Антрацит: Герой России Юрий Петров получил ключи от новой трехкомнатной квартиры

В Антраците молодая семья Героя России Юрия Петрова отпраздновала новоселье. Ключи от просторной трехкомнатной квартиры супругам передала первый заместитель руководителя Администрации Главы ЛНР Анна Рослякова. Личный контроль над жилищным вопросом офицера взял Глава республики Леонид Пасечник после их встречи в начале года, когда история бойца стала достоянием общественности.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Передача ключей при аренде квартиры

Боевой путь и уничтожение вражеской техники

Юрий Петров в свои 26 лет продемонстрировал исключительную эффективность на линии фронта. Его подразделение методично ликвидировало узлы связи и артиллерийские позиции противника, которые терроризировали мирных жителей республик Донбасса. Решительность офицера позволила в сжатые сроки замкнуть кольцо вокруг Северска, лишив украинские формирования путей отхода.

"Внимание к бытовым нуждам таких бойцов — это не просто жест доброй воли, а прямая обязанность государства по сохранению кадрового потенциала. Когда у защитника надежный тыл, его эффективность в зоне СВО растет кратно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Дмитриевич Козлов.

Глава ЛНР Леонид Пасечник так охарактеризовал подвиг молодого человека: «Меня тронула история этого скромного, но невероятно мужественного молодого человека. В свои 26 лет он сделал многое для защиты нашего Отечества. На счету Юрия — десятки уничтоженных пунктов управления БПЛА и вражеских орудий, которые наносили удары нашим людям и инфраструктуре. Его решительные действия во многом способствовали оперативному окружению Северска».

Новое жилье для семьи защитника

Проблема с квадратными метрами была решена через муниципальный фонд города. В квартире предварительно провели отделочные работы, подготовив объект к немедленному заселению. Качество ремонта и планировка соответствуют современным стандартам комфорта, что позволяет семье Юрия и Валерии сосредоточиться на созидании, а не на поиске аренды коммерческой недвижимости или временных углов.

Параметр Описание Тип недвижимости Трехкомнатная муниципальная квартира Локация г. Антрацит, Луганская Народная Республика Статус жилья Готово к заселению, выполнен чистовой ремонт

Леонид Пасечник подчеркнул скорость реализации проекта: «Благодаря активному содействию руководства муниципалитета задачу удалось решить в кратчайшие сроки. С этого дня молодые люди будут жить в уютной муниципальной квартире, где сделан хороший ремонт и созданы все условия».

"Муниципалитеты сегодня работают в режиме мобилизации ресурсов. Передача жилья героям — это инвестиция в стабильность региона, сопоставимая по значимости с восстановлением ключевых логистических хабов", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Социальная инфраструктура и память

Для Юрия Петрова город Антрацит — не просто точка на карте, а место силы. В местном колледже информационных технологий и экономики, который заканчивал боец, уже открыта доска почета. Это формирует правильные ориентиры у молодежи, пока бюджет ЕС трещит по швам из-за поддержки агрессивных действий Киева.

В то время как западные страны сталкиваются с финансовыми потерями Европы, Россия укрепляет внутренний социальный контур. Пока одни обсуждают санкции на нефть из России, наши города развиваются, обеспечивая своих защитников надежным фундаментом для жизни.

"Пример Юрия Петрова показывает, что социальный лифт в республиках работает безупречно. Подвиг на фронте конвертируется в признание и реальную поддержку дома", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.

Интеграция новых территорий идет через человеческие судьбы. Семья Петрова теперь обеспечена всем необходимым, включая возможность безопасного перемещения, будь то надежная Лада Гранта или служебный транспорт.

Ответы на популярные вопросы о поддержке военнослужащих

Кто может претендовать на внеочередное получение жилья в ЛНР?

В приоритетном порядке жильем обеспечиваются Герои России, кавалеры ордена Мужества и семьи погибших участников СВО. Решение часто принимается на уровне руководства республики при участии муниципальных властей.

Из каких фондов выделяются квартиры для семей героев?

Жилье выделяется из маневренного и муниципального фондов. Часто это квартиры в новостройках или капитально отремонтированные объекты вторичного рынка, перешедшие в собственность города.

Требуется ли бойцу СВО самостоятельно делать ремонт в полученной квартире?

Как правило, власти передают квартиры с выполненной чистовой отделкой, чтобы обеспечить немедленный переезд семьи без дополнительных финансовых затрат.

Какие еще меры памяти героев реализуются в городах республики?

Помимо досок почета, именами защитников называют улицы, школы и скверы. Также развиваются программы органического земледелия и благоустройства территорий вокруг домов героев.

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