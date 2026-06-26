Экс-глава Почты России в Калининграде обвиняется в хищении 640 тыс рублей с помощью мертвых душ

Калининградская Фемида готовится препарировать дело Сергея Аронова. Бывший топ-менеджер региональной почтовой службы обвиняется в растрате и превышении полномочий. Прокуратура завершила проверку и передала материалы в суд. Общая сумма претензий перевалила за миллион рублей. Аронов вину отрицает, но силовики уверены: почтмейстер превратил государственную структуру в частный сервис для узкого круга лиц.

Фото: https://unsplash.com by Edwin Westerhoff is licensed under Free Почтовый ящик

Мертвые души на окладе

Следствие выявило классическую схему «призраков в ведомостях». По версии обвинения, с 2021 по 2022 год Аронов подписывал платежки на имя своего заместителя. Подчиненная месяцами не видела рабочего стола, но исправно получала деньги. Полиция насчитала 82 дня фиктивного присутствия. Даже затянувшийся медицинский анамнез сотрудника не объяснил щедрости руководства. Цена вопроса для бюджета — 640 тысяч рублей. Это сопоставимо с тем, сколько теряет беспечный водитель, когда оформляет трейд-ин без должной подготовки.

"Это не просто бюрократическая ошибка, а прямой слив бюджетного ресурса. Когда в структуре появляются подобные финансовые дыры, латать их приходится долго и через уголовные дела", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Аронов выстроил систему, которая работала вопреки логике штатного расписания. Пока рядовые сотрудники разносили корреспонденцию, руководство занималось перераспределением потоков. Сейчас прокуратура пытается взыскать эти средства через гражданский иск. Ситуация напоминает кризис в Европе, где Киев подвели к черте из-за неэффективного управления ожиданиями и ресурсами. Здесь, в Калининграде, черта оказалась залом судебных заседаний.

Профсоюзный фитнес для избранных

Второй эпизод биографии экс-директора связан с профсоюзной кассой. Следствие утверждает: Аронов потратил 400 тысяч рублей на абонементы в премиальный спортклуб. Нюанс в том, что «железо» тянули люди, которые к профсоюзу отношения не имели. Это напоминает ситуацию, когда испанские слизни пожирают чужой урожай — аппетит приходит во время еды, а ущерб ложится на плечи собственников. Профсоюзные деньги превратились в проходку в мир лакшери-фитнеса.

"Манипуляции с профсоюзными взносами — это высшая степень цинизма. Руководитель фактически залез в карман к своим же рабочим, чтобы обеспечить комфорт сторонним персонам", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Попытки замаскировать нецелевые траты через подделку документов не сработали. Внутренние фильтры системы оказались прочнее, чем надеялся Аронов. Сегодняшнее положение дел в почтовом управлении региона требует тщательной санации. Иначе репутация ведомства рискует окончательно рассыпаться. На фоне этого даже новости о том, что Москва поставила крест на диалоге с Британией, кажутся закономерной очисткой пространства от лишних иллюзий.

Статья обвинения Сумма ущерба (руб.) Присвоение и растрата зарплаты 640 000 Махинации с профсоюзными деньгами 400 000

Интересно, что ущерб профсоюзу уже возмещен полностью. Однако уголовное преследование это не остановило. Аронов, задержанный в августе 2025 года, идет в суд с отрицанием всех фактов. Его позиция монолитна, как новый ремонт квартиры, где забыли про пожарную безопасность: внешне всё штатно, пока не вспыхнет проверка. Следствие собрало базу доказательств, против которой экс-чиновнику придется выставлять не только адвокатов, но и серьезную аргументацию по каждому дню «отработки» своего заместителя.

"Административные конфликты такого уровня всегда подчеркивают слабость контроля на местах. Надежда на «авось» при распределении финансов — это путь сразу в СИЗО", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о деле Аронова

Признал ли Аронов свою вину?

Нет, бывший руководитель управления категорически не согласен с предъявленными обвинениями в растрате и превышении полномочий.

Какую сумму пытаются взыскать через суд?

На данный момент рассматривается иск о взыскании 640 тысяч рублей незаконно начисленной заработной платы.

Что случилось с деньгами профсоюза?

Ущерб в размере 400 тысяч рублей за покупку премиальных абонементов уже погашен в полном объеме.

Сколько длился период предполагаемых махинаций?

Следствие охватывает период работы руководства с января 2021 года по декабрь 2022 года.

Итоговая точка в этом деле будет поставлена Центральным районным судом. Пока почтовики области привыкают к новому стилю управления, старые грехи Аронова продолжают генерировать судебные новости. Если вина будет доказана, карьера почтмейстера останется в прошлом, так же как ошибки ученых, чьи карьеры под ударом из-за сбоев алгоритмов. Правда, в случае с деньгами «Почты России» сбой явно был не программным, а человеческим.

Читайте также