрывают обзор водителям и дорожные знаки. Согласно нормативам, в зонах треугольников видимости допускаются только газоны и низкие кустарники.

Как защитят новые саженцы от снегоуборочной техники?

Теперь места посадок согласуются с дорожными службами. Кроме того, внедрена система сервисных контрактов: подрядчик не получит расчет, пока не докажет, что саженцы прижились и не повреждены в ходе зимней уборки.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик Валерий Козлов, специалист по ЖКХ Евгений Блех, эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
После 50 волосы стали гуще без уколов: ночной метод, который будит спящие луковицы
Красота
После 50 волосы стали гуще без уколов: ночной метод, который будит спящие луковицы
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Авто
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Еда и рецепты
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Популярное
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал

Юный техник из Белова привез на базу спецподразделения в Новокузнецке устройство, которое заставило профессионалов по-новому взглянуть на защиту неба.

Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Морской разбой не останется без ответа: захват российского танкера обернется катастрофой для Европы
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Граница раскалена до предела: прямое предупреждение МИД России предопределило финал маневров
Граница раскалена до предела: прямое предупреждение МИД России предопределило финал маневров
Последние материалы
Борная кислота для растений: эксперты объяснили правила приготовления раствора для подкормки
Силовые нагрузки снижают риск диабета на 27%: доказано 20-летними исследованиями
В Самаре вспилят 2000 опасных деревьев ради безопасности пешеходов и сетей ЖКХ
Чернослив против кураги: какая из этих ягод быстрее решит проблему с кишечником
Собачья старость крадётся: как вычислить угасание интеллекта пса по обычному движению лап
Деньги не должны стать культом: Анна Семенович предупредила о риске разрушить семейный уют
Деревья-монстры на участке: 5 растений, которые буквально сносят фундаменты домов
Алексей Данилов предупредил о риске появления новых цветоносов при раннем обрывании бутонов
РЖД превращает поезд "Саратов" в двухэтажный: что будет ждать внутри с 14 сентября
Херсонская область: власти региона развернули 18 модульных ФАПов из-за дефицита стационаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.