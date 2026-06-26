В Самаре вспилят 2000 опасных деревьев ради безопасности пешеходов и сетей ЖКХ

Самара готовится к масштабной хирургической операции на своем "зеленом каркасе". Городской инвентаризации подверглись тысячи деревьев, которые годами уничтожала ясеневая златка и простое человеческое безразличие.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use 37-летний садовод осматривает трещины коры старого дерева сливы

Власти города признали: почти 20 тысяч стволов — это фактически "сухостой на балансе", который пора пускать под пилу. Однако вместо тотальной зачистки в мэрии решили внедрить режим реанимации для тех, кто еще подает признаки жизни.

Златка против здравого смысла: почему Самара сохнет

Главный виновник экологического провала — ясеневая златка. Мелкий вредитель за пять лет превратил набережную и парки в кладбище древесины. Около тысячи растений в прогулочных зонах и еще 400 на Волжском проспекте уже не подлежат восстановлению. Проблема в том, что старт эпидемии проспали: если бы зараженные ветки срезали вовремя, лавину удалось бы остановить.

"Системную работу по содержанию деревьев в Самаре не проводили около 30 лет. Растениям банально не хватало полива и ухода, что ослабило их перед вредителями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Городские власти надеялись на суровую зиму — при морозах ниже -30 градусов личинки златки гибнут. Но природа распорядилась иначе: теплая погода позволила агрессору выжить. Весенние тесты подтвердили худшие опасения экологов — вредитель никуда не ушел.

Режим реанимации: дятлы и глубокая обрезка

Вместо того чтобы превращать Самару в лысую пустыню, чиновники решили дать шанс "полуживым" объектам. В ход идет метод кронирования: сухую макушку спиливают, оставляя жизнеспособные побеги у корней. Это не вопрос эстетики, а вопрос физики — городу нужен работающий фильтр для поглощения углекислого газа, а на выращивание нового 10-метрового великана уходит минимум 15 лет.

Метод сохранения Механизм действия Кронирование Удаление сухой части ствола для стимуляции роста нижних побегов. Анабиозная пауза Деревья оставляют на 1-2 года, ожидая выхода из состояния болезни. Биоконтроль Привлечение дятлов для естественного уничтожения личинок златки.

Интересно, что в этом году мэрия делает ставку на естественную экосистему. В Самаре зафиксирован аномальный рост популяции птиц. Дятлы стали главными санитарами, выбивая вредителей из-под коры и останавливая распространение заразы на соседние участки.

"Региону критически важно восстановить прозрачность бюджетных трат на озеленение. Теперь подрядчики несут гарантийную ответственность за саженцы в течение двух лет", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

График вырубки и новые посадки

В 2024 году город планирует избавиться от 2000 аварийных объектов. Основной удар примет на себя набережная. В перспективе планируется нарастить темпы до 5000 единиц ежегодно. Это очистка старых завалов, накопившихся за десятилетия игнорирования коммунальной гигиены.

"Часто вырубка диктуется не только болезнью дерева, но и требованиями безопасности ГИБДД или износом сетей ЖКХ. В охранных зонах теплотрасс деревьям просто не место", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

На место срубленных тополей и ясеней придут 20 тысяч новых саженцев. Мэрия решила отказаться от дорогих крупномеров в пользу средних саженцев — это дешевле и эффективнее для массового обновления. Липы, березы и дубы станут новым фундаментом самарского воздуха.

Ответы на популярные вопросы о вырубке деревьев

Будут ли вырубать все тополя из-за пуха?

Нет, вырубят только больные экземпляры. Тополь — лидер по выделению кислорода, и город не готов жертвовать экологией ради временного комфорта аллергиков. Новые посадки будут состоять строго из мужских особей, не дающих пуха.

Почему пилят здоровые деревья на перекрестках?

Это требование безопасности дорожного движения. Разросшиеся кроны закрывают обзор водителям и дорожные знаки. Согласно нормативам, в зонах треугольников видимости допускаются только газоны и низкие кустарники.

Как защитят новые саженцы от снегоуборочной техники?

Теперь места посадок согласуются с дорожными службами. Кроме того, внедрена система сервисных контрактов: подрядчик не получит расчет, пока не докажет, что саженцы прижились и не повреждены в ходе зимней уборки.

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