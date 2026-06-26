Ростовская область: Вячеслав Василенко доложил о критическом дефиците топлива для АПК на Юге

Зерно остается на месте. Техника замерла без топлива. Защитные лесополосы деградируют — земли теряют щит от эрозии. В Ростове прошел круглый стол в режиме телемоста с Москвой и Луганском. Предмет — продовольственная безопасность, модернизация АПК, кадры.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Комбайн убирает пшеницу в золотых лучах закатного солнца

Участники — зампредседателя Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко (курирует аграрную политику), представители профильных министерств Ростовской области и ЛНР, банковский сектор, крупный агробизнес, вузы Юга России.

Урожай 2024: цифры и риски

Вячеслав Василенко назвал Ростовскую область агропромышленным форпостом России. Базис успеха — труд крестьян, традиции, технологии. Уборочная кампания запущена: идет сбор пшеницы, раннего картофеля, лука, черешни, вишни, абрикоса. Сеноуборка завершена.

"Хлеб волнует нас больше всего. Позапрошлый и прошлый годы принесли трудности. Но с 2016 по 2023 год включительно мы ежегодно получали свыше 10 миллионов тонн зерна. Самый урожайный — 2023 год: тогда собрали 16 миллионов тонн зерна. Такого результата не достичь без современных технологий, удобрений, качественных семян и самоотверженного труда крестьян", — заявил вице-спикер регионального парламента Вячеслав Василенко.

Задача депутатов Законодательного Собрания — обеспечить законодательную базу для развития АПК. Не только сегодня, но и на перспективу.

Деградация земель и законодательный ответ

Парламентарий затронул проблему опустынивания и деградации земель. В Ростовской области под угрозой около 800 тысяч гектаров сельхозугодий. Пыльные бури 2020 и 2024 годов — наглядное проявление угрозы.

Вячеслав Василенко рассказал о законодательных инициативах, принятых при участии донского парламента. Земли под агролесомелиоративные насаждения переданы в собственность региона. На кадастровый учёт поставлено 154 тысячи гектаров защитных лесных полос.

Мера Результат Передача земель под защитные лесополосы в собственность региона 154 тысячи гектаров на кадастровом учёте Поправка в региональный закон о плодородии почв (конец 2022) Закреплены принципы ландшафтного планирования и эколого-хозяйственного устройства земель Изменение порядка перевода сельхозземель в земли других категорий Каждое решение — отдельный региональный закон. Обязательно заключение Минсельхоза России

"Без государственной поддержки восстановление полезащитных лесополос на Дону невозможно. По оценкам специалистов, требуется высадить около 120 тысяч гектаров новых защитных насаждений", — подчеркнул Вячеслав Василенко.

Создана система агроэкологического районирования. Это означает, что каждый участок земли классифицирован по типу почв, климату, рискам. План посадок и севооборота теперь привязан к экологическим условиям конкретной территории.

Топливная блокада уборочной кампании

Вячеслав Василенко не мог обойти тему проблем с топливом. Аграрии сталкиваются со сложностями в получении топлива в уборочную кампанию. Ситуация на контроле у губернатора, правительства и депутатов.

"За эту неделю я побывал в четырех сельских районах и нигде не обошлось без того, чтобы руководители не указывали на эту проблему. Принимаются все меры по обеспечению сельхозтехники топливом", — рассказал депутат Вячеслав Василенко.

Зампредседателя Заксобрания Ростовской области заверил, что совместно с Правительством Ростовской области планируется обращаться к федеральному Правительству и в Государственную Думу с инициативами о принятии законов. Цель — усилить ответственность сельхозтоваропроизводителей, обеспечить доступную кредитную политику и материально-техническое снабжение.

Технику загнали в угол: без солярки комбайны стоят, хлеб осыпается. Депутаты обещают законодательные решения, но проблема требует немедленных действий — топливо нужно вчера, а не после принятия очередного закона.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в АПК Ростовской области

Почему в Ростовской области возникли проблемы с топливом для уборочной кампании?

Конкретные причины не озвучены. Вячеслав Василенко подтвердил, что руководители четырех сельских районов указывали на эту проблему. Ситуация на контроле у губернатора, правительства и депутатов. Принимаются меры по обеспечению сельхозтехники топливом.

Какие меры приняты для защиты земель от деградации?

Земли под агролесомелиоративные насаждения переданы в собственность региона. На кадастровый учёт поставлено 154 тысячи гектаров защитных лесных полос. Изменён порядок перевода сельхозземель в земли других категорий — каждое решение принимается отдельным региональным законом с обязательным заключением Минсельхоза России. Создана система агроэкологического районирования.

Сколько гектаров защитных лесополос требуется высадить в Ростовской области?

По оценкам специалистов, требуется высадить около 120 тысяч гектаров новых защитных насаждений. Вячеслав Василенко подчеркнул, что без государственной поддержки восстановление полезащитных лесополос на Дону невозможно.

Какой был самый урожайный год в Ростовской области?

Самый урожайный год — 2023. Тогда собрали 16 миллионов тонн зерна. С 2016 по 2023 год включительно Ростовская область ежегодно получала свыше 10 миллионов тонн зерна.

Какие законодательные инициативы планируются для поддержки АПК?

Зампредседателя Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко заверил, что совместно с Правительством Ростовской области планируется обращаться к федеральному Правительству и в Государственную Думу с инициативами о принятии законов, которые усилят ответственность сельхозтоваропроизводителей, обеспечат доступную кредитную политику и материально-техническое снабжение.

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