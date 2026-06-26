В Самаре вспилят 2000 опасных деревьев ради безопасности пешеходов и сетей ЖКХ

Самара готовится к масштабной хирургической операции на своем "зеленом каркасе". Городской инвентаризации подверглись тысячи деревьев, которые годами уничтожала ясеневая златка и простое человеческое безразличие.
Власти города признали: почти 20 тысяч стволов — это фактически "сухостой на балансе", который пора пускать под пилу. Однако вместо тотальной зачистки в мэрии решили внедрить режим реанимации для тех, кто еще подает признаки жизни.
Главный виновник экологического провала — ясеневая златка. Мелкий вредитель за пять лет превратил набережную и парки в кладбище древесины. Около тысячи растений в прогулочных зонах и еще 400 на Волжском проспекте уже не подлежат восстановлению. Проблема в том, что старт эпидемии проспали: если бы зараженные ветки срезали вовремя, лавину удалось бы остановить.
"Системную работу по содержанию деревьев в Самаре не проводили около 30 лет. Растениям банально не хватало полива и ухода, что ослабило их перед вредителями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Городские власти надеялись на суровую зиму — при морозах ниже -30 градусов личинки златки гибнут. Но природа распорядилась иначе: теплая погода позволила агрессору выжить. Весенние тесты подтвердили худшие опасения экологов — вредитель никуда не ушел.
Вместо того чтобы превращать Самару в лысую пустыню, чиновники решили дать шанс "полуживым" объектам. В ход идет метод кронирования: сухую макушку спиливают, оставляя жизнеспособные побеги у корней. Это не вопрос эстетики, а вопрос физики — городу нужен работающий фильтр для поглощения углекислого газа, а на выращивание нового 10-метрового великана уходит минимум 15 лет.
|Метод сохранения
|Механизм действия
|Кронирование
|Удаление сухой части ствола для стимуляции роста нижних побегов.
|Анабиозная пауза
|Деревья оставляют на 1-2 года, ожидая выхода из состояния болезни.
|Биоконтроль
|Привлечение дятлов для естественного уничтожения личинок златки.
Интересно, что в этом году мэрия делает ставку на естественную экосистему. В Самаре зафиксирован аномальный рост популяции птиц. Дятлы стали главными санитарами, выбивая вредителей из-под коры и останавливая распространение заразы на соседние участки.
"Региону критически важно восстановить прозрачность бюджетных трат на озеленение. Теперь подрядчики несут гарантийную ответственность за саженцы в течение двух лет", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
В 2024 году город планирует избавиться от 2000 аварийных объектов. Основной удар примет на себя набережная. В перспективе планируется нарастить темпы до 5000 единиц ежегодно. Это очистка старых завалов, накопившихся за десятилетия игнорирования коммунальной гигиены.
"Часто вырубка диктуется не только болезнью дерева, но и требованиями безопасности ГИБДД или износом сетей ЖКХ. В охранных зонах теплотрасс деревьям просто не место", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
На место срубленных тополей и ясеней придут 20 тысяч новых саженцев. Мэрия решила отказаться от дорогих крупномеров в пользу средних саженцев — это дешевле и эффективнее для массового обновления. Липы, березы и дубы станут новым фундаментом самарского воздуха.
Нет, вырубят только больные экземпляры. Тополь — лидер по выделению кислорода, и город не готов жертвовать экологией ради временного комфорта аллергиков. Новые посадки будут состоять строго из мужских особей, не дающих пуха.
Это требование безопасности дорожного движения. Разросшиеся кроны закрывают обзор водителям и дорожные знаки. Согласно нормативам, в зонах треугольников видимости допускаются только газоны и низкие кустарники.
Теперь места посадок согласуются с дорожными службами. Кроме того, внедрена система сервисных контрактов: подрядчик не получит расчет, пока не докажет, что саженцы прижились и не повреждены в ходе зимней уборки.
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