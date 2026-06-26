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Походы в мэрию стали опасны для жизни: в Волгограде со здания падают куски фасада

Россия » Юг » Волгоград

Здание мэрии Волгограда на улице Володарского, 5 превратилось в зону потенциального риска. Обветшалый карниз объекта культурного наследия начал осыпаться, угрожая прохожим кусками фасадной штукатурки. Городские власти инициировали срочные противоаварийные работы. На ремонт исторического строения выделяют почти полмиллиарда рублей.

Потрескавшаяся штукатурка на стене
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Потрескавшаяся штукатурка на стене

Опасные архитектурные фрагменты

Фасад здания, известного как Царицынский государственный банк, требует вмешательства ремонтных бригад. Инженеры зафиксировали разрушение карниза над входом в администрацию. Крупные элементы отделки уже покинули свои места, создавая угрозу для пешеходов. Работы начнутся с монтажа защитной сетки, которая перехватит падающие обломки.

"Конструктивный износ исторических зданий требует превентивных мер, а не косметической латки. Игнорирование микротрещин превращает фасад в угрозу для окружающих", — отметил в беседе с Ольга Николаевна Морозова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов.

Финансовые затраты на ремонт

Портал госзакупок опубликовал условия контракта с начальной стоимостью лота 471 миллион рублей. Бюджет пойдет на укрепление несущих элементов и восстановление декоративных деталей. Мастера планируют простучать карнизы для выявления скрытых пустот и ненадежных участков штукатурного слоя.

"Стоимость реставрации памятника архитектуры всегда выше обычного ремонта из-за ограничений по материалам. Цена контракта оправдана сложностью работ и статусом объекта", — подчеркнул в беседе с Валерий Дмитриевич Козлов, региональный экономист и аналитик бюджетов развития территорий.

Параметр Характеристика
Стоимость работ 471 000 000 рублей
Статус здания Объект культурного наследия

Технология восстановления подразумевает глубокую очистку поверхностей, грунтовку и последующее оштукатуривание. Каждый этап будет проходить под контролем специалистов, чтобы сохранить первозданный облик здания.

"Любая самодеятельность здесь запрещена законом. Подрядчик обязан использовать составы, идентичные историческим аналогам, иначе объект потеряет свою ценность", — пояснила в беседе с Светлана Владимировна Фёдорова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции

Почему ремонт стоит так дорого?

Работы на памятниках архитектуры требуют участия лицензированных реставраторов, использования специализированных материалов и соблюдения строгих охранных регламентов, что значительно повышает смету.

Безопасно ли сейчас подходить к зданию?

Участки над входами огорожены или будут закрыты защитными сетками в ближайшее время. Пешеходам следует избегать прохода непосредственно вдоль стен аварийного строения.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, юрист Светлана Владимировна Фёдорова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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