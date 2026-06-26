МЧС России по Омской области зафиксировало температурный рекорд +36 градусов с 1915 года

Омская область превращается в гигантскую жаровню, где любой окурок может сработать как детонатор. МЧС официально продлило режим чрезвычайной пожарной опасности до 29 июня. Регион заблокирован в "красной зоне" пятого класса горимости — это высший уровень метеорологической угрозы, когда природа готова вспыхнуть от малейшего касания.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС фиксируют аномальные показатели, которые выбиваются из графиков столетних наблюдений. Юг области прогрелся до +36 градусов. Предыдущий максимум держался с 1915 года и составлял +35 градусов. Инфраструктура и экосистема региона сейчас работают на пределе своих мощностей, буквально плавясь под прямыми лучами.
"Атмосферное давление и отсутствие осадков создали эффект линзы. Каждый день без дождя кратно увеличивает риск неконтролируемого горения сухой травы, которая превратилась в порох", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.
|Показатель
|Значение / Период
|Класс пожарной опасности
|5-й (чрезвычайная)
|Срок действия предупреждения
|27-29 июня 2026 г.
|Температурный пик
|+36°C (рекорд с 1915 года)
Механика распространения огня в таких условиях напоминает цепную реакцию. Иссушенная почва и мертвая растительность теряют влагу, становясь идеальным топливом. Спасатели предупреждают: ландшафтные возгорания набирают силу мгновенно. Локализовать такой процесс в открытом поле практически невозможно, если упустить первые минуты горения.
"При 5-м классе опасности леса должны быть закрыты для посещения. Любая искра от техники или костра — это гарантированное ЧП с непредсказуемым ущербом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.
Особое внимание уделено рабочему поселку Шербакуль, где индекс горимости достиг критических отметок. Местным администрациям предписано развернуть систему мониторинга и ограничить доступ людей в лесные массивы. Ведомства требуют немедленного реагирования на любые термоточки, чтобы не допустить переноса пламени на жилые застройки.
"Муниципалитеты обязаны обеспечить наличие минерализованных полос и работающих водоисточников. Профилактика в такие периоды обходится дешевле ликвидации последствий", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.
Это максимальная степень опасности. При таком уровне пожары возникают даже от самых незначительных источников огня и отличаются высокой скоростью распространения.
Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить сварочные работы на открытом воздухе и посещать леса в зонах риска.
Прямое самовозгорание от солнца случается крайне редко. В 90% случаев причиной становится человеческий фактор: брошенное стекло, окурки или неисправная техника.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.