Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хвост собаки — это живой барометр: какой скрытый сигнал выдает состояние внутренних органов
Энергетический кризис на Украине выходит на новый уровень: Киев перешел в режим выживания
Забытая традиция: почему на Руси семь столетий практиковали обрезание и как с этим покончил Никон
Небо затянуло тучами в день Елисея: природа дала четкий сигнал о погоде на семь недель вперед
Ни капли мимо: как правильно слить бензин из бака и снова заправиться, когда на АЗС перебои
Организм отказывается подчиняться: известная модель призналась в полном бессилии перед недугом
Тишина вместо шумихи: почему "Одиссея" Нолана стала редчайшим исключением из голливудских правил
МЧС России внедряет систему «Цифровой пожарный гарнизон» в Подмосковье и Кировской области
Срок годности ещё не начался: в Псковской области развернули 13,5 тонны колбасы

Омский АНЦ запатентовал три новых сорта чечевицы для продовольственной безопасности

Россия » Сибирь » Омск

Омский аграрный научный центр (АНЦ) переходит к агрессивной селекции. Учреждение запатентовало работу над тремя новыми сортами чечевицы. Селекционеры намерены радикально обновить семенной фонд региона, предложив аграриям не только генетику, но и готовую технологическую карту возделывания. Пока в полях кипит работа над будущими урожаями, реальность вносит жесткие коррективы: аномальная жара испытывает посевы на прочность.

Зелёная чечевица на доске, вид сверху
Фото: www.freepik.com by evening_tao, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зелёная чечевица на доске, вид сверху

Селекционный щит: зачем Омску своя чечевица

Омские ученые проектируют сорта чечевицы как детали сложного механизма. Цель — высокая урожайность и приспособленность к местной технике. Центр уже продемонстрировал промежуточные результаты: сорта "Сибирская" и "Гарнет". Новые разработки станут частью закрытого производственного цикла. Аграрий получает семена и юридически защищенный алгоритм их выращивания, что минимизирует риски при промышленном масштабировании.

"Разработка собственных сортов — это вопрос продовольственной безопасности и экономики. Когда технология защищена патентом, регион перестает зависеть от внешних поставок семенного материала", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ставка на чечевицу оправдана экспортным потенциалом и выносливостью культуры. Однако даже самые технологичные сорта требуют воды, которой в текущем сезоне катастрофически не хватает.

Климатический стресс: жара угнетает рост

Пока ученые чертят планы на бумаге, на полях Нововаршавского и Павлоградского районов ситуация близка к критической. Высокие температуры затормозили развитие растений. Глава областного Минсельхоза Николай Дрофа зафиксировал эффект "угнетения": посевы буквально замерли, пытаясь выжить в условиях дефицита влаги. Это ставит под угрозу выполнение планов, заложенных в бюджетные прогнозы.

Показатель Текущий статус
Температурный фон Аномальное превышение нормы
Состояние посевов Выраженная задержка вегетации

"Климатические аномалии требуют пересмотра бюджетных трат и усиления господдержки пострадавших хозяйств. Без оперативной помощи аграриям будет сложно компенсировать потери от засухи", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Дефицит осадков заставляет синоптиков и аграриев работать в связке, чтобы минимизировать ущерб. Изменение климата становится главным фактором, определяющим стратегию растениеводства в Сибири на ближайшие годы.

"Мы фиксируем температурные рекорды, которые напрямую бьют по урожайности. Региональные аномалии становятся новой нормой, к которой нужно адаптировать селекцию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о сельском хозяйстве региона

Зачем внедрять технологию "полного цикла"?

Это гарантирует, что фермер не совершит ошибок при посеве. Патентуется не только семя, но и глубина заделки, нормы удобрений и сроки обработки. Это превращает земледелие из лотереи в четкий производственный процесс.

Как жара повлияет на цены?

Если угнетение роста растений приведет к существенному снижению валового сбора, возможна волатильность цен на корма и сырье. Власти уже проводят рейды для мониторинга ситуации на рынках.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, региональный экономист Валерий Козлов, климатолог Павел Лебедев
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Авто
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Хабаровский край
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Новая претензия Зеленского перечеркнула итоги закрытых встреч в Минске Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Последние материалы
Свердловская и Нижегородская области вошли в эксперимент по эксплуатации беспилотных трамваев
МЧС России по Омской области зафиксировало температурный рекорд +36 градусов с 1915 года
Походы в мэрию стали опасны для жизни: в Волгограде со здания падают куски фасада
Интернет начнет работать по-новому: россиянам объяснили, кому урежут скорость
Доэкономились: Volkswagen может закрыть четыре завода и оставить без работы 100 тысяч человек
Новая фишка Hyundai и Kia: можно ли "заколхозить" систему очистки воздуха в машину своими руками
Румынии грозят штрафы и отмена чемпионата мира по гимнастике из-за конфликта с россиянками
Минск держит удар: какая скрытая сила стоит за спокойствием белорусской границы
Омский АНЦ запатентовал три новых сорта чечевицы для продовольственной безопасности
Заражённые персики едва не попали в продажу: в Оренбурге их остановили на границе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.