Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хвост собаки — это живой барометр: какой скрытый сигнал выдает состояние внутренних органов
Энергетический кризис на Украине выходит на новый уровень: Киев перешел в режим выживания
Забытая традиция: почему на Руси семь столетий практиковали обрезание и как с этим покончил Никон
Небо затянуло тучами в день Елисея: природа дала четкий сигнал о погоде на семь недель вперед
Ни капли мимо: как правильно слить бензин из бака и снова заправиться, когда на АЗС перебои
Организм отказывается подчиняться: известная модель призналась в полном бессилии перед недугом
Тишина вместо шумихи: почему "Одиссея" Нолана стала редчайшим исключением из голливудских правил
МЧС России внедряет систему «Цифровой пожарный гарнизон» в Подмосковье и Кировской области
Срок годности ещё не начался: в Псковской области развернули 13,5 тонны колбасы

Крым и Севастополь ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. Что надо знать?

Россия » Юг » Севастополь

В Крыму и Севастополе ввели региональные режимы чрезвычайной ситуации. Эта мера призвана ускорить решение экономических проблем и наладить работу жизненно важных сфер инфраструктуры. Решение принято на фоне масштабных сбоев в энергоснабжении, вызванных повреждением сетей после атак беспилотников. 

Лампочка на потолке
Фото: Wikipedia by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лампочка на потолке

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введение ЧС не означает ограничений в передвижении людей или введение комендантского часа. Основная цель — упростить восстановление ущерба и упорядочить финансовые, кредитные и договорные отношения. В Севастополе мэр Максим Развожаев добавил, что такой статус поможет предпринимателям официально подтвердить форс-мажор по своим обязательствам.

"Режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа", — пояснил Аксенов.

"Для бизнеса статус чрезвычайной ситуации становится юридическим щитом. Главное здесь — не ждать автоматического списания долгов, а оперативно зафиксировать связь между отключением света и невозможностью поставить товар или оказать услугу. Без справки из торгово-промышленной палаты контрагенты всё равно смогут потребовать неустойку", — разъяснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

В Севастополе жители, чья бытовая техника (например, холодильники) вышла из строя из-за перепадов напряжения, могут подать заявки на возмещение ущерба в муниципальные комиссии. При этом власти города напомнили, что подтверждение форс-мажора выдается только тогда, когда сроки выполнения обязательств по договору уже наступили. Режим ЧС будет действовать до стабилизации обстановки. Ситуация осложняется тем, что бензиновый дефицит дошел до многих регионов, что затрудняет логистику.

Ситуация на полуострове остается напряженной: 24 июня Севастополь полностью остался без электричества. Параллельно с этим фиксируются и другие системные сбои. Например, с 21 июня в регионе приостановили продажу топлива для гражданских лиц, а ранее его отпускали по талонам. На фоне этого ажиотаж на бензин в Крыму только усиливается.

Помимо энергетического кризиса, затронуты и другие сферы жизнеобеспечения. С 22 июня в Крыму запретили бронировать места и принимать детей в лагерях до сентября. Также сократили количество пассажирских поездов. 

Власти Севастополя рассчитывают полностью восстановить энергоснабжение города в ближайшие сутки. Однако риски остаются высокими, так как инфраструктура уязвима. В то время как в регионах пытаются сдержать запасы бензина в России, локальные проблемы с ГСМ в Крыму требуют жесткого контроля.

Вопрос бизнеса теперь упирается в подтверждение ущерба. Чтобы избежать штрафов, предпринимателям нужно обратиться в Севастопольскую торгово-промышленную палату. Это критически важно, так как опасная финансовая привычка игнорировать формальности с документами может привести к блокировкам или судебным искам. 

Читайте также:
Бензиновый дефицит дошел до более 20 регионов: власти хотят идти на крайние меры, чтобы остановить хаос на АЗС
Ажиотаж на бензин в разгаре. Решение проблемы в Крыму держится в секрете

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Крым
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Кемеровская область
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Новая претензия Зеленского перечеркнула итоги закрытых встреч в Минске Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Последние материалы
Свердловская и Нижегородская области вошли в эксперимент по эксплуатации беспилотных трамваев
МЧС России по Омской области зафиксировало температурный рекорд +36 градусов с 1915 года
Походы в мэрию стали опасны для жизни: в Волгограде со здания падают куски фасада
Интернет начнет работать по-новому: россиянам объяснили, кому урежут скорость
Доэкономились: Volkswagen может закрыть четыре завода и оставить без работы 100 тысяч человек
Новая фишка Hyundai и Kia: можно ли "заколхозить" систему очистки воздуха в машину своими руками
Румынии грозят штрафы и отмена чемпионата мира по гимнастике из-за конфликта с россиянками
Минск держит удар: какая скрытая сила стоит за спокойствием белорусской границы
Омский АНЦ запатентовал три новых сорта чечевицы для продовольственной безопасности
Заражённые персики едва не попали в продажу: в Оренбурге их остановили на границе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.