Крым и Севастополь ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. Что надо знать?

В Крыму и Севастополе ввели региональные режимы чрезвычайной ситуации. Эта мера призвана ускорить решение экономических проблем и наладить работу жизненно важных сфер инфраструктуры. Решение принято на фоне масштабных сбоев в энергоснабжении, вызванных повреждением сетей после атак беспилотников.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лампочка на потолке

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введение ЧС не означает ограничений в передвижении людей или введение комендантского часа. Основная цель — упростить восстановление ущерба и упорядочить финансовые, кредитные и договорные отношения. В Севастополе мэр Максим Развожаев добавил, что такой статус поможет предпринимателям официально подтвердить форс-мажор по своим обязательствам.

"Режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа", — пояснил Аксенов.

"Для бизнеса статус чрезвычайной ситуации становится юридическим щитом. Главное здесь — не ждать автоматического списания долгов, а оперативно зафиксировать связь между отключением света и невозможностью поставить товар или оказать услугу. Без справки из торгово-промышленной палаты контрагенты всё равно смогут потребовать неустойку", — разъяснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

В Севастополе жители, чья бытовая техника (например, холодильники) вышла из строя из-за перепадов напряжения, могут подать заявки на возмещение ущерба в муниципальные комиссии. При этом власти города напомнили, что подтверждение форс-мажора выдается только тогда, когда сроки выполнения обязательств по договору уже наступили. Режим ЧС будет действовать до стабилизации обстановки. Ситуация осложняется тем, что бензиновый дефицит дошел до многих регионов, что затрудняет логистику.

Ситуация на полуострове остается напряженной: 24 июня Севастополь полностью остался без электричества. Параллельно с этим фиксируются и другие системные сбои. Например, с 21 июня в регионе приостановили продажу топлива для гражданских лиц, а ранее его отпускали по талонам. На фоне этого ажиотаж на бензин в Крыму только усиливается.

Помимо энергетического кризиса, затронуты и другие сферы жизнеобеспечения. С 22 июня в Крыму запретили бронировать места и принимать детей в лагерях до сентября. Также сократили количество пассажирских поездов.

Власти Севастополя рассчитывают полностью восстановить энергоснабжение города в ближайшие сутки. Однако риски остаются высокими, так как инфраструктура уязвима. В то время как в регионах пытаются сдержать запасы бензина в России, локальные проблемы с ГСМ в Крыму требуют жесткого контроля.

Вопрос бизнеса теперь упирается в подтверждение ущерба. Чтобы избежать штрафов, предпринимателям нужно обратиться в Севастопольскую торгово-промышленную палату. Это критически важно, так как опасная финансовая привычка игнорировать формальности с документами может привести к блокировкам или судебным искам.

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