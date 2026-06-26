Омский АНЦ запатентовал три новых сорта чечевицы для продовольственной безопасности

Омский аграрный научный центр (АНЦ) переходит к агрессивной селекции. Учреждение запатентовало работу над тремя новыми сортами чечевицы. Селекционеры намерены радикально обновить семенной фонд региона, предложив аграриям не только генетику, но и готовую технологическую карту возделывания. Пока в полях кипит работа над будущими урожаями, реальность вносит жесткие коррективы: аномальная жара испытывает посевы на прочность.

Фото: www.freepik.com by evening_tao, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зелёная чечевица на доске, вид сверху

Селекционный щит: зачем Омску своя чечевица

Омские ученые проектируют сорта чечевицы как детали сложного механизма. Цель — высокая урожайность и приспособленность к местной технике. Центр уже продемонстрировал промежуточные результаты: сорта "Сибирская" и "Гарнет". Новые разработки станут частью закрытого производственного цикла. Аграрий получает семена и юридически защищенный алгоритм их выращивания, что минимизирует риски при промышленном масштабировании.

"Разработка собственных сортов — это вопрос продовольственной безопасности и экономики. Когда технология защищена патентом, регион перестает зависеть от внешних поставок семенного материала", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ставка на чечевицу оправдана экспортным потенциалом и выносливостью культуры. Однако даже самые технологичные сорта требуют воды, которой в текущем сезоне катастрофически не хватает.

Климатический стресс: жара угнетает рост

Пока ученые чертят планы на бумаге, на полях Нововаршавского и Павлоградского районов ситуация близка к критической. Высокие температуры затормозили развитие растений. Глава областного Минсельхоза Николай Дрофа зафиксировал эффект "угнетения": посевы буквально замерли, пытаясь выжить в условиях дефицита влаги. Это ставит под угрозу выполнение планов, заложенных в бюджетные прогнозы.

Показатель Текущий статус Температурный фон Аномальное превышение нормы Состояние посевов Выраженная задержка вегетации

"Климатические аномалии требуют пересмотра бюджетных трат и усиления господдержки пострадавших хозяйств. Без оперативной помощи аграриям будет сложно компенсировать потери от засухи", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Дефицит осадков заставляет синоптиков и аграриев работать в связке, чтобы минимизировать ущерб. Изменение климата становится главным фактором, определяющим стратегию растениеводства в Сибири на ближайшие годы.

"Мы фиксируем температурные рекорды, которые напрямую бьют по урожайности. Региональные аномалии становятся новой нормой, к которой нужно адаптировать селекцию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о сельском хозяйстве региона

Зачем внедрять технологию "полного цикла"?

Это гарантирует, что фермер не совершит ошибок при посеве. Патентуется не только семя, но и глубина заделки, нормы удобрений и сроки обработки. Это превращает земледелие из лотереи в четкий производственный процесс.

Как жара повлияет на цены?

Если угнетение роста растений приведет к существенному снижению валового сбора, возможна волатильность цен на корма и сырье. Власти уже проводят рейды для мониторинга ситуации на рынках.

Читайте также