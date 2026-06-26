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Почти реальная угроза: развертывание сил безопасности в Волгоградской области создало коллапс

Россия » Юг » Волгоград

В Волгоградской области стартовали межведомственные учения, организованные Оперативным штабом для проверки готовности стратегических объектов. К работе привлечены представители силовых структур и органов безопасности, отрабатывающие алгоритмы предотвращения угроз на гидротехнических сооружениях. Основным местом проведения занятий стал Волго-Донской судоходный канал, расположенный в Светлоярском районе.

Волгоград
Фото: volgograd.ru by пресс-служба Волгоградской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Волгоград

В ходе мероприятий на объекте развернули силы и средства для блокировки потенциальных диверсионных групп. Профильные ведомства предупреждают местных жителей о возможных ограничениях проезда личного автотранспорта в зоне тренировок. Граждан призывают сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным сводкам, чтобы избежать распространения недостоверных данных, как это часто бывает при инцидентах на дорогах.

Регулярная тренировка силовых ведомств

Подобные мероприятия проходят по графику, утвержденному Национальным антитеррористическим комитетом, пишут novostivolgograda.ru. Ранее навыки оперативного реагирования специалисты нарабатывали на транспортных узлах, в аэропортах и на промышленных площадках, где турпоток или логистическая значимость создают дополнительные риски. Информацию о старте учений на канале подтвердили в региональном пресс-центре, добавив, что подробности будут обнародованы после завершения всех этапов.

"Проведение регулярных тренировок вблизи крупных гидротехнических сооружений жизненно важно для национальной безопасности, так как такие объекты являются зонами повышенной ответственности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Ответы на популярные вопросы о масштабных учениях

Почему выбраны именно эти объекты?

Выбор локаций определяется их стратегическим значением и потенциальной уязвимостью. Гидротехнические сооружения требуют особого режима охраны по стандартам Национального антитеррористического комитета.

Будут ли закрыты дороги для простых людей?

Возможно кратковременное ограничение движения транспорта в зонах проведения тактических действий. Местным жителям рекомендуется выбирать пути объезда в соответствии с указаниями патрулей.

Как отличить реальную угрозу от тренировочной?

Вся информация о плановых мероприятиях публикуется через официальные каналы органов власти. Если в сообщениях не указан статус учений, следует немедленно обращаться по телефонам экстренных служб.

Где искать достоверные данные о результатах?

Итоговые отчеты о прохождении тренировок будут размещены на сайтах региональных ведомств. Участники операций рекомендуют не распространять непроверенные сведения в соцсетях.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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