В Волгоградской области стартовали межведомственные учения, организованные Оперативным штабом для проверки готовности стратегических объектов. К работе привлечены представители силовых структур и органов безопасности, отрабатывающие алгоритмы предотвращения угроз на гидротехнических сооружениях. Основным местом проведения занятий стал Волго-Донской судоходный канал, расположенный в Светлоярском районе.
В ходе мероприятий на объекте развернули силы и средства для блокировки потенциальных диверсионных групп. Профильные ведомства предупреждают местных жителей о возможных ограничениях проезда личного автотранспорта в зоне тренировок. Граждан призывают сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным сводкам, чтобы избежать распространения недостоверных данных, как это часто бывает при инцидентах на дорогах.
Подобные мероприятия проходят по графику, утвержденному Национальным антитеррористическим комитетом, пишут novostivolgograda.ru. Ранее навыки оперативного реагирования специалисты нарабатывали на транспортных узлах, в аэропортах и на промышленных площадках, где турпоток или логистическая значимость создают дополнительные риски. Информацию о старте учений на канале подтвердили в региональном пресс-центре, добавив, что подробности будут обнародованы после завершения всех этапов.
"Проведение регулярных тренировок вблизи крупных гидротехнических сооружений жизненно важно для национальной безопасности, так как такие объекты являются зонами повышенной ответственности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.
Выбор локаций определяется их стратегическим значением и потенциальной уязвимостью. Гидротехнические сооружения требуют особого режима охраны по стандартам Национального антитеррористического комитета.
Возможно кратковременное ограничение движения транспорта в зонах проведения тактических действий. Местным жителям рекомендуется выбирать пути объезда в соответствии с указаниями патрулей.
Вся информация о плановых мероприятиях публикуется через официальные каналы органов власти. Если в сообщениях не указан статус учений, следует немедленно обращаться по телефонам экстренных служб.
Итоговые отчеты о прохождении тренировок будут размещены на сайтах региональных ведомств. Участники операций рекомендуют не распространять непроверенные сведения в соцсетях.
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