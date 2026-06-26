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Житель Омска через прокуратуру добился наказания для медцентра за недостоверный результат урографии

Россия » Сибирь » Омск

В Омске проверили работу крупнейшего диагностического центра — и обнаружили провал. Пациент оплатил исследование за 8 300 рублей, получил сомнительное заключение и потребовал деньги обратно. Претензию проигнорировали. Теперь Роспотребнадзор вынес предостережение учреждению.

Врач в синей униформе надевает респиратор в коридоре больницы
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Врач в синей униформе надевает респиратор в коридоре больницы

Что выявил Роспотребнадзор

9 апреля 2026 года житель Омска заплатил 8 300 рублей за внутривенную урографию в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области "Клинический диагностический центр". Процедура должна была выявить патологии мочевыделительной системы.

Но функциональная проба стоя длилась меньше минуты. Врач не давал команды на задержку дыхания. Проигнорировал УЗИ-снимки, где четко видны нефроптоз и гидронефроз. В заключении написали: "Патологии не выявлено".

"Такое заключение противоречит объективным данным. Подобные промахи вызывают риск для пациента — он может проигнорировать симптомы и упустить болезнь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по медицинским спорам Светлана Фёдорова.

Управление Роспотребнадзора проверило случай после двух обращений — от 18 и 21 мая 2026 года. Документы передала прокуратура Омской области.

Претензия без ответа

30 апреля 2026 года пациент вручил письменную претензию администрации КДЦ. Потребовал вернуть деньги за некачественно оказанную услугу. Претензию приняли — есть отметка на копии. Но ответа так и не последовало.

Срок ответа по закону Фактический результат
10 календарных дней Молчание
Возврат 8 300 рублей Не возвращены

По итогам проверки Роспотребнадзор зафиксировал нарушение статьи 10 закона "О защите прав потребителей". Учреждение не предоставило пациенту достоверную информацию об условиях оказания медицинских услуг. Более того — попыталось создать препятствия для возврата денег, игнорируя статью 32 закона.

"Если клиника молчит на претензию — это прямое нарушение. Претензионный порядок обязателен. Игнорирование усиливает позицию истца в суде", — рассказал в беседе с Pravda. Ru юрист по потребительским спорам Светлана Фёдорова.

Объекту здравоохранения объявили предостережение. Документ публикуется на официальном сайте ведомства. Позиция больницы в материалах проверки не приводится — КДЦ не дал комментариев.

Ответы на популярные вопросы о спорах с медучреждениями

Что делать, если медуслуга оказана некачественно?

Напишите письменную претензию. Укажите дату обращения, номер договора, факты нарушения, сумму к возврату. Вручите лично под роспись или отправьте заказным письмом с уведомлением. Срок ответа — 10 дней. Если молчат — подавайте в суд.

Можно ли требовать компенсацию морального вреда?

Да. Суды присуждают компенсацию за причиненные страдания, если докажете связь между некачественной услугой и вашим состоянием. Размер определяет суд — обычно от 5 до 50 тысяч рублей.

Куда жаловаться на клинику?

В Роспотребнадзор, прокуратуру или территориальный орган Минздрава. Жалобу можно подать онлайн. Проверку проведут в течение 30 дней.

Как доказать, что услуга оказана некачественно?

Соберите все документы: чеки, договор, результаты обследования, заключения других врачей. Можно провести независимую экспертизу. Если экспертиза подтвердит брак — клиника обязана оплатить её.

"Чем больше документов соберете — тем сильнее позиция. Суды охотно встают на сторону пациента, если есть медицинские доказательства промаха врача", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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