Приморье: Роспотребнадзор сообщил о 5616 случаях укусов клещей с начала сезона

С начала эпидсезона врачи Приморья зафиксировали 5616 укусов. Цифра зеркально повторяет прошлогоднюю. Клещи кусают во всех районах края — география распространения паразитов не сужается.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Панцирный клещ

Статистика укусов: данные по районам

За сезон лаборатории края исследовали более 10 тысяч клещей. Каждый второй паразит несет инфекцию. Клещевой энцефалит выявили у 47% особей. Боррелиоз (болезнь Лайма) — у сопоставимой доли.

Пик активности клещей приходится на май-октябрь. Укусы регистрируют даже в городской черте — паразиты расширяют зону обитания.

"Клещи адаптировались к городским паркам. Миф о том, что они живут только в глухой тайге, давно разрушен. Парковые зоны, скверы, даже газоны — потенциальные очаги. Главное — высокая трава и влажность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инфекционист Светлана Полякова.

Зараженность клещей энцефалитом и боррелиозом

Роспотребнадзор Приморья подтвердил: доля зараженных клещей не снижается. Энцефалит поражает нервную систему. Без вакцинации и своевременной помощи возможны параличи и летальный исход. Боррелиоз медленно разрушает суставы, сердце и кожу. Обе инфекции требуют немедленного лечения.

Инфекция Процент зараженных клещей Клещевой энцефалит 47% Боррелиоз (болезнь Лайма) около 47% Всего исследовано клещей за сезон более 10 000

Клещи передают возбудителей через слюну. Укус безболезненный — жертва часто не замечает паразита часами. За это время возбудитель уже проник в кровь.

"Боррелиоз коварен отсроченными проявлениями. Человек может забыть об укусе, а через месяцы получить артрит или неврологические расстройства. Мигрирующая эритема — классический маркер. Увидели красное пятно с просветлением в центре — бегом к врачу", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru инфекционист Светлана Полякова.

Как защититься в лесу

Роспотребнадзор утвердил обязательный минимум защиты. Репелленты наносят на кожу и одежду — выбирайте проверенные составы. Одежда должна закрывать тело полностью: длинные рукава, штаны заправляют в носки, обувь высокая. Светлая ткань помогает быстро заметить паразита.

После прогулки осматривают все тело. Клещи предпочитают теплые, влажные зоны: подмышки, пах, сгибы локтей и коленей, кожу за ушами. Паразит ползет вверх — проверяйте шею и волосистую часть головы.

Вакцинация — единственный способ гарантированной защиты от энцефалита. Прививочная схема требует минимум двух доз с интервалом. Ревакцинация — раз в три года. Против боррелиоза вакцины не существует — только экстренная антибиотикотерапия после укуса.

Действия при укусе

Удалять клеща самостоятельно рискованно. Если раздавить тело или оторвать голову — возбудитель гарантированно попадет в рану. Правильно: захватить паразита пинцетом у самой кожи, выкручивать медленно против часовой стрелки. Народные методы (масло, керосин) запрещены — клещ задыхается и впрыскивает всю инфекцию разом.

После извлечения — немедленно в травмпункт. Клеща помещают в закрытую тару (пробирку, банку) и везут на анализ в лабораторию. Результат исследования определяет тактику лечения: нужен ли иммуноглобулин, антибиотики или достаточно наблюдения.

"Иммуноглобулин вводят в первые 96 часов после укуса. Позже — бессмысленно, антитела не успеют заблокировать вирус. Поэтому не откладывайте визит в больницу. Счет идет на часы", — рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Если клеща не сохранили или лаборатория недоступна — врач назначает профилактическое лечение. Антибиотики против боррелиоза начинают пить сразу. Противовирусные препараты против энцефалита малоэффективны — основа защиты только в вакцинации до укуса.

Ответы на популярные вопросы о клещах

Что делать, если клещ укусил ребенка?

Алгоритм тот же: аккуратно извлечь, сохранить паразита, немедленно к врачу. Детям иммуноглобулин дозируют по весу. Прививать можно с года — педиатр подберет схему.

Можно ли заразиться энцефалитом через молоко?

Да. Сырое козье или коровье молоко от зараженных животных передает вирус. Кипятите молоко минимум 2 минуты. Покупайте продукцию только от проверенных хозяйств.

Защищает ли одна прививка от энцефалита?

Нет. Полная защита формируется после двух доз с интервалом 1–7 месяцев (зависит от вакцины). Экстренная схема сокращает интервал до 14 дней. Без второй дозы иммунитет слабый.

Клещ укусил, но анализ отрицательный. Можно расслабиться?

Нет. Наблюдайте за состоянием 30 дней. Энцефалит манифестирует через 7–14 дней (температура, головная боль, тошнота). Боррелиоз — через 3–30 дней (красное пятно, увеличивающееся кольцами). Любой симптом — к врачу.

Есть ли таблетки от клещевого энцефалита?

Специфических противовирусных препаратов нет. Йодантипирин, анаферон — препараты с недоказанной эффективностью. Единственная защита — вакцина заранее и иммуноглобулин в первые сутки после укуса.

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