Яма пробила не только подвеску: в Краснодарском крае чиновники оплатят ремонт BMW

Жительница Кропоткина заставила чиновников раскошелиться на ремонт своего BMW после ночного свидания с дорожной ямой. Перекресток улиц Красной и Базарного оказался капканом, который превратил подвеску дорогого автомобиля в груду металлолома. Власти пытались отыграться в апелляции, ссылаясь на отсутствие вины, но проиграли битву в суде. Теперь казна выплатит владелице машины 1,8 миллиона рублей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пробитое колесо автомобиля

Западня на дороге

Ночное вождение превратилось для владелицы немецкого премиума в финансовый нокаут. Колесо попало в выбоину, скрытую отсутствием освещения и предупреждающих знаков. Инспекторы ГИБДД составили акт, подтвердив: яма — это не дорога, а минная ловушка, не соответствующая никаким нормам ГОСТа.

"Магистрали с подобными изъянами моментально убивают ходовую часть, превращая машину в неуправляемый снаряд. Судебная практика показывает, что доказанный факт несоответствия покрытия нормативам — это стопроцентная победа автовладельца", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Андрей Киселёв.

Битва с бюрократами

Администрация города не спешила признавать фиаско. Чиновники подали апелляцию, пытаясь доказать собственную непричастность к состоянию асфальта. Однако женщина предоставила чеки из сервиса и результаты независимой экспертизы. Расчет стоимости восстановления BMW оказался точным. Суд обязал муниципалов оплатить не только ремонт, но и сопутствующие судебные издержки.

"Оценщики ущерба работают по строгим методикам, исключающим гадания на кофейной гуще. Если деталь сломалась от удара о край ямы, это видно по характеру разрушений металла", — пояснил эксперт Pravda.Ru Александр Громов.

Параметр Детали инцидента Сумма ущерба 1,8 миллиона рублей Причина поломки Несоответствующая ГОСТу выбоина

Для технического обоснования позиции пришлось привлечь инженеров. Они подтвердили, что повреждения кузова и подвески стали следствием дорожного бездействия ответственных лиц.

"Механические повреждения такого уровня требуют глубокой дефектовки. Скрытые дефекты рамы или геометрии кузова могли бы стоить еще дороже, если бы хозяйка не настояла на полной проверке", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о ДТП

Что делать сразу после попадания в яму?

Вызывать ГИБДД, фиксировать глубину ямы и отсутствие знаков. Обязательна съемка на фото и видео до перемещения машины.

Кто платит за экспертизу?

Изначально истец. При выигрыше дела расходы на экспертов полностью ложатся на проигравшую сторону согласно судебному решению.