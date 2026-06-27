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Зерновой конвейер запущен: Ростовская область начала жатву с опережением средних показателей

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Агропромышленный комплекс Ростовской области перешел в фазу активной эксплуатации ресурсов. С 15 июля в регионе официально стартовал сбор ранних зерновых культур. Первыми в производственный цикл включились хозяйства Каменского и Красногвардейского районов. Общая площадь посевов, подлежащих обработке в текущем сезоне, превышает 2,5 млн гектаров.

Руки фермера проверяют качество чернозема на поле
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Руки фермера проверяют качество чернозема на поле

Производственная динамика: лидеры жатвы

На текущий момент комбайны обработали более 15 тысяч гектаров. Основную нагрузку принял на себя Каменский район, где первичная очистка полей завершена на площади 11,5 тысяч гектаров. Красногвардейский район демонстрирует умеренный темп — здесь убрано 3,5 тысячи гектаров. Логистические цепочки настроены на быстрый прием зерна нового урожая в хранилища, что критически важно для сохранения качественных характеристик сырья в условиях летнего температурного пика.

"Технологический перегрев южной экономики — это миф. Мы видим дисциплинированный старт. Сейчас важно удержать темп отгрузки в портовые терминалы, чтобы избежать затоваривания внутренних складов. Профицит предложения давит на котировки, но экспортные окна открыты", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Прогнозы урожайности и макроэкономические ожидания

Текущий сезон характеризуется благоприятным агроклиматическим фоном. Аналитики прогнозируют показатели выше средних многолетних значений. Пшеница демонстрирует устойчивость: средний выход составляет около 30 центнеров с гектара. Ячмень идет с небольшим дисконтом по объему — около 25 центнеров. Эти цифры обеспечивают необходимую рентабельность для сельхозпроизводителей и стабилизируют внутренний рынок переработки.

Культура Ожидаемая урожайность (ц/га)
Озимая пшеница ~ 30
Ячмень ~ 25

Высокая урожайность выступает естественным демпфером для продовольственной инфляции. Региональный Минсельхоз фиксирует готовность парка техники к масштабированию работ на всю территорию области. Однако приток нового зерна на рынок требует жесткого соблюдения правил документооборота и фитосанитарного контроля.

"Аграрии часто пренебрегают защитой данных при работе с государственными реестрами прослеживаемости зерна. Любая утечка об объемах хранения на конкретном элеваторе — это риск коммерческого шпионажа или манипулирования ценой закупа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Ситуация на полях жестко контролируется. Несмотря на позитивные ожидания, инвесторы внимательно следят за динамикой цен на горюче-смазочные материалы. Любое отклонение в стоимости дизеля способно "съесть" маржинальность даже при рекордных сборах.

"Рынок нефтепродуктов на юге входит в зону турбулентности. Спрос со стороны аграриев пиковый. Если не будет адресных субсидий на топливо, себестоимость центнера в Ростове поползет вверх, провоцируя инфляционные ожидания в соседних регионах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о жатве в РО

Повлияет ли высокий урожай на стоимость хлеба в рознице?

Прямой зависимости нет. Стоимость сырья занимает лишь 15-20% в цене буханки. Основное давление оказывают тарифы на логистику, электроэнергию и зарплаты на хлебозаводах.

Куда пойдет ростовское зерно?

Традиционно около 70% пшеницы высшего сорта направляется на экспорт через терминалы Азова и Таганрога. Остальной объем формирует госфонд и потребности внутреннего животноводства.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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