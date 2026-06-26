Срок годности ещё не начался: в Псковской области развернули 13,5 тонны колбасы

Россельхознадзор развернул 13,5 тонны колбасных изделий в пункте пропуска Убылинка. Инспекторы выявили критические расхождения в маркировке импортного груза. Продукция из Сан-Марино не прошла ветеринарный контроль из-за противоречий в датах производства. Груз вернули обратно поставщику.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Производство колбасы

Ошибка в датах парализовала поставку

Специалисты управления детально изучили сопроводительные документы. В ветеринарном сертификате значится 26 мая 2026 года. Этикетки на картонных коробах указывают на 2027 год. Подобное нарушение исключает возможность легального оборота товара на территории Евразийского экономического союза.

Для регулятора подобные сбои в администрировании — сигнал о потере контроля над цепочкой поставок. Инспектор обязан пресечь ввоз товара, если сведения о времени изготовления не бьются между собой. Это норма безопасности, защищающая внутренний рынок от фальсификата и просрочки.

Если цифры в сертификате и на коробке живут разной жизнью, таможня обязана развернуть фуру. Это базовый элемент защиты системы от хаоса, — отметил в беседе с Pravda.Ru Алексей Крупин.

Прозрачность требует жесткой дисциплины

Бизнес часто воспринимает требования Россельхознадзора как избыточное давление. Цифровая среда контроля требует абсолютной точности в данных. Нарушение отчетности превращает декларации в пустые листы.

Параметр контроля Статус требования Дата в сертификате Май 2026 Дата на упаковке Май 2027

Такой разрыв — маркер небрежности. Уполномоченное лицо несет ответственность за чистоту данных в системе. Допущенная ошибка делает невозможным прослеживаемость груза.

Это не технический сбой, а нарушение правил игры. Ведомство действует строго в рамках закрепленных регламентов, — подчеркнула налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о проверках

Почему товар нельзя проверить на месте?

Закон требует соответствия документов фактическому состоянию груза. Если маркировка противоречит данным в сертификате, продукт автоматически признается подозрительным до выяснения всех обстоятельств.

Кто платит за возврат партии?

Расходы на возврат груза несет собственник товара или импортер. Ошибки в оформлении документов ложатся на плечи логистического подразделения компании.

Бизнес должен привыкнуть к тому, что малейшая ошибка в документе — прямая причина отказа в пропуске партии, — пояснил аудитор Павел Никитин.

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