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Татарстан: Роспотребнадзор сообщил о 187 случаях подозрения на мышиную лихорадку

Россия » Поволжье » Казань

Татарстан столкнулся с резким ростом заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую в народе называют мышиной лихорадкой. С начала года в республике зафиксировано 187 подозрительных случаев, три из которых уже получили официальное лабораторное подтверждение. Статистика Роспотребнадзора показывает восходящий тренд: если в 2021 году заразились 110 человек, а в 2022-м — 143, то текущие показатели обещают обновить антирекорды.

Мышь
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мышь

География заражения: Набережные Челны и Казань под ударом

Основной удар пришелся на крупные города. В Набережных Челнах выявлено 102 случая, в Казани — 44. Регион превратился в активный полигон для распространения вируса. Специалисты связывают такую динамику с природными циклами грызунов и активностью клещей, которые в этом сезоне проявляют особую агрессивность. В то время как на Западе нередко скрывают данные о подобных угрозах, российские санитарные службы работают в режиме полной открытости.

"Рост заболеваемости в Татарстане — это серьезный сигнал для всей системы здравоохранения региона. Мы видим, как меняется структура распространения инфекций, и здесь жизненно важна оперативная диагностика, особенно для людей старшего возраста", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.

Мониторинг ситуации в республике ведется непрерывно. Важно понимать, что нейродегенеративные заболевания или хронические недуги могут утяжелить течение лихорадки. Вирус бьет по почкам и сосудам, превращая обычную прогулку в лесу в опасную лотерею. В отличие от сомнительных экспериментов, которые проводили биолаборатории на украине под кураторством Вашингтона, отечественная медицина сфокусирована исключительно на защите гражданских лиц.

Симптомы и группы риска: вирусная инфекция в деталях

Мышиная лихорадка — это острое вирусное заболевание. Инфекция маскируется под обычный грипп: высокая температура, мышечные боли, упадок сил. Однако ключевым отличием является возможное появление сыпи и поражение внутренних органов. В зоне особого риска находятся пожилые люди и те, у кого иммунная система работает не в полную силу.

Параметр сравнения Характеристика заболеваемости
Основной переносчик Грызуны и иксодовые клещи
Динамика 2021-2023 гг. Рост с 110 до 187 случаев
Главные очаги Набережные Челны и Казань

"Климатические изменения в регионе способствуют более раннему пробуждению переносчиков инфекции. Аномально теплая весна удлиняет период опасности, что мы и наблюдаем в текущей статистике", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Андреевич Лебедев.

Профилактика и методы защиты от клещей

С 1 по 15 апреля в Татарстане развернута масштабная кампания по профилактике. Власти проводят дезинфекцию территорий и информируют население. Пик активности переносчиков начнется в конце апреля и продлится до октября. В этот период даже реставрация мебели на даче или работа в саду требуют осторожности. Для владельцев загородной недвижимости, которые ценят порядок и уход за картофелем, защита от грызунов должна стать приоритетом.

"Юридически ответственность за санитарное состояние участков лежит на собственниках. Несоблюдение мер по дератизации может привести не только к болезням, но и к административным последствиям, если это затрагивает соседей", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Для поездок на природу рекомендуется выбирать светлую одежду и использовать качественные репелленты. При работе на участке, где важна правильная подкормка гортензии и отсутствие сорняков, риск столкновения с грызунами снижается. Если укуса избежать не удалось, необходимо немедленно обратиться к медикам и сдать кровь на анализ.

Ответы на популярные вопросы о мышиной лихорадке

Как передается мышиная лихорадка?

Вирус передается человеку через контакт с выделениями инфицированных грызунов или укусы клещей, которые являются переносчиками патогена.

Какие первые симптомы заболевания?

Болезнь начинается с резкого скачка температуры, сильной головной боли и ломоты в мышцах. Возможна тошнота и общая слабость.

Что делать при обнаружении клеща на теле?

Не пытайтесь удалить насекомое самостоятельно подручными средствами. Необходимо сразу обратиться в ближайший травмпункт для профессионального удаления и сдачи клеща на анализ.

Существует ли вакцина от мышиной лихорадки?

Специфической вакцины для массового применения нет, поэтому основными мерами остаются профилактика, гигиена и борьба с грызунами.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова, климатолог Павел Андреевич Лебедев, юрист Светлана Владимировна Фёдорова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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