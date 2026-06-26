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МЧС России по Омской области зафиксировало температурный рекорд +36 градусов с 1915 года

Россия » Сибирь » Омск

Омская область превращается в гигантскую жаровню, где любой окурок может сработать как детонатор. МЧС официально продлило режим чрезвычайной пожарной опасности до 29 июня. Регион заблокирован в "красной зоне" пятого класса горимости — это высший уровень метеорологической угрозы, когда природа готова вспыхнуть от малейшего касания.

Люди пьют воду в жару
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Люди пьют воду в жару

Температурный овердрафт: рекорды вековой давности

Синоптики Обь-Иртышского УГМС фиксируют аномальные показатели, которые выбиваются из графиков столетних наблюдений. Юг области прогрелся до +36 градусов. Предыдущий максимум держался с 1915 года и составлял +35 градусов. Инфраструктура и экосистема региона сейчас работают на пределе своих мощностей, буквально плавясь под прямыми лучами.

"Атмосферное давление и отсутствие осадков создали эффект линзы. Каждый день без дождя кратно увеличивает риск неконтролируемого горения сухой травы, которая превратилась в порох", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Показатель Значение / Период
Класс пожарной опасности 5-й (чрезвычайная)
Срок действия предупреждения 27-29 июня 2026 г.
Температурный пик +36°C (рекорд с 1915 года)

Ландшафтный шторм: почему огонь нельзя остановить

Механика распространения огня в таких условиях напоминает цепную реакцию. Иссушенная почва и мертвая растительность теряют влагу, становясь идеальным топливом. Спасатели предупреждают: ландшафтные возгорания набирают силу мгновенно. Локализовать такой процесс в открытом поле практически невозможно, если упустить первые минуты горения.

"При 5-м классе опасности леса должны быть закрыты для посещения. Любая искра от техники или костра — это гарантированное ЧП с непредсказуемым ущербом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Профилактика или пепелище: рекомендации властям

Особое внимание уделено рабочему поселку Шербакуль, где индекс горимости достиг критических отметок. Местным администрациям предписано развернуть систему мониторинга и ограничить доступ людей в лесные массивы. Ведомства требуют немедленного реагирования на любые термоточки, чтобы не допустить переноса пламени на жилые застройки.

"Муниципалитеты обязаны обеспечить наличие минерализованных полос и работающих водоисточников. Профилактика в такие периоды обходится дешевле ликвидации последствий", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о пожарной опасности

Что означает 5-й класс горимости?

Это максимальная степень опасности. При таком уровне пожары возникают даже от самых незначительных источников огня и отличаются высокой скоростью распространения.

Какие запреты действуют в этот период?

Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить сварочные работы на открытом воздухе и посещать леса в зонах риска.

Может ли жара спровоцировать самовозгорание в лесу?

Прямое самовозгорание от солнца случается крайне редко. В 90% случаев причиной становится человеческий фактор: брошенное стекло, окурки или неисправная техника.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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