Тюкалинская ЦРБ столкнулась с блокировкой счетов из-за налоговой задолженности в 12 миллионов рублей

Тюкалинская центральная районная больница (ЦРБ) оказалась в глубоком финансовом пике. Судебные приставы заблокировали счета учреждения из-за долга в 12,07 миллиона рублей. Крупнейшее в истории клиники исполнительное производство инициировала налоговая служба. Формулировка в документах жесткая: взыскание налога в размере отрицательного сальдо единого налогового счета.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Хирург в операционной с инструментами

Механика долгового коллапса

Медицинское учреждение, которое раньше отделывалось мелкими штрафами, теперь столкнулось с системным сбоем. Если в 2025 году суммы взысканий не превышали 100 тысяч рублей, то нынешний транш в пользу ИФНС № 1 по Омской области выглядит как приговор текущему бюджету. Раньше больницу "трясли" в основном за долги по коммунальным платежам — максимальный иск составлял скромные 33,68 тысячи рублей.

"Такой объем задолженности перед налоговой — это сигнал о критическом разбалансировании финансовых потоков. Либо больница не получила вовремя субсидии, либо внутренний аудит просто проспал нарастание долга по ЕНС", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Шлейф судебных претензий

Июнь 2026 года стал для администрации ЦРБ по-настоящему черным месяцем. Арбитражный суд буквально завален исками к медучреждению. Только за последние несколько недель зарегистрировано пять новых дел на общую сумму 2,26 миллиона рублей. Поставщики медикаментов и услуг больше не верят обещаниям и переводят диалог в юридическую плоскость.

Период Характер задолженности 2025 год Мелкие долги по ЖКХ (до 100 тыс. руб.) Июнь 2026 года Налоговый долг 12 млн руб. и 5 исков в Арбитраж

"В Омской области часто случаются разрывы в оплате контрактов, но Тюкалинск сейчас ставит антирекорд. Если счета заблокированы полностью, это парализует закупки расходных материалов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Кадровые перестановки и старые грехи

Лихорадка в бухгалтерии совпала с переменами в кабинете главврача. Маргарита Березина приняла управление больницей в мае 2025 года, но "наследство" оказалось токсичным. Бывшего руководителя клиники обвинили в превышении полномочий с ущербом в 800 тысяч рублей. Пока идет следствие, нынешней команде приходится разгребать многомиллионную дыру в бюджете, которая растет быстрее, чем успевают закрываться исполнительные производства.

"Конфликты между муниципальными элитами и финансовые провалы в районном здравоохранении часто ходят парой. 12 миллионов для райцентра — сумма неподъемная без вмешательства области", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Тюкалинской ЦРБ

Почему долг вырос так резко?

Сумма сформирована из-за отрицательного сальдо единого налогового счета. Это означает систематическую неуплату налогов и страховых взносов за сотрудников в течение длительного времени.

Как это отразится на пациентах?

Оказание экстренной помощи должно продолжаться. Однако аресты счетов могут создать дефицит медикаментов и задержки в оплате питания и коммунальных услуг в стационаре.

Есть ли связь между иском налоговой и уголовным делом экс-главрача?

Прямых доказательств нет, но финансовый хаос и уголовные дела о превышении полномочий обычно являются следствием одного и того же управленческого кризиса.

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